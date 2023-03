¿Compraste un auto nuevo? Así puedes dar de alta tus placas en CDMX y esto te costará

¿Arrancaste el mes estrenando auto? Si es tu caso y aún no has dado de alta tus placas, no te preocupes, a continuación te diremos cuánto cuesta, cuáles son los requisitos y cómo realizar este trámite en la Ciudad de México.

Cuando una persona compra un vehículo nuevo, hay una serie de trámites que debe cumplir para obtener todos los documentos que le permitirán circular sin ningún problema.

Uno de ellos es dar de alta las placas, las cuales pueden ser tramitadas en la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX y tienen como objetivo asignar una identificación vial al vehículo nuevo.

Por ello, si quieres conocer todos los detalles para dar de alta tu placas, en breve te diremos todo lo que necesitas saber para realizarlo de forma física o en línea.

CDMX: ¿Cómo dar de alta tus placas en internet?

Con el nuevo Sistema de Control Vehicular, los conductores capitalinos tienen la posibilidad de registrar su vehículo nuevo de forma online y así evitar el trámite de manera presencial.

Es importante destacar que el trámite inicia de manera digital y, al concluir la validación de la información y realizar el pago, debes acudir (preferentemente con cita para evitar aglomeraciones) a uno de los módulos de Semovi a recoger tus placas, engomado y tarjeta de circulación.

Para registrar la documentación de tu vehículo y realizar el pago, debes ingresar al Sistema de Control Vehicular CDMX. Una vez finalizado el proceso digital, genera tu cita en los Módulos de Control Vehicular para concluir el trámite.

¿Qué requisitos piden para dar de alta tus placas en internet?

Los interesados deberán tener toda la documentación de forma digital (escaneadas y no en fotografías ni copias), en archivos independientes, en formato pdf y que su peso no sea superior a 2 MB.

Requisitos para persona física:

Identificación oficial (original, vigente y con fotografía)

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o credencial para votar que incluya domicilio actual completo

Comprobante de propiedad

Crear usuario y contraseña en el Sistema de Control Vehicular CDMX

Pago en línea o descargar la línea de captura para realizar pago

Requisitos para persona moral:

Acta constitutiva

RFC

Poder notarial

Identificación oficial de la persona representante legal (original, vigente y con fotografía)

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México a nombre de la razón social

Comprobante de propiedad

e.firma vigente de la persona moral

Crear usuario y contraseña en el Sistema de Control Vehicular CDMX

Pago en línea o descargar la línea de captura para realizar pago

Paso a paso: Así puedes dar de alta tus placas en internet

Alta de placas; Ingresa y regístrate aquí para crear un usuario y contraseña. Una vez que cuentes con usuario y contraseña, ingresa al Sistema de Control Vehicular CDMX para subir la documentación e información que se solicita. Para personas morales es requisito la Firma Electrónica (e. firma) Una vez ingresada la información, y de no haber inconsistencias, realiza el pago en línea de los derechos de alta y tenencia, o bien, descarga el formato para realizarlo en Auxiliares de Pago Autorizados Recibirás la confirmación por correo electrónico, para poder acudir a SEMOVI en alguno de los Módulos de Control Vehicular disponibles para finalizar el trámite y acudir por tus placas, engomado y tarjeta de circulación. Al módulo deberás acudir con la línea de captura pagada impresa y tu identificación oficial, original, vigente.

¿Cómo dar de alta tus placas de forma presencial en CDMX?

Si te estresa realizar este trámite por internet, antes de iniciarlo de forma presencial debes tomar en cuenta que toda la documentación que presentes debe ser original, vigente, legible, sin tachaduras, ni enmendaduras.

Además, tienes que solicitar una cita en los Centros de Servicio de Tesorería para la “Emisión de Formato Múltiple de Pago para Alta de Vehículos Particulares”. Por ello, deberás contar con tu cuenta LlaveCDMX habilitada para poder generar tu cita.

Requisitos para dar de alta tus placas de forma física

Documentos para persona física:

Identificación oficial (original, vigente y con fotografía)

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o credencial para votar que incluya domicilio actual completo

Comprobante de propiedad

Línea de captura pagada (original y copia)

Documentos para persona moral:

Identificación oficial, vigente, con fotografía de la persona representante legal (original y copia)

Comprobante de domicilio de la empresa (original y copia)

Acta constitutiva original (o copia certificada ante Notario Público) y copias de la carátula, la hoja en donde se establece la constitución, la o las personas apoderadas y la hoja de sellos y firmas

RFC de la empresa

de la empresa Poder Notarial (en donde se otorga el poder para ejercer actos administrativos) (original y copia)

Línea de captura pagada (original y copia)

Paso a paso: Así puedes dar de alta tus placas de forma presencial

Reúne los requisitos y documentos originales solicitados. Solicita una cita en un Centro de Servicio de Tesorería (CST) para obtener la línea de captura línea de captura o “Formato Múltiple de Pago para Alta de Vehículos Particulares”. Revisa que los datos vehiculares en el formato múltiple de pago sean correctos (sobre todo la serie vehicular). Realiza tu pago en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas o Auxiliares de pago autorizados (considera que en algunos establecimientos la aplicación de tu pago se verá reflejado hasta 72 horas después), conserva el comprobante de pago de la línea de captura. Solicita una cita en Semovi en alguno de los Módulos de Control Vehicular disponibles para finalizar el trámite de alta del vehículo. Acude con los documentos originales para realizar tu trámite al Módulo de Control Vehicular que hayas elegido en el momento de generar tu cita (solo se te atenderá en él). Deberás acudir puntual y sin acompañantes, con cubrebocas, respetando los protocolos de sanidad y sana distancia. En la ventanilla se recibirá, revisará, cotejará y registrará la documentación y la persona que te atienda emitirá y entregará la hoja de validación de datos para tu firma de conformidad con la información contenida. Entrega la Constancia de Alta Vehicular, juego de placas, engomado y tarjeta de circulación. Verifica que los datos en la documentación coincidan con la matrícula, engomado y color (con base en el número de terminación de placa) entregados.

¿Cuánto cuesta el alta de las placas en CDMX?

De acuerdo con la página oficial de Semovi, los chilangos deben desembolsar por este trámite, ya sea físico u online, 421 pesos por autos híbridos o eléctricos y 842 pesos para unidades “normales”.