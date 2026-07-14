SOUEAST S08 i-DM: 342 hp, tres filas y 85 km eléctricos por menos de 800 mil.

El SOUEAST S08 i-DM llega a México como uno de los pocos SUV medianos de tres filas con tecnología híbrida enchufable, desde $779,900 pesos. Foto: SOUEAST

Pocos rivales aterrizan en México con esta receta. El SOUEAST S08 i-DM es un SUV mediano de tres filas, del tamaño que rondan propuestas como el Hyundai Santa Fe, pero con una mecánica que en su mayoría no llega a nuestro mercado: la híbrida enchufable. Con 4,810 milímetros de largo y una distancia entre ejes de 2,820, tiene presencia y espacio de sobra. Y aunque a primera vista sus líneas evocan a marcas como GMC o incluso algún gesto de Land Rover, en persona defiende una identidad propia.

SOUEAST S08 i-DM — Detalle trasero firma LED continua roja difusor simulado diseño exterior SUV híbrido enchufable Atrás, la firma LED continua define la identidad nocturna del S08 i-DM sobre un difusor simulado que oculta la salida de escape real. Foto: SOUEAST

Los SUV medianos de tres filas con tecnología híbrida enchufable son una rareza en México. El S08 i-DM llega para ocupar ese hueco con una promesa clara: espacio familiar y electrificación sin ansiedad por la autonomía, respaldada por 85 km de rango eléctrico bajo el ciclo WLTC y hasta 1,300 km combinando ambas fuentes de energía. La versión Luxury sale en $779,900 pesos en precio de lanzamiento y a $819,900 después.

¿Cómo es el diseño exterior del SOUEAST S08 i-DM?

SOUEAST S08 i-DM — Vista frontal estática verde firma LED horizontal parrilla cerrada SUV mediano híbrido enchufable 342 hp México El frente del S08 i-DM une los grupos ópticos LED mediante una firma luminosa horizontal de lado a lado, coherente con un vehículo que circula principalmente en modo eléctrico. Foto: SOUEAST

Por fuera domina una imagen limpia, coherente con su naturaleza electrificada: al moverse principalmente con electricidad, no necesita grandes tomas de aire. El frente une los grupos ópticos completamente LED mediante una firma luminosa central, con luces diurnas horizontales de lado a lado, mientras que las entradas inferiores sí son funcionales para enfriar los frenos y mejorar la aerodinámica. Nuestra unidad calzaba neumáticos Giti Control P10 sobre rines bitono de 20 pulgadas, con molduras en cromo satinado, rieles de techo funcionales y manijas casi a ras de la carrocería. Atrás repite la firma LED continua sobre un difusor simulado que oculta la salida de escape real. Al ser enchufable, suma una segunda tapa con tomas de carga en corriente alterna y directa, además de la del tanque de gasolina.

SOUEAST S08 i-DM — Detalle rin bitono 20 pulgadas neumático Giti Control P10 diseño exterior SUV híbrido enchufable La unidad calzaba neumáticos Giti Control P10 sobre rines bitono de 20 pulgadas, un calce coherente con la imagen limpia y electrificada del S08 i-DM. Foto: SOUEAST

Interior y tecnología: espacio generoso, con pantalla que manda

SOUEAST S08 i-DM — Interior pantalla central 15.6 pulgadas Qualcomm Snapdragon 8155 Apple CarPlay Android Auto inalámbricos SUV híbrido enchufable La pantalla central de 15.6 pulgadas domina el tablero beige del S08 i-DM; por fortuna, los botones físicos de climatización evitan depender de ella para todo. Foto: SOUEAST (KK@BEERBROS)

Por dentro, la primera impresión es de calidad. Predominan las pieles sintéticas con costuras en contraste, un símil de madera bien resuelto y una consola flotante con un cargador inalámbrico de 50 W ventilado. El corazón tecnológico es una pantalla central horizontal de 15.6 pulgadas, de las más grandes del segmento, sobre la plataforma Qualcomm Snapdragon 8155 y con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Desde ahí se opera casi todo, algo que no nos entusiasma porque resta seguridad; por fortuna dejaron botones físicos para la climatización y las intermitentes. El asistente de voz responde a un buen catálogo de comandos y funciona bien. Menos convincente es el cuadro de instrumentos, blanco y pequeño, que mantiene el esquema recargado de muchos autos chinos y que puede costar leer de un vistazo.

