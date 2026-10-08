Así piensa Hyundai el diseño y el software de su nueva generación.

El diseño y el software de Hyundai entraron a una nueva etapa, y dos de sus responsables la explicaron de primera mano: Simon Loasby, vicepresidente sénior y jefe del Hyundai Design Center, y Youngwoo Park, vicepresidente y jefe del Grupo de Desarrollo de Software de Infoentretenimiento. Entre los dos trazan el rumbo: un lenguaje formal más robusto, un interior pensado como sala de estar y una inteligencia artificial que, dicen, siempre va detrás de la seguridad.

¿Por qué el nuevo Hyundai se ve más cuadrado?

Loasby parte de una idea sencilla: los autos crecen porque las personas y sus exigencias crecen con ellos.

“La gente crece y los autos crecen con ella: hoy somos físicamente más grandes, hay más sistemas de protección, más exigencias para obtener cinco estrellas y los clientes esperan más espacio. Pasa lo mismo con la pantalla del iPhone: ve la primera y se pregunta cómo le hacíamos. Quizá esto ya no es un compacto; quizá es el nuevo ‘compacto’, la nueva normalidad.”

Simon Loasby — Presentación de diseño Hyundai Simon Loasby, jefe del Hyundai Design Center, presenta el nuevo lenguaje de diseño de la marca (OVETH MARTINEZ)

Sobre el giro hacia una silueta más vertical, el diseñador lo defiende como una respuesta al mercado: “En todo el mundo nos pedían SUV que parecieran SUV”. Hicieron la silueta más horizontal, levantaron el frente y el punto de cadera para una posición de manejo más dominante, y sumaron un cofre tipo concha que abarca todo el frente. “En este segmento nadie lo hace, porque pesa y cuesta más, pero nos da un frente más ancho. Es un ‘muscle car’ de todos los días.”

Un interior como sala de estar

El habitáculo que envuelve “como un sillón” no es, dice Loasby, un ensayo para el día sin volante, aunque trabajen en ello.

Hyundai Design — Boceto de interior El boceto original del interior muestra las superficies acolchadas que Loasby compara con un sillón. (OVETH MARTINEZ)

“Al estudiar a la competencia notamos que nadie se ha adueñado del confort, físico y mental, y quisimos ocupar ese lugar. La inspiración fue el mobiliario italiano de los setenta: secciones simples que parecen fáciles de forrar en piel y que se ven acolchadas. Es algo atemporal.”

Para ordenar tantas pantallas sin distraer, aplica lo que llama una “pirámide de jerarquías” con una palabra en la cima: seguridad. “Con los ojos en el camino y las manos en el volante, para que el conductor encuentre las funciones sin mirar, por memoria muscular.” Por eso la información queda bajo la línea de la vista y los botones tienen texturas distintas.

¿Existe un diseño coreano?

Cuando llegó a Corea hace siete años y medio, Loasby pidió un muro con lo que el país significaba para cada miembro del equipo. De ahí salieron dos ideas que hoy están en los autos: una letra del hangul, el alfabeto que el rey Sejong creó en el siglo XV, “es prácticamente un pixel”, y la diagonal del hanbok, “donde un cuello cruza sobre el otro”, presente en el costado del Tucson y del Elantra. “No grita Corea, pero quien sabe, sabe.”

Sobre la inteligencia artificial en el diseño, recurre a un consejo de su padre: “Usa la herramienta correcta para cada trabajo. Con la misma herramienta, el artesano más hábil obtiene mejor resultado”. Construyeron una IA interna, y cuenta que sus practicantes presentaron tres vehículos cada uno en diez semanas sin que nada pareciera “generado en automático”. Su cierre resume la postura: “Son superpoderes, pero hay que saber usarlos y tener claro lo que uno representa”. Lo ilustra con lo que trae en la muñeca: un Fitbit y un Seiko de 1974 al mismo tiempo. “El Fitbit me da todos los datos y mi Seiko de 1974 me da la alegría. Así imagino el futuro del manejo: manejar cuando quieras y dejar que te lleven cuando no.”

¿Qué hace diferente al asistente de voz Gleo?

Del lado del software, Youngwoo Park describe una interfaz construida sobre tres principios —seguridad, intuición y apertura— que busca sentirse propia sin romper con lo que el usuario ya conoce del teléfono y la tableta. El ejemplo de seguridad es Gleo, el asistente de voz.

Youngwoo Park Youngwoo Park, vicepresidente y jefe del Grupo de Desarrollo de Software de Infoentretenimiento, Hyundai Motor Company (OVETH MARTINEZ)

“En Norteamérica, por ejemplo, si alguien dice ‘Hey Gleo, baja la ventana’, no funcionará, porque podría ser una persona gritando desde afuera. Solo se activa si se presiona el botón físico de Gleo dentro del auto.”

Hyundai — Pantalla central con apps La pantalla central de Hyundai integra apps familiares como Maps, WhatsApp y Spotify. (OVETH MARTINEZ)

Hoy, dice, Gleo es útil “porque funciona, aunque no se diga el comando exacto; basta hablar con naturalidad”, pero lo presentado es apenas la base: “A largo plazo, siempre con la seguridad como prioridad, queremos que identifique la intención del conductor y actúe de forma proactiva en su lugar. Todavía no puede hacerlo”. El video, aclara, se apaga en movimiento, y una app de terceros que no cumpla sus lineamientos de restricción al manejo “rechazamos su registro”.

¿Las actualizaciones remotas son una puerta para intrusos?

Park insiste en que la ciberseguridad es lo más importante en las actualizaciones remotas. “De extremo a extremo, hay dos y hasta tres capas dentro del vehículo que bloquean cualquier intento de intrusión.” Sobre cuánto software se escribe con IA, su equipo concluyó que lo óptimo es combinar: “Si una persona programa y guía, la inteligencia artificial revisa, y viceversa. Así mejora la calidad”. ¿Y eso no los vuelve blanco de ataques? “El modelo que usamos para programar opera totalmente aislado, en una infraestructura separada. No se usa para entrenar nada y no enviamos datos hacia afuera.”

Hyundai — Tablero con navegación integrada El tablero de Hyundai combina cuadro digital y pantalla de navegación bajo la línea de la mirada.

Entre el diseñador que celebra un reloj de 1974 y el ingeniero que levanta tres capas de defensa en cada actualización, Hyundai deja clara su apuesta: tecnología que se nota, pero con la seguridad —física y digital— siempre un paso adelante.