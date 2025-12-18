El laboratorio gigante que anticipa el futuro eléctrico global.

Este conjunto de infraestructuras refleja un enfoque integral que abarca todo el ciclo de desarrollo: desde la investigación en baterías y componentes fundamentales, hasta el diseño del producto, su fabricación en plantas altamente automatizadas y la validación de cada sistema en pistas especializadas. La amplitud de este ecosistema explica la aceleración del crecimiento de BYD dentro y fuera de China, reforzando su posición como el líder mundial en vehículos de nueva energía.

Fundada en 1994, BYD se ha expandido hacia las industrias automotriz, electrónica, energía renovable y transporte ferroviario. Con más de 39 mil patentes autorizadas y una red que abarca más de cien países y cuatrocientas ciudades, el conglomerado tecnológico mantiene un enfoque orientado a resolver retos sociales mediante tecnologías limpias. En 2024 entregó más de 4.27 millones de vehículos de nueva energía y continúa ampliando sus operaciones en movilidad eléctrica, soluciones solares, almacenamiento energético y sistemas de tránsito como SkyRail y SkyShuttle.

BYD E-Journey

TECNOLOGÍA PARA EL FUTURO

BYD sostiene su expansión global sobre una base de innovación continua en baterías, motores, electrónica de potencia y plataformas dedicadas. Su mejorado ecosistema de cero emisiones integra generación solar, almacenamiento energético y transporte electrificado, respaldado por una inversión en I+D superior a 54 mil millones de RMB en 2024 y una plantilla de más de casi 130,000 ingenieros. Entre sus avances destacan la Batería Blade, con altos niveles de seguridad y durabilidad, la evolución de la e-Platform hacia configuraciones de integración 8 en 1, 12 en 1 y la Super e-Platform, con carga de hasta un megavatio. Con más de diez millones de vehículos de nueva energía comercializados, la compañía mantiene una posición de liderato por ventas en la electrificación global.

NUEVO IMPULSO CREATIVO

El Global Design Center en Shenzhen representa la transición de BYD hacia una etapa en la que el diseño se suma a la tecnología como eje central de producto. En un espacio de 12,600 m², el equipo dirigido por Wolfgang Egger reúne procesos completos de creación digital, modelado en arcilla, revisión mediante realidad virtual, validación ergonómica y control de calidad. Este centro articula un sistema global con más de mil diseñadores de múltiples países y refuerza la ambición de construir una identidad visual consistente para automóviles, transporte ferroviario y otros proyectos de movilidad.

BYD E-Journey

DI SPACE ZHENGZHOU: CIENCIA Y EXPERIENCIA

Di Space es el primer centro científico y experiencial del mundo dedicado a vehículos de nueva energía. Con quince mil metros cuadrados, el recinto se divide en tres niveles que abordan la historia de la energía, el avance de la electrificación en China y los hitos de BYD; una zona de diseño y manufactura con modelos a escala, materiales, procesos y un vehículo completamente seccionado; y un área de innovación que exhibe tecnologías como la batería Blade, CTB, iTAC, IGBT, plataformas de cuatro motores y sistemas de asistencia a la conducción e inteligencia vehicular. También ilustra la estrategia dual de la marca con sistemas híbridos DM-i, DM-p y DMO.

BYD E-Journey (FYKBILL)

CAPACIDAD INDUSTRIAL: ZHENGZHOU FACTORY

La planta de Zhengzhou, ubicada en la Airport Economy Zone de Henan, es la base manufacturera más grande y completa de BYD para vehículos de nueva energía. El complejo reúne procesos de estampado, soldadura, pintura y ensamble, así como centros de componentes, materiales y producción de baterías Blade. Con una automatización que supera el 98% y cerca de dos mil robots, la fábrica puede producir un vehículo por minuto y una batería cada tres segundos. Además, su sistema flexible permite la fabricación simultánea de seis plataformas y doce modelos, entre ellos Song Pro, Song L DM-i, Seal 07, Shark, Seagull y los Denza B5 y B8.

