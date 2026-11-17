La Riviera Nayarit se ha consolidado así como un destino donde la gastronomía evoluciona constantemente, atrayendo a viajeros que buscan descubrir sabores sofisticados en escenarios naturales incomparables. Cada platillo parece capturar algo del paisaje: la brisa marina, la calidez del sol y la riqueza de sus mares.

Pero entre esta sofisticación también permanece viva la tradición. En palapas frente al mar y cocinas familiares se preservan recetas que forman parte de la identidad culinaria de la región, como el emblemático pescado zarandeado, preparado lentamente a las brasas con un adobo de chiles y especias que impregna el aire con su aroma inconfundible.

Así, entre innovación y herencia, la Riviera Nayarit confirma que su gastronomía no solo alimenta: también cuenta historias del Pacífico mexicano.