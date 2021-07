Entre la ‘mañanera’ y datos ‘alegres’ a México se le ‘olvidó’ lo atroz del COVID

Todas las mañanas de la jornada laboral, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta una celebración televisada de sus supuestos éxitos: una conferencia de prensa con invitados especiales, videos y elegantes gráficos que a menudo tienen el aire de un programa de variedades.

Hasta mediados de enero, una de las características favoritas era un gráfico gigante que mostraba el indiscutible progreso de México como la primera nación latinoamericana en vacunar a sus ciudadanos contra el COVID-19. Luego, los datos se volvieron malos. Pfizer, que en ese momento era el único proveedor mexicano de inyecciones COVID, redujo a la mitad sus envíos y luego detuvo por completo las entregas. Las vacunas se mantuvieron sin cambios durante casi un mes y las muertes aumentaron. El rastreador de vacunas fue retirado del programa.

Los televidentes mexicanos no lo sabían al ver el discurso diario de López Obrador, pero México se estaba convirtiendo en uno de los puntos más mortíferos de la pandemia en el mundo. La versión alternativa de la realidad del Gobierno incluyó un recuento insuficiente de casos y muertes, algo que reconoció tardíamente en marzo cuando anunció que las muertes relacionadas con COVID eran mucho más altas que el recuento oficial, que se situó en alrededor de 234 mil al 5 de julio. Se pueden derivar estimaciones más amplias del exceso de muertes (el término epidemiológico para un aumento de la mortalidad en comparación con un año promedio). En uno de esos análisis, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington sitúa las muertes por el virus SARS-CoV-2 en México en alrededor de 540 mil.

Durante su conferencia del 18 de enero, López Obrador se desvió de una verdad incómoda: Pfizer acababa de enviar a México al final de la línea por suministros limitados debido al cierre temporal de una planta en Bélgica para realizar mejoras. Contó una historia diferente: que estaba accediendo de manera altruista a una solicitud (inexistente) de las Naciones Unidas de renunciar a las inyecciones para que Pfizer pudiera impulsar la producción para abastecer a las naciones más pobres “que no tienen la posibilidad económica de comprar vacunas”.

AMLO, como se conoce al presidente, afirmó que aprobó el recorte de Pfizer porque “sería injusto, inhumano y contradictorio” no hacerlo. “Tenemos que caminar juntos, ser solidarios”, dijo. En su canal de YouTube, la conferencia de prensa se tituló “La redistribución de las vacunas COVID-19 es un acto de solidaridad”.

Lo que realmente estaba sucediendo estaba completamente fuera de las manos de México. Sí, la remodelación de Pfizer de su fábrica belga eventualmente conduciría a un mayor suministro global, pero a corto plazo, la empresa tomó decisiones sobre a dónde enviaría sus viales y dónde no. Optó por hacer recortes en América Latina y Europa mientras enviaba millones de dosis a Israel. La diferencia era que Israel acababa de firmar un acuerdo de intercambio de datos con Pfizer, que inundaría el país con su vacuna para probar su efectividad en el mundo real, bueno para la ciencia y, por supuesto, para Pfizer.

Los métodos para calcular el número real de muertes de COVID varían, pero estudio tras estudio muestran que México se encuentra entre los países más afectados del mundo. Para el promedio mensual de muertes en exceso durante la pandemia, México ocupa el tercer lugar, detrás de Ecuador y Perú, según un análisis de Bloomberg de las cifras recopiladas por Our World in Data. En otros recuentos publicados, México ocupó el tercer o cuarto lugar en el mundo por exceso de muertes. La oficina del presidente y de la Secretaría de Salud no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el manejo de la pandemia.

Durante el invierno pasado, la muerte en la Ciudad de México fue palpable. El humo negro se elevaba durante todo el día desde los crematorios del cementerio abrumados. Los cuellos de botella fúnebres obligaron a las familias a llevar los restos de sus seres queridos a otras partes del país para su eliminación oportuna. En los hospitales, los cadáveres estaban acumulados en camillas y salas de autopsias. Fue hasta mayo que las hospitalizaciones de México cayeran a 13 por ciento de la capacidad hospitalaria, desde 90 por ciento en enero, y la tasa de positividad, que alguna vez fue la más alta del mundo (aproximadamente 50 por ciento), cayó a 17 por ciento.

