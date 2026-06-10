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El concepto que GM creó para probar el futuro de sus autos.

Con el GMC HUMMER X, General Motors inauguró su nuevo estudio de diseño en Pasadena: un concepto sin fecha de producción que sirve de banco de pruebas para FLEX FAB, rock crawling y nuevas formas de comunidad.

GMC HUMMER X concept pickup bicolor blanco y techo rojo vista lateral completa estacionado en desierto con llantas off-road de gran tamaño rines beadlock y salpicaderas desmontables concepto de diseño avanzado de General Motors sin destino de producción
GMC HUMMER X Concept — Vista lateral pickup eléctrico off-road concepto diseño avanzado GM Pasadena sin destino de producción El GMC HUMMER X no nació para venderse: es el concepto con el que General Motors inauguró su nuevo estudio de diseño avanzado en Pasadena, California.
Por Carlos Sandoval

El GMC HUMMER X no nació para venderse, sino para provocar: es el concepto sin destino de producción con el que General Motors inauguró su nuevo estudio de diseño avanzado en Pasadena, California, cuna del diseño automotriz moderno donde Harley Earl —primer director de diseño de la marca en 1927— popularizó el modelado en arcilla que la industria sigue usando hasta hoy.

Exterior nocturno del estudio de diseño avanzado de General Motors en Pasadena California campus de 13750 m² con concept cars iluminados visibles a través de ventanales de vidrio sede donde fue concebido el GMC HUMMER X
GM Advanced Design Studio Pasadena — Exterior nocturno campus 13,750 m² tres edificios donde nació el concepto HUMMER X El nuevo campus de diseño avanzado de GM en Pasadena, de 13,750 m² en tres edificios, es el espacio donde nació el HUMMER X y donde cerca de 100 personas imaginan la movilidad del futuro.

Cuatro décadas después de instalar su primer estudio en la región, GM concretó un campus de 13,750 m² en tres edificios, donde un近百 de personas imagina la movilidad del futuro. Para estrenarlo mostró el HUMMER X en versiones pickup y SUV. El lema del equipo lo resume: el valor de perderse conduce a nuevos descubrimientos, grabado en código Morse en el piso y en las llaves.

Los cuatro pilares del HUMMER X

El concepto se estructura en cuatro pilares. La reconfigurabilidad descansa en FLEX FAB, una manufactura flexible que produce piezas metálicas bajo demanda y en bajo volumen —como impresión 3D en metal y sin troqueles—, de ahí su silueta plana, con uniones soldadas con láser y tornillos a la vista.

En capacidad, GM promete un EV mediano para rock crawling: centro de gravedad bajo, llaves Goodyear de hasta 37 pulgadas, rines beadlock, amortiguadores Multimatic, salpicaderas desmontables y protección inferior reforzada.

GMC HUMMER X concept pickup vista trasera tres cuartos en terreno rocoso desértico con llantas Goodyear off-road de gran tamaño rines beadlock llanta de refacción montada en la caja bicolor blanco y techo rojo concepto EV off-road de General Motors
GMC HUMMER X Concept — Vista trasera tres cuartos pickup off-road llantas Goodyear 37 pulgadas rines beadlock capacidad extrema Las llantas Goodyear de hasta 37 pulgadas, los rines beadlock y la protección inferior reforzada del HUMMER X apuntan a un EV mediano diseñado para rock crawling extremo.

El tercer pilar, comunidad, introduce HUMMER HUB, un conjunto de apps que enlazan al conductor con el vehículo y suman un dron explorador que adelanta el camino y transmite datos del terreno.

La sostenibilidad cierra con monomateriales reciclables y uniones a presión en vez de adhesivos.

Interior GMC HUMMER X concept mostrando volante blanco con logo HUMMER pantalla panorámica de múltiples displays con mapas navegación y datos del terreno consola central con detalles en rojo y acabados bicolor blanco y negro parte del ecosistema digital HUMMER HUB
GMC HUMMER X Concept — Interior volante y pantalla panorámica multi-display HUMMER HUB conectividad avanzada off-road El interior del HUMMER X presenta una pantalla panorámica multi-display que da vida al ecosistema HUMMER HUB, el conjunto de apps que conecta al conductor con el vehículo y con el dron explorador del concepto.

¿Cuánto llegará a producción?

Aun sin haberlo manejado —y no podríamos porque es un ejercicio de diseño—, el HUMMER X deja ver hacia dónde mira GM sin las restricciones de la línea de producción. La duda es cuántos de estos pilares, y sobre todo la tecnología FLEX FAB, llegarán algún día a un HUMMER u otro GM de serie.

GMC HUMMER X concept pickup vista frontal tres cuartos elevada navegando paso entre formaciones rocosas en desierto árido techo rojo carrocería blanca llantas off-road de gran diámetro y salpicaderas desmontables concepto EV off-road de General Motors sin destino de producción
GMC HUMMER X Concept — Vista frontal tres cuartos pickup eléctrico off-road entre formaciones rocosas ejercicio de diseño avanzado GM el HUMMER X muestra hacia dónde mira GM en capacidad off-road: centro de gravedad bajo, suspensión Multimatic y llantas de 37 pulgadas para rock crawling.
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