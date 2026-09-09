San Pedro Lagunillas: parte 1

Mi viaje comenzó en Tepic, emprendiendo rumbo al sur hacia San Pedro Lagunillas, un destino enclavado entre montañas, lagunas y bosques que invita a reconectarse. A unos 61 km de distancia aproximadamente y en un trayecto de cerca de hora y media, se encuentra este oasis rural lleno de secretos por descubrir.

El sabor del campo en “El Borrego”

La primera escala fue en El Borrego, un entorno natural y campestre donde el aire fresco temprano y el canto de aves te hacen pausar. Ahí degusté un desayuno contundente: birria y borrego a la plancha, con tortillas hechas al momento y un sazón casero que remite a las tradiciones del campo.

Tip: Si puedes llegar temprano (antes de las 9 a.m.), es más probable que encuentres los ingredientes más frescos y el ambiente más tranquilo. Lleva efectivo, ya que lugares rurales muchas veces no aceptan tarjetas.

La Laguna de San Pedro: pesca y naturaleza viva

Seguimos hacia la Laguna de San Pedro, un espejo de agua de aproximadamente 1.9 km de largo por 1.6 km de ancho, con profundidad media de unos 9 m. Las aguas están formadas por antiguos bloqueos volcánicos que dieron forma al valle.

Aquí pescamos mojarras en aguas relativamente tranquilas. Muy cerca se encuentra el bosque Parque Conoció, rodeado de pinos y vegetación local, ideal para caminar, contemplar y respirar aire puro.

Tips:

• Si decides hacer canotaje o kayak, evítalo en días de viento fuerte o en temporada de lluvias, ya que las corrientes pueden aumentar.

• Lleva repelente, calzado cómodo para senderos y protección solar.

• Consulta con locales si hay permisos o tarifas para pesca deportiva (tilapia, lobina, mojarra) ya que la laguna es reconocida por ello.

Un paseo por el pueblo y su colorida plaza

La cabecera de San Pedro Lagunillas me recibió con sus calles empedradas, fachadas pintorescas y su Plaza “Los Mártires”, punto de reunión social e identidad local. En

esta zona también se encuentra el Templo y Casa Cural de San Pedro, el Palacio Municipal y otros espacios históricos.

Tip: Da tu paseo a media tarde o temprano en la mañana cuando la luz es más suave para fotografía. Si tienes tiempo, visita el museo local (si está abierto) para comprender mejor la historia de la región.

Almuerzo frente al lago: Restaurante El Pescador

Frente al espejo de agua se halla el Restaurante El Pescador, donde disfruté pescado frito, chicharrón de pescado y ceviche frescos, con el lago como telón de fondo y la brisa como acompañante.

Tip: Pregunta por los pescados del día, ya que pueden ofrecer variaciones según lo que se haya capturado recientemente. Intenta llegar antes de la hora pico (alrededor de mediodía) para asegurar mesa frente al lago.