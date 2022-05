Vladimir Putin tendrá que esperar la celebración por la toma de Mariúpol

Si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, esperaba para conmemorar el Día de la Victoria el lunes celebrando la captura o rendición de los últimos defensores ucranianos de Mariúpol, en Zoom, la aparición de sus comandantes sugiere que tendrá que esperar.

Hablando en una larga conferencia de prensa en línea el domingo, un oficial de inteligencia del regimiento Azov escondido en la enorme fábrica de acero Azovstal de la ciudad portuaria del sureste dijo que rendirse equivaldría a un suicidio y que tenían suficiente comida y armas para aguantar un tiempo todavía.

Al describir su cada vez más sombrío, y probablemente en última instancia, circunstancias desesperadas, Illia Samoilenko también dejó en claro su amargura con el gobierno ucraniano en Kiev tenia, dijo, fracasó en su defensa del sur de Ucrania, donde Rusia hecho un progreso mucho más rápido que en el norte, y había abandonado la guarnición de Mariupol a su suerte.

“La rendición no es una opción porque Rusia no está interesado en nuestras vidas”, dijo Samoilenko, argumentando que Moscú no podía permitirles vivir debido a los crímenes de guerra que habían cometido. “Básicamente estamos aquí como hombres muertos. La mayoría de nosotros sabemos esto y es por eso que luchamos sin miedo”, comentó.

Hablando después de la sesión informativa de Zoom, el asesor del presidente de Ucrania, Mykhailo Podolyak dijo que “cada conversación presidencial con líderes extranjeros y organizaciones internacionales comienza y termina con Azovstal.”

La defensa de Mariupol ha sido duramente cuestionada, en parte porque la ciudad es fundamental para la capacidad de Rusia para suministrar el reconstrucción de la región oriental de Donbas por la que ahora lucha seguro, y para establecer un corredor terrestre entre el ruso continental y Crimea, anexada a Ucrania en 2014.

La ciudad ha sido en gran parte arrasada por los bombardeos durante el asedio, con civiles que luchan por acceder a alimentos, electricidad y agua, y los últimos reductos de la defensa ucraniana están ahora en la planta siderúrgica. Todas las mujeres y los niños que estaban acurrucados en búnkeres en el sitio durante semanas han sido evacuados.

El domingo, el Viceprimer Ministro de Construcción de Rusia y desarrollo regional, Marat Khusnullin, dijo en su Telegram canal que acababa de visitar Mariupol y otros recientemente áreas “liberadas” del este de Ucrania. “Hay mucho trabajo por hacer”, dijo.

Moscú está haciendo los preparativos para su militar anual desfile el lunes para conmemorar su victoria sobre la Alemania nazi en el mundo La Segunda Guerra, con algún tipo de desfile también esperado en Mariupol.

Samoilenko dijo que el bombardeo aéreo y de artillería de Azovstal continuó el domingo y se había intensificado desde el los civiles fueron evacuados. También dijo que las fuerzas rusas estaban enviar pequeños grupos de alrededor de 100 tropas terrestres para tratar de apoderarse de la planta. “Estamos listos”, dijo Samoilenko, cuando se le preguntó si la lucha había terminado.

Comenzado en los túneles

Al mismo tiempo, propuso un rescate militar, que reconoció, tardaría meses en ejecutarse contra defensas rusas bien establecidas. Llamó a las naciones a detener tener miedo de Rusia e idear una manera de asegurar la seguridad del regimiento evacuación segura al territorio controlado por Ucrania.

También agregó a una imagen brutal y emergente de la vida en el laberinto de túneles y refugios subterráneos de Azovstal.

Samoilenko describió cómo sacar a civiles de algunos búnkeres que se derrumbó bajo los bombardeos rusos, así como soldados heridos sucumbiendo a la neumonía y otras enfermedades causadas por polvo y suciedad en el campo subterráneo improvisado de la planta hospital.

El regimiento Azov, una milicia voluntaria fusionada en La Guardia Nacional de Ucrania, que todavía usa el Medieval Insignia de Wolfsangel, hecha infame por las unidades nazis de las SS alemanas, ha sido una bendición propagandística para las afirmaciones de Putin de ser “de- Nazisificando” Ucrania.

Es probable que se repitan en Moscú durante el desfile el lunes. Como quedó claro en un chat de desplazamiento rápido que acompaña a un Feed de YouTube de la llamada de Azov Zoom, que en un momento tuvo al menos 35 mil espectadores, muchos ucranianos ahora consideran al regimiento como héroes por su obstinada defensa de Mariupol.

El trabajador siderúrgico Serhiy Kuzmenko, que estuvo en uno de los últimos evacuar a grupos de civiles de la planta, está de acuerdo. “Sin su ayuda y su comida no hubiéramos sido capaz de sobrevivir”, dijo Kuzmenko el sábado.

Al principio, en Azov, las tropas trajeron provisiones ocasionales de comida y pañales para niños, algunos con alrededor año de edad. La hija de Kuzmenko tiene ocho años. Pero después de que se les acabara la comida a finales de marzo, las entregas de los soldados se convirtió en sistemática.

“Cada tres o cuatro días nos traían comida, avena, pasta”, dijo Kuzmenko por Zoom. “No teníamos generador, entonces nos traían baterías cargadas”. Cocinar la única comida al día repartida entre las 70 personas compartir el búnker de Kuzmenko se hizo a cántaros, dijo.

En algunos días las explosiones de arriba esparcirían pedazos de yeso de la pared, polvo y vidrio en la comida. Incluso sin los bombardeos, el ambiente subterráneo era insalubre y Kuzmenko, de 31 años, ahora teme por los pulmones de su hija.

Cuando se le preguntó qué tipo de misión de rescate le gustaría ver, Samoilenko dijo que algunas brigadas ucranianas deberían abrir un avance de Zaporizhzhia, a más de 200 km de Mariúpol, de inmediato. Eso es incluso cuando reconoció que tomaría meses para atravesar las defensas rusas bien preparadas.

Por eso, dijo Samoilenko, el regimiento apuesta por una acuerdo político para extraerlos. Llamó afuera países a intervenir y encontrar una manera. “No es tan difícil dejar de tener miedo a Rusia”, dijo Samoilenko. “Realmente es solo pararse y luchar, pararse y pelear.”