El modelo que combina diseño futurista con carga rápida en solo 28 minutos.

Estamos a la mita de una fuerte ofensiva de varias marcas con productos híbridos conectables (PHEV) en México, territorio donde ahora Chevrolet decidió meterse a la pelea con un nombre que conocemos bien: Captiva, pero ahora con el apellido PHEV, al tratarse de su primer híbrido conectable en el país.

Chevrolet Captiva

Ahora, la imagen es mucho más expresiva, aerodinámica y futurista que la de su hermano de gasolina, al tener rasgos más angulares y puntiagudos. El frente mantiene las luces diurnas en la parte superior y los proyectores principales se encuentran más abajo, pero con una línea diagonal, todo en tecnología LED. La parte superior es cubierta y se deja la zona inferior de la fascia delantera como entrada de aire principal. Incorpora deflectores laterales y rines de 18” prácticamente tapados para mejorar la aerodinámica en favor de la autonomía.

Chevrolet Captiva

Por dentro está enmarcado por el cuadro de instrumentos digital de 8.8” y una pantalla central flotante horizontal de 15.6”. El diseño en general es limpio, como buen auto electrificado, con una consola flotante, espacio para dos teléfonos celulares en la parte central, pero sin cargador por inducción. Debido a este diseño, únicamente tiene botones físicos dedicados a las funciones de climatización e intermitentes. No tiene perilla de volumen, ya que solo se encuentra en el volante y en la pantalla. Su carta más fuerte en este rubro, es el gran espacio que hay para los pasajeros traseros, donde pueden ir tres sin problema.

Chevrolet Captiva

Sabemos que el hábitat natural de los híbridos e híbridos conectables son los recorridos cortos y citadinos, y durante la prueba de manejo en carretera notamos que el motor de combustión puede sentirse un tanto forzado en ciertos momentos, tomando el protagonismo. La dirección tiene buen equilibrio entre suavidad y precisión, mientras que la suspensión es muy cómoda a baja velocidad y en caminos afectados. El rendimiento combinado que marcó la computadora de viaje fue de 12 km/l porque manejábamos un poco rápido, aunque sus cifras oficiales son de hasta 1,075 km de autonomía total y de 75 km en modo completamente eléctrico.

Chevrolet Captiva

Otra de sus cartas fuertes es el tiempo de carga, ya que al tener una batería de 20.5 kWh y soportar una potencia de carga de hasta 23 kW, puede ir del 20 al 100% en tan solo 28 minutos con la infraestructura adecuada.

Chevrolet Captiva

Chevrolet Captiva PHEV llega a México en dos versiones con seis meses incluidos del servicio de asistencia en emergencias OnStar Guardián a través de la aplicación móvil (no tiene los botones OnStar), comenzando en los 569,900 pesos para la versión LT y hasta 599,900 pesos para la versión Premier.

FICHA TÉCNICA