“Muchos pacientes ni siquiera tuvieron la oportunidad de llegar a un hospital o terminaron en un hospital que no estaba preparado”, explicó Francisco Moreno, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC, una de las instituciones médicas privadas más prestigiosas de México. . “Lo que vi fue un colapso total del sistema de salud”.

Y, sin embargo, para el mundo e incluso para algunos mexicanos, es casi como si nunca hubiera sucedido. Si no supiera que un número extraordinario de personas murió hace solo unos meses, sería fácil ver otro verano soleado en el horizonte, con bulliciosos bulevares y playas llenas de gente. Parte de esta amnesia colectiva se debe en parte a las acciones que López Obrador nunca tomó: mientras Europa está luchando públicamente sobre reabrirse al turismo extranjero, México nunca cerró los viajes aéreos desde ningún país ni requirió pruebas o cuarentenas de los visitantes. Pero el olvido no significa que no sucedió, o que no puede volver a suceder pronto.

El primer error de México, y probablemente el más grande, fue su plan de pruebas de coronavirus. Como parte de su respuesta inicial a la pandemia en marzo de 2020, el Gobierno de AMLO no ofreció pruebas a menos que un paciente tuviera síntomas. El cuestionado protocolo fue ‘la envidia’ del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Quiero hacer lo que hace México. No te hacen una prueba hasta que llegas a la sala de emergencias y estás vomitando “, se quejó con sus principales ayudantes el verano pasado, informó el New York Times.

La estrategia de México, que nunca ha cambiado oficialmente, no logró mantener bajo control la propagación del virus SARS-CoV-2 y significó que el número de muertos en el país pasó desapercibido. Cuando los investigadores intentaron reunir cifras más precisas, el Gobierno erigió barreras. Algunos investigadores habían podido improvisar un recuento aproximado del exceso de muertes en la Ciudad de México basándose en los certificados de defunción, habiendo notado que estaban numerados secuencialmente. La idea era, si conoces el último número en los certificados, sabrás cuántos están muertos. En marzo, las autoridades frustraron esa solución: los certificados ya no se podían buscar por número, solo por nombre. Ya no hay estadísticas disponibles de forma independiente sobre el exceso de mortalidad.

El segundo gran error de México fue la negativa del presidente a endeudarse para pagar el estímulo fiscal o la ayuda a los pobres, como hicieron los líderes de la mayoría de las principales economías. Esto reflejaba las peculiaridades económicas del propio mandatario, que nunca ha tenido una tarjeta de crédito a su nombre. Hijo de dueños de tiendas de telas del estado de Tabasco, López Obrador ha evitado los lujos y se ha negado a volar en el avión presidencial, que ha tratado de vender desde que tomó el cargo.

Su filosofía política fue moldeada por el desastroso default de la deuda de 1982, que llevó la inflación a 115 por ciento, y la Crisis del Tequila, que produjo una repentina devaluación del peso y una recesión.

Los compromisos de gasto de su Gobierno para apoyo por COVID ascienden a aproximadamente el 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto, menos de un tercio del promedio de otros países en desarrollo en el G-20, dice el Fondo Monetario Internacional. Y esos programas han sido principalmente micropréstamos para pequeñas empresas.

Mientras que otros países esencialmente pagaban a los trabajadores para que se quedaran en casa y apoyaban a las empresas para que pudieran preservar los empleos, las políticas de México tuvieron el efecto de mantener a la gente en circulación para ganarse la vida.

Arturo Herrera, el secretario de Hacienda saliente de AMLO, sostuvo que la administración salvó a México de unas finanzas públicas debilitadas que habría tenido peores problemas en el futuro, lo que habría llevado a recortes en los servicios sociales. Si México hubiera gastado como lo hicieron Canadá o Alemania en estímulos COVID, la deuda adicional habría excedido todos los fondos gubernamentales para universidades públicas y escuelas secundarias, dijo en una entrevista en febrero con Bloomberg News.

López Obrador también ha argumentado que su Gobierno heredó un sistema hospitalario quebrado y tuvo que expandir su capacidad en un corto período de tiempo para manejar la crisis de salud, que es donde centró gran parte de su atención, más que en las pruebas.

