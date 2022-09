El rey del ‘criptoinvierno’ que quiere ‘acabar’ con Meta y Microsoft

Las monedas digitales han perdido, en el llamado criptoinvierno, 2 billones de dólares en valor de mercado desde noviembre, y muchos inversores han entrado en hibernación. Pero Yat Siu, presidente de la firma hongkonesa Animoca Brands, está más activo que nunca.

Animoca, el mayor inversor de Asia en proyectos de cadenas de bloque, está reuniendo una amplia cartera integrada por empresas de finanzas, juegos y redes sociales, sumando más de 340 en total. El objetivo, dice Siu, es que las personas sean dueñas de sus propiedades virtuales y así acabar con los imperios de Meta y Microsoft, que él describe como “dictaduras digitales”.

La estrategia de Siu está marcada por el colapso del bitcoin en 2018, cuando convirtió su pequeño estudio de videojuegos en un criptoinversor. La startup compró una participación en el creador de CryptoKitties, un juego similar a Pokémon con gatos virtuales que se pueden comprar y vender con dinero digital, y siguió comprando. Apenas cuatro años después, Animoca es uno de los inversores más influyentes de la criptoindustria, con el respaldo de Sequoia Capital y George Soros.

“Si la gente dice que este es un criptoinvierno, entonces 2018 fue la criptoedad del hielo”, sostiene Siu. “Ahora es el momento de meterle más capital, no menos”.

Si tiene éxito, Siu podría convertirse en un guardián de otro tipo. Una inversión de Animoca, como una de la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz o de FTX de Sam Bankman-Fried en Estados Unidos, se considera una carta de legitimidad para una startup de la industria cripto en Asia, y su ausencia es una señal de preocupación.

Ahora que Animoca es una de las pocas empresas que siguen invirtiendo en ese sector, la chequera de Siu es un arma aún más poderosa, y una que podría fracasar estrepitosamente si esta recesión no se desarrolla como la de 2018.

“Animoca puede invertir en cualquier etapa, en cualquier momento que lo desee”, dice Brian Lu, socio fundador de Infinity Ventures Crypto, que tiene entre sus financiadores a Animoca. “Se dice que Animoca está en todas partes, así que si no invierte en ti, ¿qué está mal contigo?’”

La carrera empresarial de Siu comenzó en la década de 1990, cuando fundó varias empresas de software, incluida una a la que tuvo que fondear con su propia tarjeta de crédito. Esa startup, Outblaze, vendió su negocio de mensajería en la nube a International Business Machines Corp. durante la recesión mundial de 2009, lo que permitió a Siu cofundar Animoca en 2011 y explorar su pasión por los videojuegos. El estudio participó en el desarrollo de cientos de juegos móviles, pero no logró una rentabilidad sostenida. En los días más oscuros de la empresa, Siu despidió a la mitad de su personal y acordó vender acciones con descuento para recaudar capital.

Los gatitos digitales ofrecieron un salvavidas. El conocimiento de Animoca del mercado chino de los videojuegos lo ayudó a obtener los derechos de distribución de CryptoKitties en la región. En su apogeo a fines de 2017, algunos gatos se vendían por más de 100 mil dólares cada uno. Cuando el mercado se enfrió al año siguiente, Animoca compró una participación del creador del juego, Dapper Labs, lo que resultó ser una apuesta ganadora, pues hoy Dapper está valorado en 7 mil millones de dólares (mdd). Luego Animoca adquirió al desarrollador de una aplicación del metaverso llamada Sandbox por 5 mdd y convenció a SoftBank Group Corp. y otras firmas para que invirtieran allí 93 mdd el año pasado. Animoca también financió otro criptojuego exitoso, Axie Infinity, así como OpenSea, que se convertiría en un popular mercado para tokens no fungibles o NFT, incluidos los de CryptoKitties y Axie.

Pero el modelo para estos juegos aún no ha demostrado ser sostenible. En CryptoKitties, los gatos más valiosos terminaron en manos de unos pocos jugadores, y las personas que no estaban dispuestas a gastar dinero en las razas de más demanda se desilusionaron y dejaron de jugar. A medida que el juego perdía popularidad, Animoca ofreció cierto apoyo promocional, pero finalmente determinó que el mercado no estaba listo, dice Siu. La compañía ha abandonado en gran medida el juego.

Animoca persigue “las startups más grandes, y no creo que eso sea malo, pero no hace que las personas que recibieron apoyo en el pasado se sientan bien”, opina Benny Giang, creador de CryptoKitties que dejó el juego para comenzar otra empresa de blockchain. “Eso es lo que Yat todavía está haciendo hoy, invirtiendo en todas partes. Solo que ahora es aún más intenso”.

Axie Infinity está mostrando signos de un ciclo similar de auge y caída. La economía del juego se sobrecalentó tanto que los jugadores adinerados emprendieron un canal de explotación en línea en el que adquirían activos lucrativos y los alquilaban a personas en países en desarrollo que pasan todo el día trabajando duro por dinero digital. La crisis cripto impactó fuerte a Axie Infinity, su número de usuarios diarios se desplomó a 250 mil, desde más de 2 millones en su apogeo el año pasado.

