La doble propósito que mezcla confort de lujo con capacidad real.

La BMW R 1300 GS Adventure representa una renovación profunda dentro de la familia Gelände Straße (tierra y calle), particularmente en esta versión más ruda. El diseño, motor y chasís fueron revisados casi por completo para ofrecer mayor capacidad fuera de asfalto y confort en viajes de larga distancia. El modelo mantiene el espíritu explorador de la marca alemana, con mejoras técnicas y estructurales que apuntan a una experiencia de conducción más precisa y segura.

BMW R 1300 GS Adventure (Markus Jahn)

El corazón de esta nueva versión es un motor bóxer bicilíndrico de 1,300 cc, con una potencia de 145 hp y 184 lb-ft de par máximo, convirtiéndose en el más potente fabricado en serie por BMW Motorrad. Su tamaño más compacto y la transmisión situada bajo el motor optimizan el balance general del conjunto.

El bastidor principal ahora es de acero estampado, complementado por un sub chasís de aluminio que mejora la rigidez y reduce el peso. El sistema de suspensión incorpora el nuevo ajuste dinámico (DSA), que adapta la amortiguación y la dureza del resorte según el modo y las condiciones de manejo.

La motocicleta ofrece cuatro modos de conducción —Rain, Road, Eco y Enduro—, además de opciones como el control adaptativo de altura y el asistente de cambio automático (ASA), que permite una operación del embrague automatizada, haciendo que la convivencia en el día a día sea mucho más cómoda, casi en cualquier escenario.

BMW R 1300 GS Adventure (Markus Jahn)

El equipamiento también evoluciona. De serie, incorpora faros full LED con diseño matricial, intermitentes integrados, control de crucero dinámico con función de frenado y cuadro TFT a color de 6.5 pulgadas. Entre los opcionales destacan sistemas de asistencia al conductor, maletas de aluminio con conexiones magnéticas y depósito de 30 litros con nuevas zonas de almacenamiento.

BMW R 1300 GS Adventure (Markus Jahn)

A pesar de ser una de las motocicletas más grandes de BMW, esta nueva generación coloca todas las variantes al favor de a favor de optimizar una posición de manejo que funcione para cualquier tamaño de cuerpo, facilitando el control de un vehículo pesado, pero que termina muy fácil de controlar, frenando con muchísimo control y al mismo tiempo, teniendo capacidad sorprendente para movernos en la tierra, como si fuera un juego de niños.

Disponible en versiones básica, Triple Black, GS Trophy y Option 719 Karakorum, la nueva R 1300 GS Adventure refuerza la tradición de BMW Motorrad en el segmento de las grandes motocicletas de aventura, combinando tecnología, potencia y funcionalidad para quienes buscan recorrer cualquier ruta con confianza.