Durante la primera ola, en la primavera y el verano de 2020, Hugo López-Gatell, el zar de la lucha contra el COVID, siguió diciendo que México estaba repeliendo el brote, aunque no fue así.

“La epidemia se está desacelerando”, declaró en una conferencia de prensa el 5 de mayo de 2020. “Hemos aplanado la curva”.

Cuando se enfrentó a datos que mostraban que la curva continuaba subiendo, dijo que lo que realmente quería decir era que la pendiente habría sido más pronunciada si no fuera por las políticas de distanciamiento social que había implementado. Cuando una segunda ola de infecciones azotó la Ciudad de México hacia fines de 2020, él y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se resistieron a ordenar un nuevo confinamiento, incluso cuando los hospitales de la ciudad estaban llenos de pacientes, dato que el Gobierno negó en enero. Sin embargo, Bloomberg News descubrió que los paramédicos tenían que conducir sus ambulancias durante la noche para encontrar escasas camas desocupadas.

Las búsquedas de camas a medianoche estuvieron entre las peores historias que los médicos, enfermeras y paramédicos de la ciudad describieron durante el apogeo de la segunda ola. Un paciente esperó 11 horas en una ambulancia, pasando por varios tanques de oxígeno, hasta que hubo una cama disponible. Un médico llevó a un paciente seis horas a Aguascalientes, al noroeste de la Ciudad de México, para buscar una cama. Un hospital se quedó sin la medicación que utilizaba para sedar a los pacientes que estaban equipados con ventiladores.

El doctor Gerardo Iván Cervantes, jefe de epidemiología del Hospital MAC, en la ciudad de San Miguel de Allende, en el centro de México, describe cómo lidió con cuatro pacientes que de repente no podían respirar por sí mismos, lo que hizo que el personal se apresurara a comprar ventiladores para ellos. Mientras la pequeña instalación privada buscaba el equipo, los médicos se turnaban para bombear oxígeno manualmente a los pulmones defectuosos de los pacientes con máscaras de bolsa apretadas a mano.

“Había cuatro personas bombeando oxígeno para cada paciente”, dice Cervantes. “Es demasiado agotador para una sola persona”. El esfuerzo se prolongó hasta que los ventiladores llegaron cuatro horas después.

Inicio de la campaña de vacunación

México estaba en la cúspide de la esperanza en Nochebuena. En la festividad conocida como Nochebuena se convirtió en la primera nación en América Latina en administrar una vacuna COVID. Transmitida desde un hospital de la Ciudad de México, la enfermera de cuidados intensivos María Irene Ramírez recibió la inyección de Pfizer en su brazo. El país no podría haber estado más agradecido.

Una semana después, las aventuras de Año Nuevo del zar del virus López-Gatell provocaron dudas sobre la credibilidad del Gobierno mexicano para liderar la salida de la crisis. Antes de las vacaciones, López-Gatell, quien también es subsecretario de Salud, les había dicho a los ciudadanos que se quedaran en casa para reducir la infección. Sin embargo, en una foto tomada el 31 de diciembre cuando abordaba un vuelo hacia el balneario de Huatulco, López-Gatell, listo para relajarse, estaba de pie con la máscara debajo de la barbilla, hablando por su teléfono. La foto se volvió viral en las redes sociales mexicanas, seguida de una segunda toma de él sentado bajo el techo de paja de un restaurante en la playa con una mujer, ambos sin cubrebocas, mientras las olas chocaban en la arena.

López-Gatell defendió sus acciones, diciendo que fue a visitar a la familia y obedeció las restricciones locales, que eran más relajadas que las de la Ciudad de México. El 6 de enero, AMLO lo elogió en su conferencia de prensa televisada diaria, llamándolo “honesto, honorable” mientras la cara sonriente del epidemiólogo se proyectaba en una pared. López Obrador destacó sus estudios en la Universidad Johns Hopkins. “Un doctorado y un postdoctorado de esta prestigiosa universidad estadounidense. ¡Uno de los más prestigiosos! " él dijo. “Además de eso, es un especialista en pandemias, preparado y cultivado”. El episodio alcanzó un final predecible semanas después, cuando el propio zar se enfermó de COVID.

En medio de esto se produjo la ‘sequía’ de envíos de Pfizer de casi un mes de duración, que comenzó después del envío del 19 de enero. Según un análisis realizado para Bloomberg Businessweek por el epidemiólogo Shaun Truelove de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, la pérdida de vacunas durante ese período crítico resultó en alrededor de 3 mil 500 muertes en México.

