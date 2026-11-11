Sectur Jalisco revisa si captura de R2 afectará reservaciones

Guadalajara. Michelle Fridman secretaria de Turismo de Jalisco dijo que la captura este domingo de Rafael Álvarez, líder de la banda Los Erres, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no ha generado cancelaciones pero que la dependencia a su cargo sigue haciendo un seguimiento de la situación.

En la conferencia de prensa de inicio de la feria de turismo ITB Americas 2026, cuya sede es en la capital de Jalisco, Vicente Salas, su director general destacó que el contrato para realizar esta feria en Guadalajara es de cinco años, pero que se podría extender a más en el siguiente periodo gubenamental.

Mientras Josefina Rodríguez, la secretaria estatal de Turismo, consideró que a pesar de los retos de este año México sigue siendo un país de moda por sus atractivos culturales, naturales y gastronómicos.

Sobre lo ocurrido en Jalisco, Fridman señaló que las situaciones de inseguridad se están viviendo prácticamente todos los destinos en el mundo.

Lo que a nosotros nos toca, añadió, es garantizar los espacios seguros en la medida de lo posible para los turistas.

Por supuesto el 22 de febrero fue un golpe complicado, aceptó respecto a la captura y muerte de El Mencho, número uno del CJNG, y no lo hemos negado en ningún momento, lo hemos afrontado desde la semana siguiente de lo ocurrido.

“Yo personalmente fui dar la cara a las oficinas del gobierno de Canadá en Ottawa, posteriormente a las oficinas de gobierno de Estados Unidos en Washington, proveyéndoles de información certera sobre lo que sí y lo que no había ocurrido para evitar la desinformación.

“En una crisis como la que tuvimos en febrero, nos encontramos con muchísimas notas negativas a nivel mundial, más de 10,000 en un día, pero muchas de ellas tenían información falsa o imágenes creadas por la inteligencia artificial y tuvimos que salir a aclarar lo que sí había ocurrido”.

Hoy tenemos canales de comunicación muy transparentes, dijo, con las oficinas internacionales de gobierno para que las alertas y decisiones de viaje al menos tengan la información correcta de a dónde si se puede viajar y con qué medidas de seguridad.

La funcionaria refirió que la llegada de turistas ha estado afectada este año por muchísimas situaciones como alzas en la turbosina, escasez de equipos aéreos para las aerolíneas, recesiones económicas en mercados sobre los cuales tenemos una dependencia desde hace muchos años, ademas de conflictos migratorios en esos países.

“No lo que ha pasado, le hacemos frente con la cara en alto y reconocemos que esa brecha se ha cerrando y estamos esperando a que esta siguiente temporada alta vacacional alcance la recuperación total en nuestros destinos de playa”.

Nos hemos abocado a mantener la conectividad aérea, explicó, este año cerramos 21 rutas nuevas y podemos ser el estado que más ha crecido en conectividad este año.

“Este fue nuestro año de eventos mundiales, tuvimos más de 100 internacionales y más de 1000 en general, porque nos ayudan a traer turistas con mucha más facilidad que otros segmentos turísticos. Hemos trabajado mucho en la promoción y en la percepción brindando información y asesoría a los generadores del turismo y con los principales mercados.

Sobre la pertinencia o no de aumentar en este momento el Derecho de No Residente (DNR), recordó que era una medida federal que excedía a las decisiones estatales; aunque consideró que esos recursos se deberían de invertir en tener un mejor país en cuestión de infraestructura, de producto turístico, de movilidad y de percepción.