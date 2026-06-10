El concepto que GM creó para probar el futuro de sus autos.

El GMC HUMMER X no nació para venderse: es el concepto con el que General Motors inauguró su nuevo estudio de diseño avanzado en Pasadena, California.

El GMC HUMMER X no nació para venderse, sino para provocar: es el concepto sin destino de producción con el que General Motors inauguró su nuevo estudio de diseño avanzado en Pasadena, California, cuna del diseño automotriz moderno donde Harley Earl —primer director de diseño de la marca en 1927— popularizó el modelado en arcilla que la industria sigue usando hasta hoy.

GM Advanced Design Studio Pasadena — Exterior nocturno campus 13,750 m² tres edificios donde nació el concepto HUMMER X El nuevo campus de diseño avanzado de GM en Pasadena, de 13,750 m² en tres edificios, es el espacio donde nació el HUMMER X y donde cerca de 100 personas imaginan la movilidad del futuro.

Cuatro décadas después de instalar su primer estudio en la región, GM concretó un campus de 13,750 m² en tres edificios, donde un近百 de personas imagina la movilidad del futuro. Para estrenarlo mostró el HUMMER X en versiones pickup y SUV. El lema del equipo lo resume: el valor de perderse conduce a nuevos descubrimientos, grabado en código Morse en el piso y en las llaves.

Los cuatro pilares del HUMMER X

El concepto se estructura en cuatro pilares. La reconfigurabilidad descansa en FLEX FAB, una manufactura flexible que produce piezas metálicas bajo demanda y en bajo volumen —como impresión 3D en metal y sin troqueles—, de ahí su silueta plana, con uniones soldadas con láser y tornillos a la vista.

En capacidad, GM promete un EV mediano para rock crawling: centro de gravedad bajo, llaves Goodyear de hasta 37 pulgadas, rines beadlock, amortiguadores Multimatic, salpicaderas desmontables y protección inferior reforzada.

GMC HUMMER X Concept — Vista trasera tres cuartos pickup off-road llantas Goodyear 37 pulgadas rines beadlock capacidad extrema Las llantas Goodyear de hasta 37 pulgadas, los rines beadlock y la protección inferior reforzada del HUMMER X apuntan a un EV mediano diseñado para rock crawling extremo.

El tercer pilar, comunidad, introduce HUMMER HUB, un conjunto de apps que enlazan al conductor con el vehículo y suman un dron explorador que adelanta el camino y transmite datos del terreno.

La sostenibilidad cierra con monomateriales reciclables y uniones a presión en vez de adhesivos.

GMC HUMMER X Concept — Interior volante y pantalla panorámica multi-display HUMMER HUB conectividad avanzada off-road El interior del HUMMER X presenta una pantalla panorámica multi-display que da vida al ecosistema HUMMER HUB, el conjunto de apps que conecta al conductor con el vehículo y con el dron explorador del concepto.

¿Cuánto llegará a producción?

Aun sin haberlo manejado —y no podríamos porque es un ejercicio de diseño—, el HUMMER X deja ver hacia dónde mira GM sin las restricciones de la línea de producción. La duda es cuántos de estos pilares, y sobre todo la tecnología FLEX FAB, llegarán algún día a un HUMMER u otro GM de serie.