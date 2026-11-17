La Riviera Nayarit se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más exclusivos del Pacífico mexicano, destacando por su amplia oferta de hoteles y residencias de alto nivel que combinan lujo, naturaleza y hospitalidad. A lo largo de su costa, este destino ofrece una infraestructura turística diseñada para brindar experiencias únicas a viajeros que buscan descanso, privacidad y servicios de clase mundial.

Uno de los principales atractivos de la región es la presencia de reconocidas marcas hoteleras internacionales, particularmente en zonas como Punta de Mita, donde se encuentran algunos de los resorts más exclusivos de México. Estos complejos destacan por su arquitectura integrada con el entorno natural, sus amplias vistas al océano Pacífico y su oferta de experiencias que incluyen gastronomía de alto nivel, spas, campos de golf y actividades recreativas.

Además de los resorts, la Riviera Nayarit ha experimentado un importante crecimiento en el desarrollo de residencias turísticas y propiedades de lujo frente al mar. Villas privadas, condominios y comunidades residenciales se han convertido en una alternativa ideal para quienes desean disfrutar de estancias más prolongadas en el destino, combinando la comodidad de un hogar con los servicios propios de un resort.

Estas residencias, muchas de ellas ubicadas en zonas privilegiadas del litoral, ofrecen acceso directo a la playa, privacidad y espectaculares panorámicas del océano. Su diseño arquitectónico busca integrarse con el paisaje natural de la región, incorporando elementos como terrazas abiertas, albercas infinitas y amplios espacios que permiten disfrutar del clima cálido y la tranquilidad del Pacífico.

La calidad de su infraestructura turística ha permitido que la Riviera Nayarit atraiga visitantes de todo el mundo, posicionándose como uno de los destinos más destacados para el turismo de lujo en México.

Hoy, hoteles y residencias forman parte fundamental de la experiencia que ofrece este destino. Espacios pensados para el descanso y el bienestar, donde el lujo se combina con la naturaleza para crear estancias inolvidables frente al océano Pacífico.