Walmart quiere su ‘sucursal’ en el metaverso: Creará su propia criptomoneda y venderá TNF

Walmart se está preparando para crear su propia criptomoneda y colección de tokens no fungibles, o NFT (por sus siglas en inglés), según se desprende de los documentos presentados ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, sentando las bases para satisfacer a sus clientes en el incipiente metaverso.

El minorista solicitó en diciembre varias marcas nuevas, lo que muestra su intención de fabricar y vender bienes virtuales como productos electrónicos, de decoración, juguetes, artículos deportivos y productos de cuidado personal.

Las solicitudes, de las que informó por primera vez CNBC, representan un paso importante para el gigante minorista, que estudia cómo participar en el metaverso, un mundo virtual que combina aspectos de las tecnologías digitales.

En agosto, Walmart anunció un puesto para desarrollar “la estrategia de moneda digital y la hoja de ruta del producto” al tiempo que identificaba “inversiones y asociaciones relacionadas con las criptomonedas”, según un anuncio de empleo publicado en el sitio web de la compañía.

Las solicitudes forman parte de una serie de solicitudes que presentó la empresa el 30 de diciembre, incluidas tres bajo el nombre “Walmart Connect” —el nombre de la empresa de publicidad digital existente de la compañía— para una bolsa financiera de moneda virtual y publicidad.

También se presentaron solicitudes para “Verse to Store”, “Verse to Curb” y “Verse to Home” para servicios de compra. También solicitó marcas registradas para aplicar el nombre de Walmart y el logotipo de “fuegos artificiales” a los servicios de atención médica y educación en realidad virtual y aumentada.

“Walmart está explorando continuamente cómo las tecnologías emergentes pueden dar forma a futuras experiencias de compra”, respondió la empresa en un comunicado enviado por correo electrónico.

“No tenemos nada más que informar hoy, pero vale la pena señalar que habitualmente presentamos solicitudes de marcas registradas como parte del proceso de innovación”, agregó.

Todas las solicitudes se presentaron indicando que la empresa tiene la intención de usarlas, pero aún no ha comenzado a hacerlo. Las marcas no se registrarán hasta que se utilicen realmente.

Los planes de criptomonedas de Walmart fueron objeto de un engaño de gran repercusión en septiembre, cuando un anuncio falso provocó un breve aumento de litecóin, una criptomoneda relativamente poco conocida. Según el comunicado de prensa falso, Walmart comenzaría a permitir que sus clientes pagaran con litecóin.

Aun así, Walmart ha seguido explorando capacidades en ese ámbito. En octubre, el minorista con sede en Bentonville, Arkansas, inició un programa piloto en el que los compradores pueden comprar bitcóin en los quioscos Coinstar de algunas de sus tiendas en EE.UUs.

La prueba con Coinstar, que es conocida por las máquinas que permiten a los clientes cambiar monedas estadounidenses por billetes de papel o tarjetas de regalo, incluye 200 quioscos en tiendas Walmart.

A principios de diciembre, el director financiero de Walmart, Brett Biggs, dijo en una conferencia de analistas que la compañía estaba abierta a permitir a los compradores pagar en criptomonedas si los clientes lo exigían, pero la empresa no veía la necesidad de apresurarse a ofrecer ninguna capacidad.