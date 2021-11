¡Bitcoin cae! Se cotiza en menos de 60 mil dólares, su nivel más bajo en noviembre

Las criptomonedas cayeron este martes: Bitcoin por debajo de los 60 mil dólares y Ether tocando su nivel más bajo este mes, ambas en un extenso retroceso de los recientes máximos históricos.

El token digital más grande azotó a los comerciantes, hundiéndose hasta un 8.2 por ciento antes de reducir la disminución aproximadamente a la mitad. La caída intraday (dentro del día)a 58 mil 661 dólares fue la mayor registrada desde el 24 de septiembre de este año. El segundo token digital más grande, Ether, cayó más del 10 por ciento antes de reducir también las pérdidas. La capitalización global del mercado criptográfico ha caído alrededor del 10 por ciento en las últimas 24 horas a 2.7 billones de dólares, según el rastreador CoinGecko.

“Después de varios días de ganancias, que vieron a Bitcoin flotar cerca de su máximo histórico, ya que muchas otras altcoins lograron alcanzar nuevos máximos, estamos viendo un retroceso significativo”, dijo Walid Koudmani, analista de XTB Market. “La extrema volatilidad a la que el mercado es propenso podría conducir a un posible efecto dominó si surgieran noticias más negativas y llevaran los precios a nuevos mínimos”.

Las acciones criptocéntricas también se ven afectadas, con acciones de Coinbase Global Inc., una bolsa criptográfica, cayendo aproximadamente un 4 por ciento en un momento dado. MicroStrategy Inc., Marathon Digital Holdings Inc. y Riot Blockchain Inc. también cayeron.

Los indicadores técnicos habían sugerido que la, últimamente, fuerte racha notoriamente volátil en todo el mercado debía pausarse.

Algunos analistas también atribuyeron la caída a los nuevos requisitos de presentación de informes fiscales para las monedas digitales que forman parte del proyecto de ley de infraestructura de 550 mil millones de dólares que el presidente Joe Biden promulgó el lunes.

“Hemos visto firmar el proyecto de ley de infraestructura de los Estados Unidos, que ha iniciado una venta masiva de comerciantes que están preocupados por la regulación y los impuestos”, dijo Hayden Hughes, director ejecutivo de Alpha Impact, una plataforma de comercio social.

La ley impone nuevos requisitos de información a los “intermediarios” de criptomonedas, como Coinbase, que proporcionan regularmente servicios que realizan transferencias de activos digitales. Bajo los nuevos requisitos, esas empresas ahora deben proporcionar al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) información sobre sus clientes, incluyendo: nombre, dirección y número de teléfono; los ingresos brutos de las ventas; y cualquier ganancia o pérdida de capital.

Hughes también citó preocupaciones sobre la continuación de la represión regulatoria de China. El país estudiará la opción de recaudar precios punitivos de la energía para las empresas que participan en la minería de criptomonedas, dijo la portavoz de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Meng Wei, en una conferencia de prensa.

“Es algo hacia lo que Bitcoin siempre va a ser tan volátil, cuanto más se intente regularlo, controlarlo”, dijo Fiona Cincotta, analista senior de mercados financieros de City Index. “Simplemente reduce la intensidad de su sorteo”.

Mientras tanto, el director financiero de Twitter Inc. dijo en una entrevista el lunes con Dow Jones que no tenía sentido invertir el efectivo de la compañía en activos criptográficos como Bitcoin. El cofundador y director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, es uno de los defensores de las criptomonedas de más alto perfil.

Bitcoin ha alcanzado más del doble de su valor este año, mientras que Ether se ha multiplicado por seis veces. Ambos escalaron récords la semana pasada en medio de un fervor por los activos digitales impulsado por la demanda especulativa y los controvertidos argumentos de que pueden cubrir los riesgos de inflación.

“Parece que esto es solo una corrección del sentimiento alcista que se había estado acumulando en el mercado: la volatilidad se había ido bajando, el sesgo de opciones de BTC había entrado en territorio negativo”, dijo Noelle Acheson, jefa de información del mercado de Genesis Global Trading.

Muchos analistas están buscando señales técnicas para ver cuál es el siguiente paso de Bitcoin. Su declive lo llevó a su promedio móvil de 50 días, que actuó como nivel de apoyo.

Si Bitcoin cae muy por debajo de sus mínimos de finales de octubre de alrededor de 59 mil dólares, marcaría un llamado mínimo-bajo, lo que lo dejaría vulnerable a nuevas disminuciones, escribió en una nota Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. Pero una caída por debajo de los 50 mil dólares, antes de fin de mes, lo llevaría por debajo de su línea de tendencia desde los mínimos de julio. Eso significa que una nueva disminución a corto plazo no causaría ningún daño técnico, dijo.

“Bitcoin está siendo golpeado fuerte”, dijo Maley. “Parece que hay simplemente una toma de ganancias después de su fuerte racha en las últimas seis semanas”.

Bitcoin bajó un 4.6 por ciento a 60 mil 934 dólares a las 10:11 de la mañana en Nueva York.