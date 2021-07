Otra ‘victoria’ contra el COVID: la OMS halla dos medicamentos que reducen riesgo de muerte

El estudio fue publicado en el Journal of the American Medical Association y coordinado por la OMS. (Cuartoscuro)

La combinación de dos fármacos que bloquean la inflamación reduce la hospitalización y la muerte por COVID-19 en comparación con una terapia estándar, según la Organización Mundial de la Salud(OMS).

Agregar medicamentos que bloquean una proteína inmunitaria llamada interleucina-6 a un tratamiento ya ampliamente utilizado, los corticosteroides, reduce el riesgo de muerte y la necesidad de asistencia respiratoria, dijo la agencia de salud el martes en un comunicado. La recomendación se basó en 27 ensayos en los que participaron casi 11 mil personas.

La interleucina-6 se puede generar cuando el sistema inmunológico de los pacientes con COVID-19 gravemente enfermos reacciona de forma exagerada. Esto llevó a los investigadores de la OMS a examinar el beneficio de tratar a las personas hospitalizadas con la enfermedad con medicamentos que bloquean sus efectos. Descubrieron que los medicamentos eran más efectivos cuando se usaban con corticosteroides, reduciendo el riesgo de muerte en un 17 por ciento en comparación con los corticosteroides solos. El riesgo de muerte también fue un 21 por ciento menor para los pacientes que no recibieron ventilación.

“Estos resultados, que conducirán a mejores resultados para los pacientes hospitalizados con COVID-19, reflejan un enorme esfuerzo global”, dijo Claire Vale, investigadora principal de la Unidad de Ensayos Clínicos de MRC en el University College de Londres.

Los resultados mostraron que el riesgo de morir dentro de los 28 días fue menor en los pacientes que recibieron medicamentos que bloquearon la interleucina-6 junto con los corticosteroides. En este grupo, el riesgo de muerte fue del 21 por ciento en comparación con el 25 por ciento en los que recibieron atención estándar. Esto significa que por cada 100 de estos pacientes, sobrevivirán cuatro más.

“Dada la magnitud de la desigualdad mundial en las vacunas, las personas de los países de ingresos más bajos serán las que corran mayor riesgo de sufrir un COVID-19 grave y crítico”, dijo Janet Díaz, jefa de gestión clínica de Emergencias Sanitarias de la OMS. “Esas son las personas a las que estos medicamentos deben llegar”.

El estudio, publicado en el Journal of the American Medical Association, fue coordinado por la OMS junto con King’s College London, University of Bristol, University College London y Guy’s and St Thomas ‘NHS Foundation Trust.