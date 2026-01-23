De Ciudad de México a Las Vegas en un auto 100% eléctrico.

Conducir un vehículo eléctrico a lo largo de miles de kilómetros sigue siendo, para muchos, un ejercicio teórico más que una posibilidad o necesidad cotidianas. Sin embargo, un viaje por carretera entre Ciudad de México y Las Vegas —con motivo del Consumer Electronics Show— se convirtió en un experimento periodístico para evaluar hasta qué punto la tecnología actual y la infraestructura de recarga permiten realizar trayectos largos de forma viable, segura y predecible.

El objetivo no fue realizar una prueba de manejo tradicional ni poner a prueba la velocidad o el desempeño dinámico de un vehículo que conocemos bien, y nos sorprendió desde su lanzamiento mundial, sino analizar un escenario real: cubrir cerca de siete mil kilómetros en un SUV eléctrico de orientación premium, el MG IM LS7, utilizando exclusivamente la infraestructura pública de recarga disponible. El proyecto retomó un trayecto que ya habíamos hecho tres años atrás con un vehículo eléctrico, con la intención de medir qué tanto habían evolucionado tanto los vehículos eléctricos y sus baterías, como el ecosistema que lo rodea, especialmente la infraestructura en México.

El IM LS7 es un SUV mediano completamente eléctrico, con configuración de dos motores y tracción integral permanente. Su enfoque combina alto nivel de confort, un paquete amplio de asistencias avanzadas a la conducción y una batería de 100 kWh. Más allá de las cifras, la propuesta del vehículo apunta a una gran carga tecnológica con énfasis claro en ergonomía, aislamiento acústico y gestión eficiente de energía, aspectos clave cuando se trata de pasar jornadas completas al volante.

AUTONOMÍA REAL Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

En ciudad, a velocidades contenidas, el alcance teórico del vehículo supera los seiscientos kilómetros. En autopista, a ritmos constantes de 110 a 120 km/h, la autonomía disminuye de forma previsible. En la práctica, los rangos reales durante el viaje se situaron entre los 450 a 500 kilómetros. Factores como el perfil topográfico, la velocidad elevada sostenida y las temperaturas invernales influyen de manera directa en el consumo de cualquier eléctrico.

Este escenario obligó a una planeación meticulosa. A diferencia de un vehículo de combustión, donde las paradas son breves y abundantes, el uso de un eléctrico impone una lógica distinta: identificar cargadores funcionales, prever márgenes de seguridad y asumir que el viaje completo requiere más tiempo. Mientras que la misma ruta suele completarse en tres días con un vehículo a gasolina, el IM LS7 demandó un cuarto día para gestionar recargas sin comprometer el ritmo ni la seguridad.

Una de las ganancias de hacer viajes eléctricos, a pesar de qué son más largos, es que son menos cansados. Las paradas cada dos o tres horas para recargar, sirven para estirar las piernas, tomar algo, comer, ir de compras, o incluso descansar o conocer la localidad, lo que repercute en el estado anímico, y en lo relajados que llegamos al final del viaje en lugar de estar ocho horas sentados en el auto, casi sin parar.

ITINERARIO Y GESTIÓN DE RECARGA

Iniciamos el viaje el 31 de diciembre por la mañana, con la meta de llegar a Las Vegas el sábado previo al inicio del CES. En territorio mexicano, redes como Evergo y Fazt resultaron clave, mientras que PlugShare se utilizó de forma constante para verificar disponibilidad y estado operativo de otras estaciones.

El primer día incluyó recargas después de Querétaro y antes de Matehuala, con llegada a Monterrey por la tarde para una carga completa en un cargador rápido de nueva instalación. El segundo día implicó el cruce fronterizo por Nuevo Laredo hacia Texas y la integración a la red estadounidense, donde se combinaron estaciones de ChargePoint y Electrify America. A partir de ahí, la Interestatal 10 se convirtió en el eje del recorrido, con paradas regulares en Junction y Ozona.

