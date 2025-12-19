El familiar que ofrece manejo eléctrico sin ansiedad de autonomía.

Captiva PHEV 2026 marca un punto de inflexión para Chevrolet en México: es su primer híbrido enchufable y la puerta de entrada a una estrategia más ambiciosa dentro del segmento de las SUV compactas. Aunque comparte su raíz con desarrollos globales de la alianza SAIC-GM-Wuling, Captiva presentada para el mercado mexicano tiene una identidad propia, enfocada en eficiencia, equipamiento y versatilidad familiar.

Por fuera destaca una fascia frontal horizontal con entradas funcionales que canalizan el aire hacia radiadores y frenos, faros LED delgados con firma luminosa y un listón negro brillante que une el par de grupos ópticos para darle una identidad específica. El juego de rines de aluminio de 18 pulgadas aporta un toque elegante y aerodinámico, mientras que la carrocería combina líneas suaves con proporciones equilibradas que proyectan un carácter moderno sin exageraciones. La cajuela eléctrica ofrece hasta 532 litros y puede llegar a 1,690 litros al abatir la segunda fila.

Captiva PHEV 2026 (Jeff Ludes)

Por dentro, Captiva PHEV sorprende por espacio y sensación de amplitud. La posición de manejo es cómoda gracias al volante ajustable en dos ejes, a la amplia visibilidad frontal y al techo panorámico que aporta luminosidad. La calidad percibida es superior a lo esperado en su segmento: materiales acolchados, acabados tipo madera o metálicos satinados, ausencia total de superficies en negro piano y ensamblajes sólidos que transmiten durabilidad. El cuadro de instrumentos digital de 8.8 pulgadas muestra con claridad autonomía eléctrica, total y gestión del sistema híbrido, mientras que la pantalla central de 15.6 pulgadas —exclusiva en Premier— concentra configuración del vehículo, cámaras 360°, modos de manejo y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto.

La segunda fila ofrece uno de los espacios más generosos de la categoría: amplio lugar para piernas, reclinado ajustable hasta casi posición de descanso, materiales de la misma calidad que adelante y un piso casi plano que facilita viajar con tres ocupantes. Dos puertos USB, salidas de aire y buena iluminación complementan una cabina bien pensada. La practicidad continúa con soluciones como espacios para dos teléfonos, portaobjetos amplios, consola flotante con almacenamiento profundo y un puerto USB arriba del retrovisor para instalar una dashcam sin cables visibles.

Bajo el cofre, el sistema PHEV combina un motor 1.5 litros de 105 hp con un motor eléctrico de más de 200 hp, para entregar un manejo ágil y silencioso en modo eléctrico, ideal para ciudad, con hasta 75 km de autonomía sin usar gasolina gracias a la batería de 20.5 kWh. En viajes largos, ambos motores colaboran para ofrecer un rango combinado cercano a 1,100 km, un dato clave para quienes alternan trayectos urbanos y carretera. La transmisión automática especializada opera de forma simple e intuitiva, sin modos manuales ni configuraciones complejas: todo sucede de manera lógica y sin distracciones.

Al volante, Captiva PHEV destaca por su suavidad. La suspensión independiente trasera nos entrega una muy buena calidad de marcha, con la clara puesta a punto de Chevrolet. Adicionalmente, tiene cuatro modos de manejo: ECO, ECO+, Normal o Deportivo. En ciudad se siente ligera, fácil de maniobrar y con buena insonorización. Cuando la batería baja del 20 %, el motor a gasolina entra para recargarla.

En carretera, la respuesta del motor eléctrico ofrece recuperaciones ágiles y una sensación de empuje constante, mientras que el peso contenido y la tracción delantera dan un comportamiento estable y predecible. La regeneración ajusta su intensidad según la pendiente, lo que permite recuperar energía sin esfuerzo. Los frenos de disco en ambos ejes, junto con las asistencias ADAS —frenado automático, alerta de colisión, monitoreo de tráfico frontal y lateral, mantenimiento de carril— refuerzan la seguridad en cualquier entorno.

Captiva PHEV 2026 logra una combinación atractiva: diseño sobrio, interior convincente, tecnología útil y un tren motor híbrido enchufable que sí aporta beneficios reales en uso cotidiano. Con autonomía eléctrica suficiente, carga rápida y un rango combinado sobresaliente, se posiciona como una de las propuestas más lógicas y equilibradas del segmento compacto. Para familias que buscan eficiencia sin complicaciones, este nuevo modelo marca un avance significativo en la línea Chevrolet.

