BMW reinventa sus parrillas icónicas en autos eléctricos

Cuando BMW presentó su próxima generación de vehículos eléctricos, el i4 y el iX SUV, en marzo, sus rostros generaron al menos tanta charla como sus tripas eléctricas. Allí, en la parte delantera de ambos, estaba el sello distintivo del diseño de BMW: dos rejillas en forma de riñón. Pero estos eran mucho más grandes que los riñones en los modelos de combustión de gas del fabricante de automóviles y aparentemente estaban en posición vertical, con una celosía negra brillante en lugar de las barras verticales de marca registrada. Parecían un anacronismo. Sin motor detrás de ellos y sin radiador aspirando aire, ¿para qué molestarse?

“El riñón no es solo un sistema de refrigeración por aire”, explica el jefe de diseño de BMW, Domagoj Dukec. “Es el diferenciador más fuerte entre nosotros y nuestros competidores”.

BMW no está solo. A medida que los fabricantes de automóviles heredados se trasladan a los sistemas de propulsión eléctricos, están reinventando la parrilla de formas familiares y extrañas. El nuevo Hummer EV de GMC, que comenzará a producirse en otoño, presenta una reinterpretación de la famosa parrilla de siete ranuras del SUV. Hace dos décadas, GM luchó con éxito contra un desafío de Chrysler sobre el derecho a usar las siete ranuras, que también son un sello distintivo de Jeep. Esta vez, GM ha abandonado las ranuras en favor de seis bloques que deletrean la palabra “Hummer”. Sin embargo, si entrecierra los ojos, aún puede distinguir siete ranuras que recubren los bloques de letras. “Nos estamos divirtiendo con eso”, dice Rich Scheer, director de diseño del Hummer EV, “Es una especie de ilusión”.

El nuevo Hummer, al igual que los nuevos vehículos eléctricos de BMW, no utiliza el espacio sobre el parachoques para enfriar. “Detrás de lo que uno pensaría que está la rejilla, hay un enorme compartimento de almacenamiento”, dice Scheer. “Podrías tomar aire allí, pero vas a enfriar un espacio vacío”. Mientras que el BMW i4 y el iX usan sus riñones nuevos para ocultar cámaras y otros sensores, los buzones en la parte delantera del Hummer son pura espectacularidad.

“Tratamos todo ese elemento de iluminación superior como un gran teatro de diseño”, dice Scheer. La palabra “Hummer” se enciende cuando el conductor se acerca con la llave. La idea, dice Scheer, era hacer que la parte delantera del vehículo actuara como un iPhone: en blanco y frío cuando no lo estás usando; acogedor y brillante cuando lo estás. Para BMW y Hummer, la función principal de las parrillas de sus nuevos vehículos eléctricos es mantener la marca, que se construyó, en ambos casos, en torno a los automóviles con motor de combustión.

Como el primero en vender cientos de miles de vehículos eléctricos en los Estados Unidos., Tesla ha tenido el privilegio de establecer las expectativas de los consumidores sobre cómo se supone que debe verse un automóvil eléctrico. Sus diseñadores no tuvieron que preocuparse por las rejillas heredadas.

En 2016, cuando se dio el Tesla Model S su primera revisión importante de diseño, o lavado de cara, como es conocido entre los propietarios, reemplazó el óvalo negro brillante en la parte delantera del automóvil con una fascia que hacía juego con el resto de la carrocería. El nuevo frente del Model S se parecía a los del Model X recientemente lanzado y del Model 3 que se lanzará próximamente, creando una estética consistente y llamativa para la marca. En los tres modelos, al igual que con el Modelo Y que vino después, parece como si alguien hubiera pintado sobre el lugar donde solía estar la rejilla. “No era solo sin rejilla, era un anti-rejilla”, dice Eric Noble, presidente de la consultora automotriz Car Lab.

El diseño encajaba bien con la identidad de Tesla como disruptor: el anti-fabricante de automóviles fabricaba automóviles con antirrejillas. También ayudó a crear la noción de que los vehículos eléctricos no necesitan rejillas. Si bien es cierto que motores eléctricos no generan tanto calor como motores de combustión interna hacen , los vehículos eléctricos todavía tienen que tomar aire para motores y baterías de refrigeración, especialmente en los modelos de alto rendimiento.

“De hecho, me asombró la cantidad de refrigeración que necesitábamos”, dice Gordon Platto, diseñador principal del nuevo Mustang Mach-E eléctrico de Ford. Pero con las baterías y los motores colocados normalmente a lo largo de la parte inferior del automóvil, por lo general tiene sentido tomar ese aire de abajo hacia abajo. (Mire de cerca cualquier Tesla y verá una rejilla escondida debajo del parachoques). El suavizado en la parte delantera también ayuda con la aerodinámica, lo que se traduce directamente en un mayor alcance.

Si bien Tesla simplemente hizo que pareciera que las rejillas habían sido empapeladas en sus autos, algunos fabricantes de automóviles heredados literalmente han cubierto las aberturas de las rejillas en las versiones eléctricas de los modelos a gasolina. Las versiones EV del Kona de Hyundai, el Niro de Kia y los SUV XC40 de Volvo, por ejemplo, cuentan con paneles sobre el antiguo espacio de la parrilla. Los frentes prácticamente gritan: ¡Aquí no hay motores que consuman gasolina!

Para los primeros usuarios, este tipo de señalización es especialmente importante. Si compró un vehículo eléctrico por su novedad o por un deseo cívico de hacer menos daño al planeta, probablemente quiera que sus vecinos lo sepan. Pero a medida que la tecnología se establece más, según una investigación de consumidores realizada por Car Lab, las razones para comprar un vehículo eléctrico son cada vez más mundanas. La gente los compra para ahorrar combustible, para acceder a los carriles para vehículos compartidos o porque es divertido conducirlos. Para estos clientes, no importa especialmente si otras personas saben que tienen un automóvil eléctrico. “Hace diez años, los consumidores que compraron un vehículo eléctrico realmente querían gritar visualmente sobre ellos”, dice Noble, “ahora descubrimos que la necesidad está disminuyendo rápidamente”.

Dukec en BMW, Scheer en GM y Platto en Ford dicen que no estaban necesariamente tratando de señalar el tren motriz eléctrico con sus diseños de parrilla. En cambio, el objetivo era hacer algo que evocara una marca familiar y prometiera tecnología de vanguardia. “Si tienes un tren motriz diferente, no tiene que verse diferente”, dice Dukec, “no tenemos que escondernos y decir ‘Oh, porque Tesla no tiene parrilla, porque no tienen pasado ni herencia, eso Esta es la única manera. Para ellos era una forma de mostrar claramente ‘soy diferente’. Para nosotros, nuestros clientes no esperan que seamos diferentes; solo esperan que ofrezcamos el mejor producto de movilidad sin importar el tipo de tren motriz “.

Si bien el Mustang Mach-E de Ford presenta un panel de fascia al estilo de Tesla en su modelo base, también hay una franja de borde negro para delinear el lugar donde podría haber ido una rejilla y el logotipo de Pony en el centro para recordar a todos que todavía es un Mustang. . “Hemos tratado de crear esta apariencia característica con lo que llamamos este collar de caballo que implica dónde estaría la ubicación de una rejilla”, dice Platto, “Nuestros clientes no quieren impulsar un proyecto científico, quieren una hermosa apariencia vehículo que represente la marca correctamente “.