“Imagínense la incertidumbre en ese momento”, dijo la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado. “Si no tienes vacunas en tres semanas, aunque no hubiera sido una gran cantidad, era muy oneroso, sobre todo por todo lo que teníamos preparado, toda la operación de vacunación”, subrayó.

Pfizer dijo en un comunicado que avisó a los gobiernos antes de realizar los trabajos de actualización de la fábrica y la completó en dos semanas. Eso permitió a la empresa cumplir con los compromisos de entrega global en el primer trimestre y superarlos en el segundo trimestre. También contribuyó a la capacidad de Pfizer para revisar su producción mundial proyectada para 2021 de mil 300 millones de dosis a principios de año a su objetivo actual de 3 mil millones, dijo la compañía.

Después de la demora de Pfizer, México se apresuró a cerrar acuerdos de vacunas con China, Cuba y Rusia. El mismo López Obrador se contagió de COVID y estaba convaleciente en su residencia presidencial el 25 de enero cuando mantuvo una llamada con el presidente ruso Vladimir Putin. México aprobó por la vía rápida la vacuna rusa ‘Sputnik V’. El 2 de febrero, el Gobierno mexicano dijo que había obtenido 1.4 millones de dosis de Sputnik; 8 millones adicionales de la vacuna china CanSino Biologics y hasta 2.7 millones de inyecciones de AstraZeneca a través de Covax, el programa de distribución global para los países más pobres.

El 8 de febrero, pocos días después de que López Obrador regresara al trabajo, anunció que había llegado a acuerdos con el embajador de China en México para obtener vacunas chinas adicionales. En otro trato, su Gobierno comenzó a negociar con Cuba para participar en los ensayos de una vacuna desarrollada allí. El 14 de febrero, México recibió 870 mil dosis de AstraZeneca de la India. Eso permitió que México comenzara a vacunar a sus adultos mayores.

Las dosis de Pfizer, 491 mil 400 de ellas, llegaron finalmente el 16 de febrero en aviones DHL de Bélgica. Para entonces, las muertes diarias de México se habían duplicado desde principios de año, a un récord de mil 800. Pero el relanzamiento de la campaña de vacunas fue problemático. AMLO, el hombre que desprecia a las élites urbanas, hizo un espectáculo de enviar disparos a pueblos remotos de montaña y a todos los estados, en lugar de centrarse en los puntos calientes de infección urbana.

Y aunque se han embolsado el dinero de México, algunas compañías farmacéuticas aún no han entregado su parte de vacunas, en parte debido a problemas de producción global, pero también porque ponen a México al final de la línea.

AstraZeneca ha entregado solo 28 por ciento de las dosis que prometió llegarán a México a fines de agosto. Rusia ha enviado solo 4.1 millones de las 24 millones de dosis de ‘Sputnik V’ que AMLO dijo inicialmente que se había prometido para fines de marzo. Pfizer parece estar bien encaminado, habiendo enviado casi dos tercios de las dosis previstas para fin de año. La desesperación de los mexicanos por las dosis a veces ha sido cómica: Ha habido informes de personas de 30 años que se tiñen el cabello y las cejas de gris y usan identificaciones falsas para intentar obtener vacunas destinadas a personas mayores. También ha llevado a cientos de miles de mexicanos más ricos a cruzar la frontera para recibir vacunas en Estados Unidos. La asociación de agentes de viajes de México dice que los miembros han vendido más de 170 mil paquetes de vacaciones a personas que buscan volar para recibir vacunas.

Se suponía que los trabajadores médicos de primera línea debían vacunarse primero, pero muchos todavía están esperando. Eso incluye a Cervantes, el médico que apretó una mascarilla durante cuatro horas para mantener con vida a los pacientes. El 8 de mayo hizo cola en una instalación en el estado de Guanajuato durante nueve horas, cuando se le informó que se habían acabado las vacunas. Regresó a casa sin dosis y quizás incluso más en peligro debido a la aglomeración de trabajadores médicos esperanzados. “Estábamos expuestos, porque la fila era larga y no había espacio para mantener la distancia”, dice. Al cierre de esta edición, todavía no había sido vacunado.