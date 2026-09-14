Golf en Riviera Nayarit: después del último hoyo

La experiencia no termina en el campo ya que la oferta de descanso y de esparcimiento es basta, por ello aquí lo que no puedes perderte. Uno de los principales atributos de Riviera Nayarit como destino de golf es que no es necesario elegir entre golf y vacaciones de lujo. El viajero puede comenzar su recorrido en Punta Mita, continuar hacia Nuevo Nayarit y Flamingos y posteriormente descubrir la oferta que se desarrolla hacia Compostela, creando un itinerario de varios días en el que cada campo ofrece una experiencia diferente.

La infraestructura turística permite además complementar el viaje con actividades de bienestar, gastronomía, naturaleza, navegación y playa.

Hospedaje — Riviera Nayarit reúne resorts de lujo como Four Seasons Resort Punta Mita, The St. Regis Punta Mita Resort, W Punta de Mita y One&Only Mandarina , donde el golf puede complementarse con descanso, privacidad y servicio de alta gama.

y , donde el golf puede complementarse con descanso, privacidad y servicio de alta gama. Gastronomía — restaurantes frente al mar con propuestas de cocina mexicana contemporánea, mariscos, pesca del día y experiencias gastronómicas de alto nivel.

Bienestar — spas, tratamientos y experiencias privadas pensadas para relajarse después de una jornada de golf.

Mar — playas, beach clubs, navegación y experiencias en el Pacífico, incluyendo recorridos hacia las Islas Marietas.

Esta combinación convierte a Riviera Nayarit en una opción para parejas, grupos de amigos y viajeros que buscan golf de clase internacional, hospedaje de lujo, la mejor cocina, playa y bienestar en un mismo viaje.

La ruta en un vistazo: Punta Mita (Pacífico y Bahía) → VidantaWorld → El Tigre Golf Club (Nuevo Nayarit) → Higuera Golf Club → Flamingos Golf → Costa Canuva → Mandarina.

Porque en Riviera Nayarit, el lujo no está únicamente en el lugar donde se juega. Está en todo lo que sucede antes, durante y después de cada recorrido.