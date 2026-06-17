Alfa Romeo Junior: el Alfa más pequeño abre su nueva era en México.

El Alfa Romeo Junior podría ser el modelo más importante en los más de 115 años de la marca, por dos razones. La primera: es su primer vehículo de producción 100% eléctrico y el punto de partida de una gama totalmente electrificada, solo con versiones eléctricas e híbridas. La segunda, quizá la de más peso: ya es su modelo más vendido, presente en más de 40 mercados y con más de 60,000 unidades vendidas en 2025.

El nombre no es nuevo. El Alfa Romeo GT 1300 de 1966 fue el primer auto de la marca italiana en portar el apellido Junior; hoy ese mismo nombre revive en el que muy probablemente sea el producto más importante de Alfa hasta ahora.

¿Qué versión del Alfa Romeo Junior llegó a México?

A México llegó una de las dos variantes híbridas, un Mild Hybrid (híbrido ligero) de 48 voltios. Pero Alfa lo lleva más allá: el motor eléctrico no solo asiste en el arranque y a baja velocidad, también suma 28 caballos al conjunto. Lo acompaña un tres cilindros 1.2 turbo, para una potencia total de 145 caballos enviados al tren delantero por una transmisión automática de doble embrague de seis velocidades.

Alfa Romeo Junior 2026 — Interior volante Cannocchiale tablero digital híbrido México Dentro, el tablero Cannocchiale y los asientos creados con Sabelt. Foto: Alfa Romeo (Giovanni Mitolo)

¿Cómo se maneja?

Es el Alfa más pequeño del catálogo, pero no perdió la esencia deportiva de la marca. Comparte la plataforma e-CMP de Stellantis con el Jeep Avenger, el Fiat 600e o los Peugeot e-208 y e-2008; aun así, Alfa hizo un trabajo notable en la puesta a punto, y esta versión se coloca en México como la más deportiva. La dirección es precisa y la suspensión, ajustada: ágil, rígida, de auto deportivo, pero sin volverse incómoda. Funciona muy bien en ciudad, aunque su punto fuerte aflora al salir a carretera. La respuesta del pequeño motor es briosa dentro de sus posibilidades.

Guiños a los Alfa de los sesenta

Alfa Romeo Junior 2026 — Detalle rin Telephone Dial guiño diseño histórico Alfa Los rines "Telephone Dial" son uno de los guiños directos a los Alfa Romeo de los años sesenta. (Giovanni Mitolo)

A lo dinámico se suman los detalles históricos: la parrilla triangular Scudetto, la firma de luces 3+3, el poste C “coda tronca” (cola cortada), los rines “Telephone Dial” y, dentro, la doble estructura tubular del tablero digital —el Cannocchiale— y los asientos deportivos creados con Sabelt.

Alfa Romeo Junior vista trasera Atrás, el poste C "coda tronca" guiña a los Alfa de los sesenta. Foto: Alfa Romeo (Giovanni Mitolo)

Alfa lo hizo bastante bien con este nuevo y pequeño Junior, que será la punta de lanza de una nueva era para la histórica marca italiana.