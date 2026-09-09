Viajes

San Pedro Lagunillas: parte 2

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San Pedro Lagunillas

Aguas termales bajo las estrellas

Al caer la noche me encaminé al balneario de aguas termales Las Guásimas. Imaginar sumergirse en aguas tibias rodeado de naturaleza y ver el cielo estrellado fue una experiencia de reconexión pura.

Tip: Lleva traje de baño, toalla ligera y una linterna con luz suave. Verifica horarios de acceso nocturno, pues algunos balnearios cierran antes del anochecer.

Descanso con estilo: Glamping Casa Laguna

Para consentirme, me hospedé en Casa Laguna – Terrace & Glamping, un espacio que fusiona naturaleza con confort (domos equipados, chimeneas, jacuzzi y servicios boutique) . Ofrecen actividades como pesca, kayak, paseos en bote e incluso fogatas bajo las estrellas.

Tips:

• Reserva con antelación, pues la oferta de hospedaje en San Pedro Lagunillas es limitada.

• Verifica si tu domo tiene calefacción o chimenea especialmente si visitas en temporada fresca.

• Lleva ropa cómoda, pijama cálida y bloqueador solar.

Amanecer en kayak sobre la laguna

Con el alba, salí en kayak para rodear la laguna. La calma del agua, el canto de aves y la aparición de patos y garzashicieron de ese momento algo íntimo y vibrante.

Tip: Madruga para evitar el viento matutino. Usa chaleco salvavidas, lleva agua y algo ligero para comer. Verifica la ruta, porque la laguna tiene zonas profundas y corrientes más intensas en temporada no seca.

Naturaleza y descanso en “Puerta del Río”

Más adelante visité el sendero conocido como Puerta del Río, un rincón entre rocas y agua cristalina donde me di un chapuzón reparador. El entorno verde, el murmullo del río y la frescura del lugar fueron el revivir del cuerpo y el ánimo.

Tip: Lleva calzado para agua (sandalias con agarre) y una muda de ropa seca. Evita zonas profundas si desconoces el cauce, y respeta la naturaleza: no dejes basura ni objetos plásticos.

Sabor local en Restaurante Villa Cortés

El cierre gastronómico fue en Restaurante Villa Cortés, donde volví a deleitarme con ceviche, pescado frito y chicharrón de pescado, preparados con ingredientes locales y con ese toque casero que identifica la cocina ribereña.

Tip: Consulta si tienen platillos especiales del día o versiones locales no publicadas. Si vas en grupo, pide varias opciones para compartir y probar más sabores.

Un adiós con vista panorámica

Antes de partir, subí al mirador con vista a la laguna. Desde ahí se aprecia el lago, el bosque de pinos y el relieve montañoso enmarcando la escena. Fue el broche ideal para un viaje que combina lo natural, lo tradicional y lo auténtico.

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