VALIDACIÓN DINÁMICA: ZHENGZHOU TEST TRACK

A unos kilómetros de la planta principal, la nueva pista de pruebas de BYD en Zhengzhou ofrece una infraestructura de 198,000 m² con ocho zonas especializadas. Un circuito principal de 1.7 km, una pista circular de baja fricción, la Sky Sand Slope, la duna de arena artificial con el récord Guinness, al ser la más grande del mundo en su tipo, las áreas de conducción inteligente, cruce de agua profunda, superficie helada y un módulo todoterreno con veintisiete pruebas, permiten replicar condiciones de manejo extremas en alta velocidad, hielo, agua, arena y terrenos irregulares. El área de camping añade un espacio de interacción para clientes y medios. El complejo funciona como centro de validación para ADAS, pruebas dinámicas y experiencias de marca, por lo que no solamente se utilizado por los desarrolladores e ingenieros de BYD para sus actuales y futuros modelos de la marca, sino también como un paraíso para eventos y experiencias con clientes, concesionarios y prensa especializada, es un lugar muy similar a lo que anteriormente hemos visto con marcas como Porsche en sus Experience Center, pero llevado al más alto nivel.

BYD E-Journey (FYKBILL)

AL VOLANTE TODO COBRA SENTIDO

Para entender este nuevo complejo dinámico, pusimos nuestras manos sobre varios de los nuevos y más recientes modelos de BYD. Empezando con uno de sus vehículos más modernos y tecnológicos, el YangWang U7, un sedán grande eléctrico, con 11 motores (entre dirección, tracción y suspensión), la mayor carga tecnológica en seguridad, comprobándonos su estabilidad y su habilidad de suspensión, incluso en contextos súper resbaladizos en los que el control electrónico de estabilidad tiene que intervenir para corregir nuestro rumbo como en una emergencia.

YangWang U7

Le siguió un eslalon bastante dinámico, arriba del nuevo sedán compacto de la marca, el Seal 6, qué sorprendió por su ligereza y agilidad, aun manejando en condiciones de lluvia intensa.

En el tercer ejercicio y recorrimos el circuito todo terreno con uno de los vehículos de Denza o FangChengBao, comprobando sus grandes capacidades fuera del asfalto en una de las rutas artificiales más extremas que hemos conocido.

FangChengBao (ZJY)

La prueba final fueron dos vueltas al circuito de velocidad arriba del vehículo que ahora obstanta el título de ser el más rápido del mundo, el YangWang U9, el superdeportivo eléctrico de BYD. Desafortunadamente manejamos en lluvia, pero aun así las reacciones fueron sorprendentes. Se siente la tracción, y a pesar de qué el peso nos pasa factura, la dinámica de manejo es noble y bastante eficiente, cobrando sentido que un vehículo de esta dimensiones y peso pueda rodar por debajo de los siete minutos en el Nürburgring. Sin embargo, fueron los frenos carbonocerámicos los más sorprendentes, con una mordida contundente e instantánea, y una capacidad de detención abrumadora, incluso condiciones de lluvia intensa.

YangWang U9 (ZJY)

Adicionalmente, pudimos presenciar frente a frente demostraciones técnicas de la capacidad de ascenso del YangWang U8 en la duna de arena artificial; el mismo modelo en la demostración sobre agua profunda, lo que pone a prueba su sistema de flotación de emergencia y que lo convierte en el único vehículo anfibio a la venta hoy en día en el mundo.

YangWang U8 (LJ)

Una demostración de los nuevos sistemas de estacionamiento autónomo en el Denza Z9 GT en lugares súper estrechos, y uno de los más impactantes de toda la sesión, el sistema de carga de 1 megawatt del nuevo Atto 8 eléctrico, que si bien acaba de llegar a México con la variante híbrida conectable, su hermano eléctrico puede sumar 400 km de autonomía en apenas cinco minutos, un ritmo de 2 kilómetros de autonomía extra por cada segundo de carga, tecnología que llegará a México en 2026.

Denza Z9

Este es el campo de juegos definitivo. BYD nos demuestra lo que puede lograr en diseño, ingeniería, desarrollo y manufactura por el futuro de la movilidad. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de que BYD se encamina para ser el fabricante número uno a nivel global, pero esto solamente el tiempo nos lo dirá.