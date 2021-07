Aunque tengas un “Covid leve”, eres contagioso...

Dicen que el ser humano es egoísta por naturaleza, pero tener esta actitud en medio de una pandemia como la que vivimos, que no termina de irse, es francamente un exceso, por no decir otra cosa. Recién me enteré de unos conocidos quienes, por el asunto del fin de año escolar 2020-2021, tanto padres como hijos contagiados por Covid, han asistido a sus respectivos planteles escolares a “recoger sus papeles” y a la ceremonia respectiva, porque no se podían perder esta experiencia para sus hijos. Así como lo lee.

Habría que recordarles a estas personas que todos hemos dejado de hacer muchas actividades, y por tanto, nos hemos perdido ceremonias de fin de cursos, fiestas de graduación, campamentos, excursiones, viajes al extranjero y todo tipo de convivencias.

Como quiera que sea, aunque se tenga un “Covid leve”, debemos tener conciencia de que, sobre todo al principio de la enfermedad, solemos tener una alta carga viral, o en otras palabras, podemos ser altamente contagiosos. Así que aunque uno asista a la escuela en auto y no nos bajemos del mismo, debemos dejar de ser egoístas y pensar en los demás. Quien está enfermo de Covid debe permanecer en casa -o en el hospital- y estar aislado. Tan tan.

“Nuestra meta: aplicar un millón de vacunas en la CDMX”: Clark

Ante el repunte de la pandemia en varias entidades del país, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) busca acelerar el proceso de vacunación en las diferentes alcaldías de la capital mexicana. A decir de Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), confirmó que se busca la mayor inmunización posible, pues los contagios se han elevado de alrededor de 250 a casi 1,000 contagios al día.

La propuesta del gobierno de la CDMX para acelerar el proceso de vacunación es que las personas lleguen a la vacunación ya con el registro impreso -que emite la página mivacuna.gob.mx- , la famosa papeleta, con el llenado a mano por parte del ciudadano.

Y es que a partir de de este martes 06 de julio habrá 16 sedes en las diversas alcaldías de la CDMX, las cuales brindarán servicio en extenuantes jornadas, ya que inicia la vacunación para personas de 30 a 39 años de edad; además, habrá segundas dosis para 40-49, y también, atención de rezagos para 50-59 años.

Clark aprovechó para hacer un llamado a la población pendiente de vacunarse para hacerlo lo antes posible, porque además de la protección a la persona vacunada, también es extender el manto protector al resto de la población. Es una corresponsabilidad. “Y para muestra un botón”: muchos de los hoy hospitalizados en la CDMX son personas de 60 y más que se negaron a vacunarse en los meses previos.

El funcionario capitalino reiteró que el número de contagios subió un 300%, al pasar de 250 nuevos contagios al día a más de 1,000, lo cual es un incremento que preocupa, sobre todo porque, desde su perspectiva, se ha debido sobre todo a las personas de entre 20 y 39 años, quienes no se cuidan como deben ni siguen los protocolos sanitarios.

¿Y qué pasa con la vacuna CanSino apá?

Sigue pasando el tiempo y el gobierno no ha dicho “esta boca es mía” para resolver las legítimas dudas del magisterio con respecto a la vacuna anti Covid aplicada a finales de mayo pasado.

Hablamos, claro, de la vacuna CanSino Bio, de la cual todavía no hay datos publicados de la fase 3, a pesar de que en México corrió un protocolo con alrededor de 15 mil voluntarios en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ).

Mucho ayudaría saber qué tan efectivo es este biológico y por cuánto tiempo dura la inmunización, sobre todo ahora que han surgido nuevas variantes del nuevo coronavirus, que hacen pensar que todas las vacunas anti Covid tendrán que sufrir un rediseño.

Ante ello, el gobierno mexicano debe decir si habrá necesidad de que el magisterio se aplique una segunda dosis, o bien, opte por una vacuna anti Covid distinta, de otra de las farmacéuticas fabricantes (aunque todavía no hay evidencia científica de la combinación de CanSino con otras).

Por lo mientras, el personal educativo mexicano que pretenda ir a Europa, de vacaciones, estudio o de trabajo, se quedará con las ganas, pues por el momento la CanSino no es una de las vacunas aprobadas por la Unión Europea.

¿Qué pasará, qué misterio habrá?

El botiquín

El presidente Andrés Manuel López Obrador, “con sus otros datos”, no solo niega el mal manejo de la pandemia durante el último año y medio, sino que presume que su gobierno lo ha hecho muy bien. A pesar de los datos duros, que muestran la catástrofe y los más de 232 mil muertos por Covid, como se lo hizo ver el periodista Jorge Ramos al primer mandatario, no hay forma de que éste vea la cruda realidad. Bien dicen: “No hay peor ciego que quien no quiere ver”.