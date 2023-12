MG One: embajador de nuevos horizontes

MG One diseño frontal

MG no había vivido una época tan prolífica como la que está viviendo ahora que es parte de Grupo SAIC. Y sí, probablemente haya muchas acotaciones al pie de esta declaración, pero lo que es un hecho es que se ha convertido en un fenómeno superventas en nuestro mercado, en la región y prácticamente todo el mundo.

Razón de esto es que MG haya superado ya las 100,000 unidades vendidas en México, que ahora forme parte de las 10 marcas más importantes de nuestro mercado e incluso que su portafolio de producto esté a punto de sumar su noveno participante, un SUV eléctrico.

Como parte de la tradicional celebración del Salón de Los Ángeles 2023, los World Car Awards llevaron a cabo un ciclo de pruebas especiales con los autos que han sido nominados para los premios del 2024, aunque esto significaba algunos retos.

MG One en México

Y si, el MG One es uno de los nominados para Auto Mundial del Año 2024, pero la marca aún no tiene presencia oficial en el mercado de Estados Unidos. Es por esto que en Hablamos Autos en sociedad con algunos de los jueces mexicanos que formarían parte de esta celebración al automóvil, decidimos llevar un MG One hasta Los Ángeles, California, para que formara parte de este magno evento.

Esto cobra relevancia cuando la única forma para que un juez de WCA pueda evaluar un modelo candidato es tras haberlo manejado. Esto es auditado por KPMG y el evento en Los Ángeles se trata justo de eso, de que la mayoría de los jueces de este premio podamos manejar a varios autos candidatos, especialmente los que no se venden en nuestros mercados aún, de ahí que el MG One estuviera ahí era muy relevante para periodistas especializados de todo el mundo.

La ruta es una excelente manera de conocer un vehículo a profundidad. Es sólo cuando sumas horas tras el volante, que comienzan a percibirse esas características que resultan decisivas.

MG One faro delantero

El MG One resultó llamativo por su diseño exterior, que marca una evolución con respecto a otros vehículos de la gama pero que aparte suma detalles que lo hacen, probablemente, uno de los más atractivos de su segmento.

Y aunque en el diseño se rompen gustos, hubo elementos que resultaron clave. Entre ellas la motorización, que recurre a un cuatro cilindros de 1.5 litros turbocargado que genera 168 caballos de potencia, y que durante nuestra ruta en carretera nos dejó ver un balance interesante entre desempeño y consumo de combustible.

El MG One no deja de lado su concepción como un vehículo familiar y esto lo agradecimos tanto en el espacio disponible para todas nuestras maletas, como en las amenidades disponibles.

MG One lateral

El camino aún es largo para saber si el MG One trasciende a las siguientes fases de premiación, pero el simple hecho que este auto haya pisado territorio estadounidense nos deja en evidencia que MG está haciendo productos que el mundo está volteando a ver y no de manera genérica, sino con potencial a convertirse en algunos de los ejemplares referencia dentro de cada uno de los segmentos donde participan.