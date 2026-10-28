YA VAS crece 59% en su séptimo aniversario

A siete años de su lanzamiento, YA VAS, la agencia de viajes de Volaris, reportó un crecimiento de 59 por ciento en sus ventas al cierre de septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsado por la comercialización de paquetes turísticos y una mayor demanda de servicios de viaje.

De acuerdo con información de la compañía, entre enero y septiembre de este año se registraron 192 mil noches de hotel, 57 mil reservas y 124 mil pasajeros adicionales respecto al mismo periodo de 2025.

“En estos siete años, YA VAS ha logrado tener un crecimiento de ventas desde que se creó en 2019 de 18 veces. La visión de crecimiento que tenemos en cinco años es poder lograr un crecimiento sostenido de 10 veces”, señaló Isabel Chávez, gerente de e-commerce y marketing de YA VAS.

Fundada en 2019, la empresa ha desarrollado un modelo de comercialización que integra vuelos, hospedaje y servicios complementarios en una misma plataforma, aprovechando la conectividad aérea de Volaris para ampliar su oferta turística.

Como parte de su estrategia de crecimiento, en 2025 renovó su plataforma digital con el objetivo de optimizar los tiempos de respuesta, facilitar la navegación y agilizar los procesos de compra.

La diversificación de destinos también ha formado parte de su desempeño comercial. Durante 2026, entre los lugares con mayor relevancia para sus viajeros destacaron Las Vegas, Puerto Vallarta, Ciudad de México, Cozumel, Guadalajara, Huatulco, San José del Cabo, Monterrey, Nueva York, Orlando y Mazatlán.

Apuestan por las reservas anticipadas

De cara a 2027, uno de los principales objetivos de YA VAS será aprovechar la tendencia de los viajeros mexicanos a organizar sus vacaciones con mayor anticipación.

Según los indicadores de la compañía, las reservaciones realizadas con más de 90 días de antelación registraron un incremento de 2 por ciento frente al año anterior, mientras que la estancia promedio aumentó 33 por ciento durante los meses de temporada alta.

Esta tendencia ha llevado a la empresa a ampliar la disponibilidad de sus productos turísticos para 2027, con el propósito de captar a los consumidores que buscan asegurar tarifas y disponibilidad con varios meses de anticipación.

“Aquellos viajeros que tienen esa cultura de la planeación pueden encontrar descuentos en precios entre un 8 y 10% frente a las tarifas regulares si reservan un viaje de último momento. El tip para viajar barato es reservar con anticipación, al menos 60 días”, explicó Chávez.

En el marco de su séptimo aniversario, la compañía anunció beneficios de hasta 5 mil 500 pesos en paquetes de vuelo y hotel, además de equipaje de mano incluido, como parte de sus incentivos comerciales para las reservaciones del próximo año.

Actualmente, YA VAS permite contratar paquetes de vuelo y hotel, hospedaje, traslados, renta de automóviles y actividades turísticas desde su plataforma digital.

Con esta oferta, la empresa busca incrementar su participación en el mercado mexicano de viajes y mantener su ritmo de crecimiento mediante la incorporación de tecnología, la diversificación de destinos y la venta anticipada de servicios turísticos.