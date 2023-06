Prepara la cartera: ¿Qué impuestos tienes que pagar cuando compras un auto nuevo?

Comprar un auto puede llegar a ser una operación agobiante debido a todos los aspectos que debes tomar en cuenta. Sin embargo, planificar tu presupuesto e investigar costos puede ayudarte a elegir la opción más adecuada para ti.

Dar el primer paso es siempre lo más difícil. Lo más recomendable es comenzar por investigar qué tipo de auto es el que se adapta mejor a tu estilo de vida, para ello puedes realizar una lista con tus necesidades específicas y armar el presupuesto que puedes destinar a mantenerlo con base en lo siguiente.

¿Qué gastos debes tener en cuenta al comprar un auto nuevo?

El costo de la unidad es solo una parte del gasto total que conlleva la compra de un auto nuevo, este dependerá de las ofertas que encuentres o del crédito automotriz que solicites a una entidad financiera. Además de esto, debes de tener en cuenta los siguientes gastos:

¿Qué pagas cuando compras un nuevo carro? (Shutterstock)

ISAN: Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Nuevos

La Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos establece que el monto de la tarifa dependerá del precio total de la unidad sin disminuir descuentos, rebajas o bonificaciones y sin tomar en cuenta el IVA generado por la compra. De tal manera que, cuando un automóvil se encuentre en los siguientes rangos de precios, se deberá pagar el siguiente monto:

De 0.01 a 339 mil 469.04 pesos: 0 pesos .

. 339 mil 469.05 a 407 mil 362.78: 6 mil 789.27 pesos .

. 407 mil 362.79 a 475 mil 256.78 pesos: 10 mil 184.11 pesos .

. 475 mil 256.79 a 611 mil 044 pesos: 16 mil 973.48 pesos .

. 611 mil 044 pesos en adelante: 37 mil 341.52 pesos.

Cuando el costo del automóvil rebase los 937 mil 389 pesos, se reducirá del monto del impuesto determinado, la cantidad que resulte de aplicar el 7 por ciento sobre la diferencia entre el precio de la unidad y 937 mil 389.49 pesos.

Tenencia

Los dueños de los vehículos cuyo valor en la carta factura es superior a 250 mil pesos deben realizar el pago de la tenencia, en la Ciudad de México, en los primeros tres meses de cada año. Se trata de un impuesto que el gobierno implementa por el simple hecho de poseer un automóvil.

El pago de la tenencia se calcula con base en el valor factura del vehículo en cuestión; sin embargo, el gobierno exenta del pago de ese impuesto a vehículos de hasta 250 mil pesos de valor. Para ello, deben cumplir con ciertas condiciones como no tener adeudos de años anteriores, contar con Tarjeta de Circulación con chip vigente o realizar el pago correspondiente a la renovación.

Aquellos autos que no pagan tenencia en la Ciudad de México deberán pagar el costo del refrendo, que es menor al de la tenencia.

Pago de placas

En la Ciudad de México, las placas pueden ser tramitadas en la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX, y tienen como objetivo asignar una identificación vial al vehículo nuevo.

De acuerdo con la página oficial de Semovi, los chilangos deben desembolsar por este trámite, ya sea físico o digital, 421 pesos por autos híbridos o eléctricos y 842 pesos para unidades “normales”.

Tarjeta de circulación

La Tarjeta de Circulación la exigen en los 32 estados, tanto para carros, motos, autobuses, camiones, camionetas y remolques.

Este documento muestra las características de tu auto. Contiene datos básicos como el año, modelo, número de serie, número de puertas, tipo de motor, placa y datos del propietario.

Los vehículos que circulen en la capital pueden realizar este trámite en línea a través de la App CDMX, para ello es necesario tener el plástico u original de la tarjeta de circulación vigente. Tramitarla tiene un costo de 340 pesos.

Si un automovilista es detenido y no cuenta con la Tarjeta de Circulación, puede ser multado. En la CDMX, la multa por no portarla va de los 20 a los 30 UMAS, es decir, de los 2 mil 050 a los 3 mil 112 pesos. Al no pagarla se acumulan multas pendientes y con el tiempo es una complicación para realizar trámites vehiculares.

Seguro automotriz

Se estima que 70 por ciento de los autos que circulan en México no están asegurados; dicho de otro modo, solo 7.4 millones de personas cuentan con un seguro, por lo que tener un ‘accidente’ con uno de ellos es altamente probable.

En la CDMX, el artículo 46 del Reglamento de Tránsito obliga a los conductores de vehículos motorizados a contar con póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, expedida por una institución autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF); que ampare, al menos, la responsabilidad civil por daños a terceros en su persona y en su patrimonio.

La multa por no acatar esta norma y conducir un automóvil sin seguro de 20, 30 o 40 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente; es decir, de hasta 4 mil 149 pesos en 2023.

Verificación vehicular

La verificación vehicular es un proceso que busca reducir las emisiones contaminantes de los vehículos motorizados, sobretodo en áreas urbanas y con altos índices de contaminación atmosférica, indica el portal de Fiat.

En la CDMX, la verificación se debe realizar conforme al color del engomado de circulación o al último dígito numérico de las placas de acuerdo al siguiente calendario:

Amarillo, 5 ó 6: enero y febrero

Rosa 7 ú 8: febrero y marzo

Rojo 3 ó 4: marzo y abril

Verde1 ó 2: abril y mayo

Azul 9 ó 0: mayo y junio

El costo por verificar un auto en CDMX es de 667 pesos pero en el Estado de México este varía de acuerdo al holograma y va de los 384 a los 962 pesos.

Estos son solo algunos de los gastos comunes asociados a la compra de un auto nuevo. Es importante investigar y considerar todos los costos antes de tomar una decisión de compra. También es recomendable consultar fuentes oficiales y especialistas en materia automotriz para obtener información actualizada y precisa sobre los gastos específicos en cada caso.