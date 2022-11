Así es el nuevo Huracán Sterrato de Lamborghini

Porsche presentó recientemente una versión todoterreno de su automóvil deportivo 911, el 911 Dakar. Ahora, otra marca que se hizo famosa construyendo autos deportivos enfocados en la pista quiere hacer lo mismo. El 30 de noviembre, Lamborghini presentó el Huracán Sterrato, una versión elevada de su superdeportivo Huracán de 270 mil dólares.

El Sterrato no es para trepar rocas ni forjar a través de lechos de ríos secos. No es para aventar olas de arena en las dunas como en un anuncio turístico de Dubái. Es más probable que lo veas en el Strip de Las Vegas que en la carretera en King of the Hammers.

Lo mejor que hará es llevarlo a través de “superficies sueltas o sucias”, dice la compañía. Seamos honestos: en muchas partes del mundo (incluso y especialmente en aquellas que son propiedad de personas ricas), eso describe el camino de entrada. Sterrato significa grava en italiano.

Incluso ser capaz de navegar por un camino picado es una victoria para el Huracán de Lamborghini. En su forma más común, el cupé de 631 caballos de fuerza tiene un exoesqueleto de componentes de fibra de carbono cuyo costo vergonzoso de reparación solo es superado por la frecuencia con la que necesitan reparación. Con el espacio libre en la carretera apenas capaz de manejar los topes de velocidad, y la visibilidad exterior como una ocurrencia tardía en esa cabina, las barbillas y divisores de fibra de carbono y las llantas tienden a rasparse, incluso en las calles más inocuas de la ciudad.

Así luce la nueva máquina de Lamborghini. (Lamborghini)

Los ejecutivos de Porsche le dijeron a Bloomberg que crearon el Trailfinder 911 para capitalizar una nueva ola de clientes que han acampado, escalado, esquiado y recorrido todoterreno con sus 911, al menos se aproximaron al aspecto de las publicaciones en Instagram. Los ejecutivos de Lamborghini no pueden afirmar exactamente que los clientes estén de paseo con sus Huracán. A diferencia de Porsche, ni siquiera tienen un auto de carrera estilo baja de campo traviesa con victorias en rallies en alguna parte de su herencia. Aún así, ¿quién necesita patrimonio cuando hay dinero para ganar?

“Nos inspiramos mucho en las carreras de rally y los autos de la década de 1980″, dice Rouven Mohr, director de tecnología de Lamborghini. Durante una entrevista telefónica, dice que ha estado jugando con la idea de un Lamborghini todoterreno desde al menos 2017; el proyecto quedó congelado hasta que Stephan Winkelmann, presidente y director ejecutivo de Lamborghini, retomó el timón en 2020. “Winkelmann entró y dijo: ‘¿Por qué no se ha fabricado este automóvil? Tengo que hacerlo.’”

Existe un incentivo financiero genuino detrás de hacer versiones salvajes y de edición limitada de modelos existentes, dijo Michael Dean, analista automotriz europeo sénior de Bloomberg Intelligence, en un correo electrónico. Los pequeños números de producción y la “especialidad” pueden exigir primas de precios altas y reforzar los márgenes de ganancias, lo cual es particularmente crítico para las empresas que están considerando ofertas públicas iniciales.

“Dado que Porsche ahora está en la lista, y Lamborghini es el siguiente en la lista de ofertas públicas iniciales, estas ediciones limitadas muestran que pueden igualar el modelo comercial de Ferrari con derivados de autos deportivos muy lucrativos”, dijo Dean. “De hecho, Lamborghini ha superado el margen EBIT [ganancias operativas sobre ventas operativas] de Ferrari este año. Para ellos se trata de exhibir nuevas tecnologías y continuar construyendo la marca, además de apuntalar el margen”.

Mohr dice que aunque no fue intencional que los dos vehículos se acercaran, Lamborghini y Porsche (ambos controlados por Volkswagen) compartieron ideas durante los procesos de desarrollo. De hecho, Lamborghini ha hecho casi tanto para impulsar este Huracán para uso terrestre como lo hizo Porsche con el 911 Dakar.

El interior del Huracán Sterrato de Lamborghini. (Lamborghini)

El Sterrato ha aumentado la distancia al suelo en 44 milímetros (1,7 pulgadas) en comparación con el Huracán EVO, y ha ensanchado la parte delantera (30 mm) y trasera (34 mm) en las ruedas; Porsche aumentó la distancia al suelo en 50 mm. El Sterrato ofrece un modo Rally como el del Urus de Lamborghini para condiciones de bajo agarre, junto con nuevas calibraciones para los modos Strada y Sport; Porsche introdujo los modos Rallye y Off-Road. Sterrato tiene protección adicional de aluminio para la parte inferior de la carrocería y una entrada de aire de ajuste alto en la parte trasera envía aire libre de polvo al motor.

Debajo del capó, este Huracán para caminos de tierra cuenta con un motor V10 de 610 hp que va de cero a 62 mph en 3.4 segundos y tiene una velocidad máxima de 160 mph. En comparación, el Huracán STO alcanza las 60 mph en poco menos de 2.6 segundos y tiene una velocidad máxima de 196 mph.

La producción del Huracán Sterrato de edición limitada comenzará en febrero de 2023, y los pedidos anticipados comenzarán a fines de este año. Se fabricarán y venderán un total de mil 499 en todo el mundo. (El número aleatorio no tiene importancia, aunque sí refleja mayores volúmenes de producción que aumentaron después de que las fotos preliminares del vehículo generaran una demanda mayor a la anticipada, dijo un portavoz). El precio en Europa comienza en 263 mil euros; los precios en EU aún no se han anunciado.