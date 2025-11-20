Este SUV coreano abandona el V6 y gana potencia con su sistema híbrido.

La segunda generación del Palisade se presentó a nivel mundial a finales del 2024 y lo vimos por primera vez en este continente durante el Auto Show de Nueva York celebrado en abril de este año.

Con una imagen mucho más robusta e imponente, integra elementos heredados de la familia de vehículos eléctricos de la marca coreana, Ioniq, y destaca inmediatamente por el diseño de luces diurnas y traseras en posición vertical con ese aspecto retro-futurista. Los proyectores principales son de diseño oculto, ya que pueden apreciarse por completo sólo cuando están encendidos. La parte baja de la fascia delantera integra aerodinámica activa con paneles que abren y cierran de manera automática para refrigerar de mejor manera la batería, principalmente.

Los rines de 20”, la línea de luz que atraviesa la parrilla, el logo actualizado de Hyundai y un alerón trasero deportivo, son algunos de los elementos principales del exterior, así como el emblema Hybrid Htrac en la parte trasera.

Al ser el buque insignia y, por lo tanto, el SUV más grande de la marca, la longitud total creció 6.5 cm y gracias a eso hay mayor espacio para las tres filas de asientos y los siete pasajeros que puede albergar. Una de las características principales es que el funcionamiento de la tercera fila de asientos es completamente eléctrico, además de ser calefactables. La segunda fila son dos asientos tipo capitán que cuentan con ventilación y calefacción. Adelante, todo el centro de información se encuentra en la doble pantalla de diseño curvo y de 12.3” cada una. El diseño en general de la cabina mantiene los toques retro-futuristas, como en el descansa brazos central y a lo largo del tablero, e incluso en las puertas con materiales de excelente calidad. Cuenta con Head-Up Display, cargador por inducción de smartphone, sistema de audio Bose, doble quemacocos, vestiduras en piel y consola central flotante que genera un ambiente de mucho espacio. Un detalle curioso es que el botón de encendido se encuentra integrado en la palanca de velocidades, que, a su vez, se ubica en la columna de dirección.

El nuevo Palisade HEV llega en una sola versión, por lo tanto, ya no habrá motor V6, sino el cuatro cilindros de 2.5 litros turbocargado que en conjunto con el apartado eléctrico desarrollan un total de 334 hp, que son 43 caballos más que el actual Palisade. La transmisión es automática es de seis velocidades y la tracción va dirigida a las cuatro ruedas.

Esta versión hibrida convivirá por un tiempo con la de motor a gasolina hasta que eventualmente se quede sólo esta nueva motorización que llega con un precio de 1,281,000 MXN.

