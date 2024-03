Vacaciones de Semana Santa: ¿Qué necesitas para entrar a EU sin problemas?

A medida que se acercan las vacaciones de primavera y la Semana Santa, los puertos de entrada de la frontera sur de Estados Unidos comenzarán a procesar grandes volúmenes de viajeros, por eso es importante contar con la documentación que se requiere a la mano y así ingresar sin contratiempos.

Uno de los puertos más concurridos por los viajeros, es el de Laredo, el cual se prepara para recibir a muchas personas por medio de una serie de medidas que incluyen los permisos turísticos electrónicos, y una instalación para el procesamiento I-94 fuera del sitio, ubicada en el segundo piso de los Outlet Shoppes de Laredo, comenzando el 15 de marzo y permanecerá en operación hasta el 30 de dicho mes, en horario de 10 a.m. a 6 p.m. lunes a sábado, y de 11 a.m. 7 p.m. los domingos.

Además, CBP en el Puente Juárez- Lincoln, abrirá carriles adicionales en el antiguo lote de importación de CBP (ubicado debajo de dicho puente) a partir del martes 19 de marzo, según sea necesario para procesar cantidades determinadas de tráfico vehicular.

“Seguimos aconsejando a los viajeros que llegan desde México que aprovechen medidas de facilitación para ahorrar tiempo, como presentar y pagar por adelantado sus solicitudes de permiso de turista electrónicamente a través de la aplicación móvil CBP One”, dijo el director del Puerto de Laredo, Albert Flores.

¿Viajas por tierra?

La opción es procesar y tramitar tu Permiso I94 y pagar en forma electrónica en el sitio de CBP y te ahorrarás la línea de espera, procede directamente a cualquier ventanilla de trámite al arribar al puente internacional de tu preferencia.

Si no puedes tramitar tu I94, a pesar de que tu pasaporte y visa sean válidos y vigentes, solo lo podrás hacer con el oficial de CBP en el punto de entrada.

Para los ciudadanos estadounidenses que regresan al país, es importante que porten consigo un documento que cumpla con la Western Hemisphere Travel Initiative, como un pasaporte estadounidense válido, una tarjeta del programa de viajero confiable, una licencia de conducir vigente, a la fecha en que los residentes o ciudadanos vuelvan a ingresar a los Estados Unidos y deben estar preparados para presentar un documento que cumpla con WHTI si lo solicita un oficial de CBP durante una inspección fronteriza.

Cualquier no ciudadano que intente ingresar a los Estados Unidos por medios ilegales o sin la documentación adecuada puede estar sujeto a expulsión o remoción.

Para ayudar a reducir los tiempos de espera y las largas filas, los viajeros pueden aprovechar la facial biometrics y CBP One™, que es un portal único para aplicaciones y servicios móviles de CBP.

También, si trae productos agrícolas consigo, y no está seguro de si puede ingresarlos a EU, puede consultar la guía Know Before You Go.

Otra herramienta importante de CBP, es la aplicación Border Wait Times, a través de la cual el público viajero puede monitorear los tiempos estimados de espera en la frontera para cruzar hacia Estados Unidos.

¿Qué documentos debe de portar un turista en todo momento?

Al ser extranjero que ingrese de manera legal a EU, hay cierta documentación que debe portar con usted todo el tiempo en caso de que se le solicite, eso incluye:

Credenciales oficiales como INE, pasaporte, visa, etc.

Prueba de sitio de trabajo como IMSS-ISSTE

Recibo de nómina

Copia del último estado bancario con dirección actualizada

Seguro del automóvil internacional o póliza específica para ese viaje

Copia de la póliza de seguro médico si lo tienen o puede tramitar uno, -el precio oscila entre 20 y 100 dólares y es válido por múltiples países, viajes y hasta por 12 meses.