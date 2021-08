Chevrolet Tornado Van: prueba de manejo, precios y equipamiento.. más un poco de historia.

En su país de origen se le conoce como Wuling Rong Guang, pero allá es una mini pick-up económica y ligera. Es un producto desarrollado en conjunto por la alianza SAIC-GM-Wuling en China, que ahora llega con esta adaptación a cabina cerrada, entregándonos una van de carga compacta del orden de los tres y pico metros cúbicos y capaz de llevar hasta 650 kilos de carga útil. El segmento está muy bien definido en nuestro mercado, con rivales como Ram Promaster Rapid, Renault Kangoo y Peugeot Partner, todas entre 250 y 340 mil pesos.

Chevrolet Tornado Van Esta van surge como un desarollo a partir de la alianza SAIC-GM-Wuling en China

Pero este Tornado van, a pesar de competir con todos ellos, se siente un poco fuera de lugar, pues es un desarrollo pensado en economías en desarrollo con un menor poder adquisitivo. De esta forma, encontraremos una van de dimensiones muy poco usuales, que se siente más compacta que el promedio su segmento, pero que además tiene niveles de materiales y acabados que, sin ser malos, se sienten muy veteranos y económicos, dejándola por debajo de sus rivales, incluso de los brasileños.

Chevrolet Tornado Van Al interior, los materiales se sienten veteranos y económicos (Ernesto Lehn)

Al utilizar la plataforma de una pick-up, tiene tracción trasera y suspensión por ballestas en el mismo eje, con lo que garantizamos capacidad de tracción en todas las condiciones. De esta misma forma, es inusual encontrar el motor de cuatro cilindros en una posición frontal longitudinal, pero es el esquema tradicional de este tipo de vehículos.

Poco más de 100 caballos, caja manual de cinco velocidades y un nivel de equipamiento honestamente espartano, hacen de esta Tornado Van una opción que se siente para hacer la entrada al segmento.

Chevrolet Tornado Van El esquema que presenta esta van un esquema de tracción trasera y suspensión por ballestas en el mismo eje (Ernesto Lehn)

Los acabados al interior son insípidos, con plásticos burdos y brillantes, asientos que incluso tienen fundas para ser lavadas por el uso rudo, apenas un radio con dos bocinas, aire acondicionado manual y dos bolsas de aire, no hay más. Nos recuerda mucho la forma de fabricar vehículos por allá de los ochentas y noventas, con tecnología similar a la que presumía el Tsuru de esa época, incluidos elevadores de ventanas manuales y un volante que no es ajustable.

Chevrolet Tornado Van A pesar de las dimensiones de este vehículo, quedamos sorprendidos por lo bajo que es el centro de gravedad (Ernesto Lehn)

Sin embargo, este vínculo se maneja muy bien y propone en términos de simpleza y facilidad de uso. La suspensión es rígida, pero absorbe muy bien las regularidades y no dudamos de su capacidad de carga. La dirección responde bien y además es muy ligera ligera, y los frenos, hasta el momento, nos respondieron muy bien. Incluso el centro de gravedad se siente bastante bajo debido a la configuración del vehículo, por lo que las curvas no serán un problema, aunque, a diferencia de otros vehículos en el segmento, este Tornado Van no incluye control electrónico de estabilidad.

Chevrolet Tornado Van A pesar de la calidad general percibida en este vehículo, quedamos sorprendidos de su manejo

Se siente austero y parece haber sido desarrollado hace 20 años, pero honestamente nos sorprendió de forma agradable. La única forma en que destaque dentro del segmento es que GM decida no supera los 250,000 pesos para su única versión, apostando por ser una solución económica en un segmento donde cada peso cuesta.

Ficha Técnica