SOUEAST S08 i-DM — Vista aérea interior tres filas asientos beige SUV mediano híbrido enchufable espacio familiar Desde arriba se aprecia la distribución de las tres filas: la segunda es generosa; la tercera, como admitimos en la prueba, es para trayectos cortos o niños. Foto: SOUEAST

El espacio es uno de sus argumentos más fuertes. La segunda fila es amplia, con techo panorámico para las dos primeras filas, salidas de aire, puertos USB-C, asientos con calefacción y ventilación y, lo más importante, bolsas de aire de cortina que también protegen a esos ocupantes. La tercera fila, en cambio, es simbólica: sirve para dos niños o trayectos cortos, y para usarla hay que sacrificar buena parte de la cajuela. Con seis o siete personas a bordo se viaja apretado, así que lo más inteligente es aprovechar la segunda fila y una cajuela generosa.

SOUEAST S08 i-DM — Interior vista desde maletero tercera fila abatida cajuela generosa SUV mediano tres filas híbrido enchufable La tercera fila del S08 i-DM es simbólica; abatida, revela una cajuela generosa que es el verdadero argumento de espacio del vehículo. Foto: SOUEAST

Sistema i-DM: 342 hp y 1,300 km de rango total

Bajo el cofre vive el argumento de fondo. El sistema híbrido enchufable parte de un motor 1.5 l turbo de 141 hp que trabaja junto a un motor eléctrico de 201 hp para entregar una potencia combinada de 342 hp y 388 lb-pie de par motor, siempre a las ruedas delanteras a través de una caja híbrida dedicada sin modo manual, solo con posiciones de manejo. La energía proviene de una batería de 18.4 kWh que rinde hasta 85 kilómetros de autonomía eléctrica bajo el ciclo WLTC, mientras que el rango combinado con gasolina llega hasta 1,300 kilómetros. Cinco modos —Eco, Comfort, Sport, EV y HEV— permiten priorizar eficiencia o respuesta según convenga.

¿Cómo se maneja el SOUEAST S08 i-DM?

Al volante, el arranque eléctrico es contundente. No es un auto deportivo, pero la parte eléctrica hace el trabajo pesado y regala una salida vigorosa, mientras el motor a gasolina aporta eficiencia a alta velocidad. La lógica del enchufable se cumple: cargándolo a diario resuelve la ciudad casi sin tocar combustible, y con el tanque llega a donde sea sin depender de la infraestructura. Incluso a 120 kilómetros por hora se mantiene muy eficiente. La suspensión está calibrada claramente hacia el confort y en carretera resulta cómoda, aunque nos habría gustado un poco más de firmeza, o la posibilidad de ajustarla, porque en curva aparecen oscilaciones y rebotes propios de esta escuela de puesta a punto. Los frenos cumplen con una buena mordida inicial, aunque se sienten algo justos para el peso del conjunto.

SOUEAST S08 i-DM — Vista lateral dinámica verde entorno urbano SUV híbrido enchufable 342 hp 85 km eléctricos ciudad Cargado a diario, el S08 i-DM resuelve la ciudad casi sin tocar combustible gracias a sus 85 km de autonomía eléctrica bajo el ciclo WLTC. Foto: SOUEAST

El balance es convincente. El S08 i-DM ofrece la fórmula que muchas familias buscan sin encontrarla: un SUV eléctrico para el día a día y de gasolina para la carretera, con espacio real salvo en esa tercera fila testimonial. Quedan reservas, como la suspensión demasiado blanda, la dependencia de la pantalla y la complejidad de mantener dos sistemas a largo plazo, algo que apenas empezamos a entender con los enchufables. Pero como paquete, y con un precio de $819,900 pesos que baja a $779,900 en su oferta de lanzamiento para la versión Luxury, se planta como una de las propuestas más completas de su segmento en México.

Ficha técnica SOUEAST S08 i-DM