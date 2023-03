Conductor de DiDi roba maletas y 140 mil pesos a pasajero en CDMX; policía lo busca

La madrugada del domingo Gerardo Pedroza solicitó un servicio a DIDI para que lo llevaran al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero aún antes de abordar el taxi lo perdió todo (viaje, maletas y 140 mil pesos).

Y es que el chofer de la unidad por aplicación aprovechó un descuido de Gerardo para robarle y huir con sus pertenencias, entre ellas, una maleta con ropa, un traje, y otra maleta con una laptop y la citada cantidad de dinero en efectivo.

Aunque el caso fue denunciado desde el primer momento, a 48 horas de ocurridos los hechos el chofer de DIDI, identificado como César R. M., no ha sido detenido, pero la policía ya lo busca para que responda por el hurto.

El hecho quedó registrado en videos, grabados por cámaras de seguridad privadas, los cuales se difundieron en las últimas horas en redes sociales donde se viralizaron en poco tiempo.

Explicó que el hecho ocurrió la madrugada del domingo pasado. Dijo que a las 4:40 pidió el Didi y éste llegó a las 04:50. “Meto las cosas a la cajuela, el chofer-ladrón salió muy amablemente a ayudarme, meto todas las cosas, cierro la cajuela y me meto al coche placas M65AZD”.

Agregó que antes de cerrar la puerta se percató que no tenía su cubre bocas y se le hizo fácil regresar a su departamento por uno. Dijo que no desconfió del chofer pues nunca había tenido una mala experiencia con DiDi.

“Le digo al chofer ´¡espérame tantito, no traigo cubre boca, no sé si en el avión estén pidiendo cubre boca, es muy temprano y no va a haber tiendas abiertas y no quiero perder mi vuelo por un cubre bocas!’. Y le digo, ´me esperas tantito no me tardo más que un minuto´ y él me respondió ´nombre, no te preocupes aquí te espero´”, recordó Gerardo

Indicó que luego de unos segundos, al salir ya no vio el taxi y aunque llamó insistentemente al conductor, este nunca respondió, por lo que tuvo que dar aviso a la policía a través del 911.

Puntualizó que en el 911 lo atendieron rápido, y aunque llegó la policía en unos minutos, nada se pudo hacer porque en la plataforma DiDi se negaron a apoyarlo para tener la placa del coche, nombre del chofer y lograr su ubicación.

“Los de DiDi prácticamente, hasta el momento, lo único que me han dicho es no te puedo proporcionar ningún dato por protección de los choferes. Dijeron que esos datos solo se los podía dar a las autoridades tras una denuncia”, recordó.

Pese a la denuncia pública y ministerial, a Gerardo le dieron pocas esperanzas de recuperar su dinero y pertenencias y le dijeron que su caso podría tardar en resolverse hasta un año.

El afectado relató que el domingo, cuando denunció, encontró al personal dormido y él mismo tuvo que juntar datos, como el número de las placas del coche, y regresó al MP pero le dijeron “uy no, hasta el lunes, porque no hay nadie que te reciba… el policía que lleva tu caso salió y regresa hasta el lunes a las nueve”.

Detalló que el policía que lleva el caso le dijo que todo iba a tardar entre ocho y 12 meses y, peor aún, que de sus cosas se olvidará.

“Me dijo que con la evidencia que tenemos sí pueden meter a la cárcel al chofer, pero que mis cosas (dinero, computadora y todos lo demás) no son recuperables, prácticamente que me olvide de ellas”, contó Gerardo