Incluso el concepto de propiedad en los juegos es cuestionable. En marzo, Animoca cerró su juego de carreras F1 Delta Time, después de no poder renovar una licencia de marca con los organizadores de la Fórmula Uno. Los jugadores que habían gastado cientos de dólares en pilotos y automóviles para el juego se quedaron repentinamente con tokens sin valor. Animoca obsequió activos para otros juegos de carreras como compensación, y un estudio respaldado por Animoca llamado 99Starz planea desarrollar un videojuego de autos que soportará versiones del viejo juego, explica Siu, añadiendo que esto demuestra el valor duradero de los activos basados en blockchain.

También está la persistente pregunta acerca de si estos son efectivamente juegos o simplemente instrumentos de especulación financiera. De acuerdo con una fuente que pidió el anonimato, durante la presentación de un juego NTF ante el equipo de inversión de Animoca, se le pidió al creador saltarse las diapositivas que exponían la mecánica del juego y que solo se centrara en la economía de los tokens. En otra sesión, un representante de Animoca le pidió a un empresario que entregara tokens gratis a cambio de patrocinio y asesoramiento comercial. Ibrahim El-Mouelhy, vocero de Animoca, dice que la compañía no comenta sobre startups individuales, “nuestro compromiso a largo plazo se ve mejor a través de la lente de la historia”.

Tal como lo describe Siu, su mundo ideal gravita en torno a una especie de libre mercado moralista. “Como organización, creemos en el incentivo capitalista”, afirma. “No es que todo deba distribuirse de forma equitativa, sino que lo que sea que termines haciendo tiene que tener un beneficio neto general para todos los demás en tu comunidad”.

Siu ve la inversión como un medio para un fin y se considera en el fondo un gamer. Su oficina parece diseñada para un creador de contenido en Twitch, con una silla especial para jugar juegos de PC. Siu, de 49 años, tiene el físico de un maratonista y la ropa atlética a juego. Las oficinas centrales de Animoca Brands están en el parque empresarial Cyberport, que aspira a ser el Silicon Valley de Hong Kong, la ciudad donde residen alrededor de 150 de los 800 empleados globales de la firma.

Un día de trabajo normal para Siu puede durar hasta las 3 a. m., dice, con dos tercios de sus horas de vigilia dedicadas a las llamadas vía Zoom. En los últimos meses, este padre de tres hijos ha viajado entre Hong Kong, Japón, San Francisco y Zúrich, reuniéndose con reguladores y pesos pesados de la industria mientras habla sobre los verdaderos derechos de propiedad digital. “El trabajo que hago me da la energía, por lo que no me resulta agotador”, apunta.

Y esa pasión favorece a Animoca. El año pasado, la empresa registró casi 300 mdd en ventas de criptoactivos y tokens, frente a los ingresos totales de 5 mdd en 2017 cuando solo era un desarrollador de juegos. En una ronda de financiación en julio, los inversores valoraron la empresa en 6 mil mdd.

Sin embargo, asegurar esa financiación no fue fácil. Las conversaciones se prolongaron por meses, cuenta Siu. Bloomberg News informó que algunos posibles fondeadores, incluido el gigante de las adquisiciones KKR, se asustaron por el colapso de TerraUSD, una moneda estable que resultó ser todo lo contrario. Siu se negó a comentar del tema. “Todo en el mercado (criptográfico) terminó dando un poco de miedo”, admite. Incluso después del acuerdo de financiación de julio, algunos accionistas de Animoca compraron sus participaciones con descuentos del 30 al 50 por ciento sobre la valoración actual de la empresa, dicen personas familiarizadas con las ofertas.

El-Mouelhy asegura que tales transacciones secundarias son pequeñas y no reflejan las perspectivas de la empresa. El enfoque actual de Animoca es convertir todo lo que toca en blokchain. Eso incluye una aplicación educativa llamada TinyTap que adquirió este verano por 40 mdd. Mientras tanto, una subsidiaria de Animoca, NWay Inc., está trabajando en un juego basado en Bored Ape Yacht Club, la colección de arte NFT más famosa. Animoca tiene una participación en el creador de Bored Ape, Yuga Labs, y también en ApeCoin, los tokens que otorgan derechos de voto sobre cómo evoluciona el proyecto.

Siu posee el 7 por ciento de Animoca y sus próximas metas de valoración son alcanzar primero los 10 mil mdd y luego los 20 mil mdd, según las notas de su reunión de accionistas en diciembre. Si lo logra, los inversores acordaron casi duplicar la participación de Siu, lo que lo catapultaría al club de los multimillonarios. Animoca quiere debutar en la bolsa, quizás en los próximos dos o tres años. Eso dependerá de la aceptación por parte del mercado de su negocio principal de vender NFT y tokens criptográficos y de recibir una parte de las transacciones secundarias, dice Siu. La viabilidad de ese enfoque dependerá de cómo se vea la recuperación del sector cripto o si ocurre.

Dentro de la industria, el peso de la compañía se hará sentir. “Empresas como Animoca que recaudaron dinero antes de la crisis van a tener mucho poder para definir la dirección futura de esta tecnología”, dice Matthew Kanterman, director de investigación de Ball Metaverse Research Partners. “Pueden decidir quién vive y quién muere”.

Siu lo ve diferente. “No creo que queramos ser un hacedor de reyes, no creo que estemos en posición de alterar los mercados por completo a través de nuestro poder financiero”.

Junto a la ventana en la oficina de Siu descansa una figura solitaria de CryptoKitties, un recordatorio de cómo evolucionó la empresa. Él asegura que a medida que Animoca acumule más influencia y poder, todos compartirán los beneficios: “Si el ecosistema crece, crecemos todos, es algo así como una familia feliz”.