La dupla que combina diseño felino, más potencia y tecnología avanzada.

Los dos SUB insignia de Peugeot en México han sido renovados con el objetivo de continuar en la cada vez más feroz batalla de los SUV en nuestro país. Si bien, ambos nombres están bien posicionados en el mercado mexicano, es muy probable que esta vez destaquen aún más con la tercera generación de cada uno, estrenando base, diseño y tecnología.

Peugeot 3008

Ambos están montados sobre la plataforma STLA-Medium de Stellantis, que está preparada para vehículos electrificados, aunque hay que decir que éste no es el caso, por ahora, ya que tanto el 3008 como el 5008 mantienen el motor de cuatro cilindros de 1.6 litros turbocargado, el cual ha sido actualizado para entregar ahora 15 caballos de fuerza más y quedar en los 180 hp. La transmisión es automática de seis velocidades y la tracción únicamente ve a las ruedas delanteras.

Peugeot 3008

Por un lado, 3008 crece 10 cm más de largo con respecto a su generación anterior, para quedar en los 4.5 metros. El diseño exterior evoluciona con un frente mucho más detallado y felino con las tres garras de león como luces diurnas, proyectores principales con tecnología Pixel LED, una parrilla sin marco integrada completamente a la fascia, misma que enmarca su nuevo logotipo, rines de 19”, pintura de carrocería bitono, así como emblemas laterales. Sin embargo, el cambio más importante es en la parte de atrás, debido al estilo coupé con ese poste C ancho e inclinado que se complementa con el alerón y la parte elevada del portón de la cajuela, las salpicaderas y la fascia trasera, que lo hacen ver mucho más musculoso.

Peugeot 3008

Adentro hay todo un centro de información unido, de diseño curvo y un concepto flotante que en total mide 21” entre las dos pantallas. Una tercera pantalla de 9.7” se ubica más abajo en la consola central y concentra los atajos más utilizados.

Por su parte, las diferencias puntuales del 5008 con respecto a su hermano menor radican en un aumento de 25 cm de largo, que sirve para albergar la tercera fila de asientos, dando capacidad a siete pasajeros en total, así como un volumen de carga de hasta 2,232 litros con todos los asientos abatidos.

Peugeot 5008 Copyright Greg Jongerlynck @ ContinentalProductions (GREG JONGERLYNCK)

Después de recorrer alrededor de 200 km, pudimos comprobar que este motor le sigue sentando bastante bien a ambos SUV. La respuesta del turbocargador es mejor de lo esperado y es ideal para este tipo de producto y viajes en carretera. La insonorización y absorción de la suspensión son puntos a favor, mientras que la tercera fila en 5008 solo es para cuando sea realmente necesaria.

Peugeot 5008 (Tibo - The Good Click)

3008 llega en dos versiones: Allure Pack de 654,900 MXN y GT con un precio de 729,900 MXN, mientras que 5008 llega solo en la versión GT con un precio de 779,900 MXN.

FICHA TÉCNICA