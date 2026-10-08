Así son los autos blindados de Trump y Xi

El Hongqi N701 de Xi Jinping y el Cadillac One, el auto blindado al que todos conocen como “La Bestia” y que mueve al presidente de Estados Unidos, son dos de los vehículos más seguros y vigilados del planeta, y ninguno tiene ficha técnica oficial. Cada Bestia cuesta alrededor de 1.5 millones de dólares; del N701 no hay precio público. Todo lo que se sabe llega por filtraciones, fotos tomadas al paso y alguna indiscreción presidencial.

La semana pasada, tras la ceremonia de bienvenida en la base aérea Andrews, Donald Trump y Xi Jinping se fueron cada uno en su propio auto. GM no habla de “La Bestia” por razones de seguridad, y del Hongqi de Xi ni siquiera se conoce el nombre: N701 sería solo una clave interna. Juntamos las piezas, las analizamos y, donde se pudo, sacamos nuestras propias conclusiones.

¿De dónde vienen La Bestia y el Hongqi?

En EEUU, Franklin D. Roosevelt llegó a usar un Cadillac blindado que el gobierno le había decomisado a Al Capone, y desde 1983, tras el atentado contra Ronald Reagan, la Casa Blanca rueda en Cadillac.

En China, Hongqi, que significa Bandera Roja, nació en 1958, cuando obreros de FAW armaron a mano el primero en 33 días copiando un Chrysler estadounidense. Desde entonces mueve a la cúpula del Partido Comunista, y el N701 heredó el puesto del N501.

¿Qué sabemos de La Bestia (Cadillac One)?

De La Bestia se sabe más, y parte lo contó el propio Servicio Secreto. En 2024, dos de sus agentes explicaron que ellos no le dicen así, sino limusina de desfile, porque sus ventanas, que no bajan, están hechas para que se vea al presidente. Es la tercera generación, dura unos ocho años y luego se destruye. Sus tres escudos presidenciales, grabados en titanio, están enmarcados con madera del último de los 13 castaños que plantó George Washington.

Nunca viaja sola: vuelan al menos dos en aviones C-5 o C-17, con mecánicos de la propia corporación, que una vez trajeron otra desde Washington porque a la primera le cargaron combustible con agua. Para salidas discretas tienen camionetas idénticas a una Suburban, con la misma protección, a las que llaman Camp Package, por Camp David. Según NBC, sus puertas pesan como las de un Boeing 757 y a bordo hay sangre del tipo del presidente y comunicaciones capaces de enviar los códigos nucleares.

¿Y del misterioso Hongqi N701 de Xi Jinping?

Del Hongqi se sabe mucho menos: Washington llevó su limusina ante las cámaras y Pekín guarda silencio. Lo único oficial no lo publicó la marca sino la oficina ambiental de Changchun, que autorizó armar 50 unidades en diez años. Viaja en avión antes que Xi, se le ha visto en pareja, en Delhi lo ocultaron bajo lonas negras y en 2023 Joe Biden lo llamó “a beautiful vehicle” y le presumió el suyo: a ese le dicen La Bestia.

Con la puerta abierta se ven laca azul con el nombre de la marca en la caligrafía de Mao Zedong, un paisaje chino en marquetería y bocinas firmadas por Bose, una marca estadounidense, aunque rueda sobre llantas chinas Linglong. A diferencia de La Bestia, sus ventanas delanteras parecen poder bajar un poco.

¿Cuál está mejor blindado?

Los agentes de La Bestia la llaman el vehículo más seguro del mundo, y no hay razón para esperar menos del chino, que protege al líder de la segunda economía del planeta. Nadie publica el blindaje de ninguno, pero todo apunta a que ambos rebasan el tope civil: el VR10 de un Mercedes-Benz S 680 Guard o el VR9 de un BMW Serie 7 Protection, que ya aguantan fusiles de asalto y explosivos. Basta ver una puerta de La Bestia abierta: tiene el grosor de una caja fuerte.

¿Cuánto cuesta cada uno?

Cada Bestia, alrededor de 1.5 millones USD. El N701 no tiene precio, pero su familia civil da pistas. El L5 salió en 2014 desde cinco millones CNY y hasta el rey de Malasia recibió uno de regalo. Su heredero, el Guoli, rival del Rolls-Royce Phantom en China, parte de 7.18 millones CNY, unos 18 millones MXN, y en versión de alta costura llega a 10.88 millones. Por eso no nos cuadran los 700,000 USD que se le cuelgan al N701: cuesta más su pariente sin blindaje.

Lo más cercano en México es el Hongqi H9, que comparte con el N701 la parrilla de barras verticales y cuesta 1.9 millones MXN; blindado al nivel 5 plus, por lo que vale una Bestia salen casi ocho. Frente a frente, el chino sería más corto, más ligero y más numeroso; La Bestia, más alta, larga y más pesada. De los dos, lo único seguro es que nadie nos va a confirmar ningún dato ni especificación.

Frente a frente: La Bestia vs Hongqi N701

* Reportado por medios, sin confirmación oficial. † Estimación de la redacción. ‡ Confirmado por agentes del Servicio Secreto. § Visto en fotos, sin confirmación. Oficial: permiso del gobierno de Changchun.

10 cosas de cada uno

Lo marcado como Servicio Secreto lo dijeron sus agentes en cámara. El resto son reportes de prensa, filtraciones y lo que se ve en fotos y videos, sin confirmar. Hongqi no confirma nada.

Cadillac One La Bestia La Bestia pesa entre 8 y 9 toneladas y sus ventanas no bajan.

La Bestia

Sus agentes la llaman el vehículo más seguro del mundo.

Escudos grabados en titanio y enmarcados con madera del último castaño que plantó George Washington.

Ventanas que no bajan, hechas para que se vea al presidente.

Asiento presidencial con calefacción, enfriamiento y masaje.

Vuelan siempre al menos dos, en aviones C-5 o C-17, con mecánicos del Servicio Secreto.

A los ocho años se retira y se destruye.

Tiene gemelas camufladas: camionetas idénticas a una Suburban, las Camp Package.

Puertas tan pesadas como las de un Boeing 757.

Sangre del tipo del presidente, gas lacrimógeno y línea para los códigos nucleares.

Suspensión neumática.

Hongqi N701 Del N701 solo es oficial el permiso para armar 50 unidades en diez años.

Hongqi N701