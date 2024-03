Sequía extrema ‘se vuelve’ internacional: Afecta al norte de México y al sur de EU

Laredo, Texas.- Hace casi 30 años, los cultivos crecían gracias a la lluvia que caía en la Sierra Madre al sur y luego pasaba por Boquillas en su camino hacia el Río Grande. Una red de canales ahora deteriorados construidos de manera artesanal por familias locales muestra cómo antes canalizaban los flujos que descendían de las montañas hacia campos de algodón, maíz, frijoles, calabazas, tomates y chiles, ahora el Valle de Texas ve disminuida su producción en casi en un 80 por ciento.

Así era hace casi 30 años. Hoy en día, ya no quedan huertos. Un hombre cultiva heno con la poca agua que aún llega, dijo Guadalupe Dávila Hinojosa, un agricultor de una población denominada Boquillas.

En su mayor parte, la gente abandonó la agricultura a fines de la década de 1990. Demasiados años secos arruinaron la fuente de trabajo y el patrimonio de los agricultores. Aunque han llegado algunos años húmedos, la lluvia ya no es confiable. Ahora, un camión viene al pueblo una vez a la semana con diversos productos para vender.

“Nunca lo había visto tan seco como está ahora. No hay pasto.”, dijo Davila mientras escudriñaba el valle reseco.

Después de Boquillas, el Río Grande serpentea a través de unas 220 millas a lo largo de cañones salvajes y un territorio prístino y escasamente habitado hasta que llega a la presa que forma el embalse de Amistad. Aquí, el río libre termina para siempre. Después, sus flujos son artificiales.

Esta presa, completada en 1969, se extiende seis millas para atrapar las aguas que descienden por el río y almacenarlas en su enorme lago, del cual millones de personas se abastecen del vital elemento.

Este “lago” es como un banco gigante, que guarda las cuentas de cientos de usuarios aguas abajo: ciudades y distritos de riego en Texas y México (donde toda el agua es propiedad y está gestionada por el gobierno federal). El banquero, el maestro de aguas del Río Grande de la TCEQ, sabe exactamente cuánto tiene cada usuario en cada cuenta. Cuando alguien quiere hacer un retiro, se la pide a él. Cuando fluye nueva agua la reserva, el maestro de aguas la divide, y da prioridad a los usuarios municipales y a los reservistas estatales.

Embalse ‘Amistad’ en los niveles más bajos

Últimamente, no fluye mucha agua. Amistad está al 29 por ciento de su capacidad, el nivel más bajo al que nunca antes ha estado. Su contraparte aguas abajo, el lago Falcon, está al 14 por ciento. Las comunidades allí han pedido al estado que ayude a extender las tomas de las bombas para alcanzar sus últimos restos.

Sin embargo, desde las compuertas de Amistad, el agua sigue corriendo, y pasa por media docena de ciudades del Medio Río Grande, que hasta ahora parecen reacias a enfrentar la creciente crisis.

“El balde está casi vacío”, dijo Martin Castro, director de Ciencias de Cuencas del Centro Internacional de Estudios del Río Grande en Laredo. “Nos estamos acercando a un punto sin retorno”.

Laredo forma parte del área metropolitana más grande del Río Grande debajo del Conchos. Fundada en 1755, es más conocida hoy como “los Dos Laredos” desde que la anexión estadounidense convirtió al río en una frontera internacional. Alrededor de 260 mil personas viven en Laredo, Texas, y otras 425 mil al otro lado del río en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Los líderes locales son conscientes de las futuras escaseces. Laredo tiene derechos para extraer 61 mil 825 acres-pie, alrededor de 20 mil millones de galones, de Amistad cada año. En 2021, el plan hídrico de 50 años de la ciudad dijo que su población superaría el suministro de agua para 2040. Su principal recomendación: construir un acueducto entre 70 y 150 millas hacia un acuífero en otro condado y extraer decenas de millones de galones de agua al día. Laredo tiene 18 años para lograrlo.

“Ya no podemos confiar en el río”, dijo Castro desde el centro de estudios del Río Grande, que se encuentra cerca del río en una antigua base del ejército de EE. UU. construida en 1849, el año después de que Estados Unidos reclamara esta orilla norte.

Sin embargo, la ciudad no cuenta con recursos económicos para pagar una fuente alternativa de agua. En una reunión reciente del consejo municipal de Laredo, el exalcalde Pete Saenz dijo que la ciudad esperaba desesperadamente fondos federales de la reciente ley de infraestructura para hacer posible el acueducto.

“Necesitamos ayuda. No podemos hacerlo solos localmente. Nos llevaría a una situación financiera horrenda como comunidad si intentáramos intentar llevar agua. Si de alguna manera el estado dice que no, no tenemos opción. Tendríamos que suspender básicamente todo lo que tenemos solo para abordar ese agua complementaria”, dijo Saenz al consejo.

Tricia Cortez, directora ejecutiva del centro de estudios, cree que la línea de tiempo de 2040 de la ciudad puede ser demasiado optimista. Sus proyecciones solo consideran el crecimiento poblacional y no tienen en cuenta que las tendencias de secado y calentamiento identificadas en esta región continuarán profundizándose, dijo: Esto supone un clima constante que ya no existe.