Esta vez mi aventura me llevó a descubrir Riviera Nayarit, un destino donde la gastronomía, la naturaleza, las playas y las experiencias se combinan para disfrutar de un viaje inolvidable.

Durante dos días recorrí algunos de sus rincones, desde el ambiente bohemio de San Pancho hasta las playas de Bahía de Banderas y Nuevo Nayarit, descubriendo diferentes formas de disfrutar este paraíso del Pacífico mexicano.

San Pancho: un desayuno para comenzar la aventura

Mi recorrido comenzó en San Pancho, un encantador pueblo costero donde la tranquilidad, el arte y el ambiente playero forman parte de su identidad.

Aquí disfruté de un desayuno para comenzar el día con energía, mientras descubría el ambiente relajado que caracteriza a este rincón de Riviera Nayarit.

Entre sus calles, su esencia cultural y la cercanía con el océano, San Pancho fue el punto de partida perfecto para una jornada llena de experiencias.

Cata de raicilla: descubriendo los sabores de una bebida tradicional

Después del desayuno, llegó el momento de conocer una de las bebidas tradicionales del occidente de México: la raicilla.

Durante una cata tuve la oportunidad de descubrir sus aromas, sabores y algunas de las características que hacen especial a este destilado de agave.

Más allá de la degustación, esta experiencia permitió acercarme a una tradición que forma parte del patrimonio cultural y gastronómico de la región.

Playa Barro Azul: un encuentro con la naturaleza

La siguiente parada fue Playa Barro Azul, un rincón de la costa de Bahía de Banderas donde la naturaleza se convierte en la gran protagonista.

Llegar a esta playa fue una oportunidad para alejarme del movimiento de los destinos más concurridos y disfrutar de un entorno rodeado de vegetación y paisajes frente al Pacífico.

Entre el sonido de las olas y la tranquilidad del lugar, descubrí otra de las playas que hacen especial a Riviera Nayarit.

Villa del Palmar: gastronomía y descanso

Después de una jornada entre pueblos, sabores y playas, llegué a Villa del Palmar, donde disfruté de una experiencia que combinó gastronomía y descanso.

Fue el momento perfecto para bajar el ritmo, disfrutar de una comida y aprovechar las instalaciones del hotel después de un día lleno de actividades.

Esta parada permitió descubrir otra faceta de Riviera Nayarit, donde el confort y la tranquilidad también forman parte de la experiencia turística.

Clase de surf: una mañana sobre las olas

La segunda jornada comenzó con una dosis de aventura: una clase de surf.

Con una tabla y las olas del Pacífico como protagonistas, tuve la oportunidad de vivir una experiencia llena de emoción, equilibrio y contacto con el mar.

El surf es una de esas actividades que permiten disfrutar de Riviera Nayarit desde una perspectiva diferente, combinando deporte, naturaleza y diversión en una misma experiencia.

Restaurante Pineda: sabores de la costa nayarita

Después de la aventura en el mar, llegó el momento de disfrutar de la gastronomía en el Restaurante Pineda.

Esta parada fue una oportunidad para continuar descubriendo los sabores de la costa, en un ambiente que complementó perfectamente una mañana llena de actividades acuáticas.

La gastronomía es una parte fundamental de cualquier recorrido por Riviera Nayarit, y sentarse a la mesa después de una experiencia de surf fue la pausa perfecta para recuperar energía.

Nuevo Nayarit: recorriendo el destino en bicicleta

La aventura continuó en Nuevo Nayarit, donde cambié las olas por una bicicleta para descubrir el destino de una manera diferente.

Durante el paseo disfruté de sus calles, espacios abiertos y el ambiente tranquilo que caracteriza a esta zona turística.

Recorrer Nuevo Nayarit sobre dos ruedas permitió disfrutar del paisaje a otro ritmo, convirtiendo una actividad sencilla en una experiencia para conectar con el entorno.

Bingo: una tarde de entretenimiento

Después del recorrido en bicicleta, llegó el momento de disfrutar de una actividad diferente: una divertida partida de bingo.

Entre emoción, convivencia y entretenimiento, esta experiencia permitió hacer una pausa en el itinerario y disfrutar de un momento recreativo.

Fue una manera distinta de vivir Riviera Nayarit, demostrando que el destino también ofrece experiencias para relajarse y divertirse más allá de sus playas.

Hoja Santa: una cena para cerrar el viaje

Para terminar estos dos días, llegué al restaurante Hoja Santa, donde la gastronomía se convirtió en la protagonista de la última experiencia del recorrido.

Una cena para disfrutar de nuevos sabores y cerrar una aventura que había comenzado entre las calles de San Pancho y continuado por playas, actividades acuáticas y recorridos en bicicleta.

Fue el cierre perfecto para un viaje lleno de contrastes, donde cada parada ofreció una manera diferente de disfrutar Riviera Nayarit.

Riviera Nayarit: un destino para vivirlo de muchas maneras

Durante estos dos días descubrí que Riviera Nayarit es mucho más que sus playas.

Es un destino donde puedes comenzar la mañana disfrutando de la gastronomía de San Pancho, conocer tradiciones como la raicilla, descubrir rincones naturales como Playa Barro Azul, aprender a surfear y recorrer Nuevo Nayarit en bicicleta.

Desde la tranquilidad de Villa del Palmar hasta los sabores del Restaurante Pineda y Hoja Santa, cada experiencia demuestra la diversidad turística de esta región del Pacífico mexicano.

Un viaje que combinó aventura, cultura, gastronomía, entretenimiento y descanso, dejando claro que siempre habrá una nueva experiencia por descubrir.

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Riviera Nayarit, donde el paraíso continúa.