Cozumel prepara una nueva conexión directa con Europa

La conectividad aérea del Caribe Mexicano continúa ampliándose hacia nuevos mercados internacionales. A partir del 24 de diciembre de 2026 está previsto el inicio de una conexión directa entre Milán, Italia, y Cozumel, una ruta que busca fortalecer la llegada de visitantes europeos a la isla.

El anuncio fue realizado por la gobernadora Mara Lezama durante la edición 38 del Cancún Travel Mart, celebrada en octubre, como parte de las estrategias para diversificar los mercados emisores hacia Quintana Roo.

La conexión representa una oportunidad para incrementar la presencia de viajeros europeos en Cozumel, un destino cuya actividad turística combina cruceros, hospedaje, buceo y experiencias relacionadas con la naturaleza.

A diferencia de Cancún, que concentra buena parte de las operaciones aéreas internacionales del estado, Cozumel cuenta con un aeropuerto que permite recibir visitantes directamente, sin necesidad de realizar traslados marítimos desde Playa del Carmen.

Esta característica puede favorecer la comercialización de estancias más prolongadas y paquetes vacacionales enfocados en los atractivos de la isla.

El mercado europeo también resulta relevante por sus patrones de consumo. Durante su participación en el World Travel Market de Londres, en noviembre, las autoridades de Quintana Roo señalaron que los visitantes procedentes de Europa registran una estancia promedio de 11 días.

La nueva ruta podría facilitar la incorporación de Cozumel a itinerarios que combinen descanso, actividades acuáticas y recorridos culturales.

Su lanzamiento forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la conectividad internacional y ampliar la presencia del Caribe Mexicano en mercados de larga distancia.

Con esta conexión, Cozumel busca consolidarse no solamente como puerto de cruceros, sino también como destino de estancia para viajeros internacionales interesados en explorar la isla durante varios días.