El tercer día atravesó el oeste de Texas y el sur de Nuevo México, con recargas en Fort Stockton, Van Horn, El Paso, Deming y Lordsburg, antes de cerrar la jornada en Tucson, Arizona. El cuarto día incluyó una carga lenta en hotel —más económica, aunque incompleta—, una recarga adicional en Phoenix y el exigente tramo montañoso hacia Kingman, donde el vehículo llegó con un margen mínimo de batería. Tras una recarga de poco más de una hora, el IM LS7 arribó a Las Vegas con energía suficiente para la movilidad local.

USO COTIDIANO DURANTE EL CES Y REGRESO

Durante los días del CES, el vehículo se utilizó para traslados urbanos, recorridos alrededor del centro de convenciones y desplazamientos nocturnos. Tras cuatro días en Las Vegas, el regreso se realizó por la misma ruta, esta vez con mayor confianza y conocimiento del consumo real, lo que simplificó la toma de decisiones y desapareció la ansiedad asociada a la autonomía.

El ritmo diario se mantuvo entre 800 y 900 kilómetros, con cruces fronterizos sin contratiempos y una llegada final a Ciudad de México tras otros cuatro días de viaje. El balance fue claro: no se registraron fallos mecánicos, eléctricos ni alertas críticas durante todo el recorrido.

En el día a día y a velocidades urbanas, la autonomía es prácticamente la oficial, acercándose mucho, los 600 km por carga, lo que podría significar cargarlo cada dos o hasta cuatro semanas, si no salimos de carretera.

CONFORT, TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA A BORDO

Uno de los factores decisivos del viaje fue el confort. El IM LS7 mostró un nivel de aislamiento acústico excepcional, incluso en carreteras deterioradas del desierto texano. Los cristales de gran espesor, la suspensión neumática regulable y la calidad general de la carrocería contribuyeron a reducir la fatiga.

La cabina incorpora múltiples pantallas, con un enfoque minimalista y sin botones físicos, además de climatización de tres zonas, iluminación ambiental y un sistema de sonido de gran calidad. Destaca la solución denominada “Zero Gravity” en el asiento trasero derecho, que permite convertir esa plaza en una superficie prácticamente horizontal, útil para descansar durante el viaje o en paradas.

En autopista, las asistencias de conducción de Nivel 2 permitieron largos tramos con mínima intervención, siempre bajo la supervisión activa del conductor. La combinación de centrado de carril, control de distancia y gestión automática de aceleración y frenado redujo la carga cognitiva en jornadas extensas.

VIABILIDAD DEL VIAJE ELÉCTRICO

La conclusión operativa es contundente. La infraestructura de recarga en México ha mejorado de manera sustancial respecto a hace tres años, y en Estados Unidos ofrece una densidad suficiente para viajes largos si se planifican con criterio. La carga lenta en hoteles se confirmó como una herramienta eficaz para reducir costos, aunque no siempre garantiza una batería llena. La carga rápida, por su parte, sigue siendo indispensable para sostener ritmos elevados de desplazamiento.

La autonomía real depende de variables conocidas, pero gestionables. Activar modos de eficiencia, reducir velocidad en tramos críticos y prever márgenes amplios permitió evitar situaciones de riesgo.

Uno de los modos de manejo reservados para cuando tenemos batería baja, es el Super Eco, donde el auto enfoca toda la energía de la batería, únicamente en la movilidad, prescindiendo de sistemas como las asistencias de manejo, las pantallas innecesarias y sistemas auxiliares, alargando nuestro rango, por si estamos cerca de llegar al cargador, pero con poca carga de batería. Su funcionamiento es excepcional.

BALANCE FINAL

El viaje de Ciudad de México a Las Vegas en el MG IM LS7 demostró que recorrer largas distancias en un vehículo eléctrico ya no es una excepción ni un acto experimental. Además, disfrutando de la tecnología, la calidad de materiales, ensambles y acabados, la comodidad y calidad de marcha, además del desempeño del MG IM LS7 y su asiento ejecutivo de cero gravedad, la vida es como en el mar: más sabrosa.

Un viaje así requiere planeación, sí, y un entendimiento claro de las limitaciones, pero es plenamente viable con la tecnología y la infraestructura actuales. Más allá del vehículo en sí, el recorrido confirmó que el viaje eléctrico por carretera en México estás dejando de ser una promesa, para convertirse en una realidad operativa