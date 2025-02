BMW M5: Prueba de manejo, especificaciones y precio.

La evolución de este monstruo no se limita a los números, sino especialmente a la manera en la que nos entrega desempeño en cualquier escenario: ciudad, carretera o pista. Por fiera, el nuevo BMW M5 2025 refuerza su carácter deportivo sin perder la elegancia clásica de la serie M. Grandes dimensiones, líneas musculosas, una parrilla frontal prominente y tomas de aire rediseñadas optimizan la aerodinámica. Las luces LED adaptativas y la posibilidad de elegir entre rines de aleación ligera de 20 o 21 pulgadas completan su presencia imponente.

BMW M5 2025

En la parte trasera, destaca un difusor agresivo, aunque no funcional, con salidas de escape cuádruples que potencian la imagen de alto desempeño, mientras que el paquete aerodinámico M refuerza la estabilidad a altas velocidades.

Por dentro, el nuevo M5 2025 conserva el espíritu M, pero con toques más sofisticados. Presume la nueva interfaz BMW iDrive 8.5, operada a través del BMW Curved Display qué integra tanto el cuadro de instrumentos digital, como la pantalla del sistema de infoentretenimiento. Los asientos M multifunción, tapizados en piel Merino, ofrecen un balance perfecto entre confort y sujeción. Además, el sistema de sonido Bowers & Wilkins eleva la experiencia acústica al siguiente nivel.

BMW M5 2025

El volante de base plana con botones M iluminados permite acceso rápido a configuraciones personalizadas del tren motriz y el chasís. Asimismo, el Head-Up Display proyecta información clave en el parabrisas, evitando distracciones innecesarias. La ambientación interior también se puede personalizar con iluminación configurable y materiales de alta calidad. Destaca por sobremanera el nivel de acabados, materiales y ensambles, un nuevo referente dentro de la marca alemana.

La tecnología de asistencia a la conducción incluye funciones como el asistente de mantenimiento de carril, el control de crucero adaptativo con función Stop & Go y la capacidad de realizar maniobras de estacionamiento de forma remota mediante un teléfono inteligente. En términos de seguridad, el BMW M5 está a la vanguardia, con un conjunto de sistemas diseñados para ofrecer una conducción segura y controlada.

BMW M5 2025 (Fabian Kirchbauer)

Bajo el cofre encontramos un V8 biturbo de 4.4 litros con 577 hp y 750 Nm de par motor, pero aquí es donde la historia cambia: un motor eléctrico aporta 194 hp extra, llevando la cifra final hasta los 717 hp y 1,000 Nm de par. No es solo más potencia, sino una entrega inmediata gracias al par eléctrico.

La transmisión M Steptronic de ocho velocidades y la tracción integral M xDrive garantizan una aceleración brutal de 0 a 100 km/h en 3.5 segundos. ¿La velocidad máxima? 250 km/h, pero con el paquete M-Driver, se puede liberar hasta los 305 km/h.

BMW M5 2025 (Fabian Kirchbauer)

En modo 100% eléctrico, el M5 puede recorrer hasta 69 km sin consumir gasolina y alcanzar los 140 km/h solo con la batería de 18.6 kWh. Esto lo convierte en un sedán de alto rendimiento que puede moverse en la ciudad sin emisiones.

La dinámica del M5 2025 no se queda atrás. Equipa suspensión M adaptativa con amortiguadores controlados electrónicamente, dirección activa integral y el sistema de frenos M Compound con opción a discos cerámicos de carbono. Esto no solo mejora la respuesta en pista, sino que le otorga una sorprendente comodidad en ciudad, algo que no siempre ha sido la prioridad en generaciones pasadas.

El sistema M xDrive ofrece varios modos de conducción, incluyendo un modo 2WD para quienes buscan una experiencia más purista, permitiendo derrapes controlados con toda la potencia enviada al eje trasero.

BMW M5 2025 (Fabian Kirchbauer)

La combinación de una suspensión avanzada y un bajo centro de gravedad, gracias a la distribución del paquete de baterías, asegura que este M5 tenga una agilidad impresionante pese a sus más de dos toneladas de peso. Los frenos cerámicos opcionales no solo brindan una potencia de frenado brutal, sino que además resisten el sobrecalentamiento en manejo exigente.

El eje trasero direccional y el ajuste electrónico de la suspensión permiten que el BMW M5 sea tan ágil en curvas cerradas como estable en rectas largas a alta velocidad. Su tecnología de chasís es un testimonio de la capacidad de BMW M para fusionar dinamismo y comodidad sin compromisos.

BMW M5 2025 (Fabian Kirchbauer)

Conducir el BMW M5 2025 es una experiencia electrizante. La respuesta inmediata del acelerador, gracias a la asistencia eléctrica, hace que cada presión sobre el pedal se traduzca en una explosión de potencia controlada. En carretera, la combinación de tracción integral y eje trasero direccional le da una agilidad impresionante para un sedán de su tamaño.

En ciudad, la suspensión adaptativa permite un rodar cómodo sin perder firmeza. En pista, la configuración M xDrive permite ajustar la entrega de potencia para maximizar la diversión al volante. Si el modo 2WD está activado, el M5 se convierte en una máquina de drift, proporcionando un control absoluto para los más experimentados al volante.

BMW M5 2025

La capacidad de adaptación de este nuevo M5 lo convierte en un vehículo versátil: tan cómodo para el día a día como radical en circuito. La interacción entre el sistema híbrido y la mecánica tradicional da como resultado una máquina que redefine la experiencia de conducción en un deportivo de esta categoría.

El BMW M5 2025 no solo mantiene la esencia de un verdadero M, sino que la lleva al futuro con su propulsión híbrida. Su capacidad de entregar desempeño extremo, pero a la vez ser un vehículo silencioso y eficiente en ciudad, lo hace único en su clase.

El equilibrio entre lujo, potencia y eficiencia que ofrece este M5 lo convierte en una de las opciones más completas en el segmento de sedanes grandes de alto desempeño. BMW ha logrado que la electrificación no reste emoción al manejo, sino que agregue versatilidad.

BMW M5 2025 (Fabian Kirchbauer)

Si buscas un sedán con potencia descomunal, tecnología de punta y versatilidad sin compromisos, este M5 es quizá la respuesta ideal. La electrificación ha llegado a BMW M, y lo ha hecho sin restarle emoción al volante.

Con la combinación de tracción total, un sistema híbrido que optimiza tanto el rendimiento como la eficiencia y una cabina repleta de lujo y tecnología, el BMW M5 2025 es, sin duda, uno de los sedanes deportivos más avanzados y emocionantes que han salido de Múnich a la fecha.

FICHA TÉCNICA