San Blas desde las alturas

Parapente: volar sobre la bahía

El segundo día comenzó con una dosis de adrenalina: volé en parapente sobre la bahía. Desde las alturas, San Blas adquiere una nueva dimensión. Las playas, el océano, la vegetación y las montañas se convierten en un enorme paisaje que se extiende debajo de uno.

La sensación de volar sobre este escenario natural convierte la actividad en una de las experiencias más emocionantes del recorrido.

Tip: Realiza esta actividad con operadores especializados y sigue todas las indicaciones de seguridad antes y durante el vuelo.

Muelle de San Blas: el corazón del puerto

Después de la aventura en las alturas, regresé al nivel del mar para caminar por el Muelle de San Blas.

Este espacio permite observar una parte de la vida cotidiana del puerto, desde el movimiento de las embarcaciones hasta la actividad de quienes viven y trabajan frente al mar.

Caminar por el muelle, contemplar el Pacífico y sentir la brisa marina fue una manera tranquila de continuar descubriendo la esencia de San Blas.

Tip: Visítalo temprano para disfrutar del ambiente del puerto y observar la actividad pesquera.

Pan de plátano: un sabor para llevarse de San Blas

Antes de terminar el viaje, hice una última parada para disfrutar de un tradicional pan de plátano.

Su aroma, textura y sabor lo convierten en uno de esos productos que terminan formando parte de los recuerdos del viaje. Porque conocer un destino también significa sentarse a la mesa, probar sus sabores y descubrir las historias que existen detrás de ellos.

Y así cerré mi aventura: con el recuerdo de los paisajes de San Blas y un sabor que seguramente me hará regresar.

Tip: Disfrútalo recién hecho y, si te gustó, lleva uno para compartir o para recordar el viaje al volver a casa.

San Blas: un viaje que se queda contigo

San Blas es un destino que puede vivirse de muchas maneras: contemplando un amanecer frente al Pacífico, recorriendo su historia, navegando entre manglares, conociendo su fauna, volando sobre la bahía o descubriendo sus sabores.

Aquí, cada experiencia tiene una forma diferente de quedarse en la memoria.

Porque mis mejores viajes también los guardo en el paladar.

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