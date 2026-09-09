Riviera Nayarit: una aventura entre sabores, naturaleza y tradiciones, día 1

Riviera Nayarit es un destino que va mucho más allá de sus playas.

En este recorrido descubrimos experiencias que combinan gastronomía, cultura, bienestar, naturaleza y aventura. Acompáñanos a conocer cada una de las paradas de esta ruta.

Lalaxtli

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El sabor que comenzó el recorrido

La aventura comenzó en Lalaxtli, donde disfrutamos de un desayuno antes de iniciar el recorrido por esta región de Riviera Nayarit. Un espacio ideal para comenzar el día con los sabores locales y tomar energía para todo lo que vendría después.

Chacala

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Un pueblo para recorrer sin prisa

Después del desayuno, recorrimos las calles de Chacala, una comunidad costera que conserva la tranquilidad y esencia de los pueblos de la región. Caminar por sus calles permite descubrir una Riviera Nayarit más relajada, donde la vida cotidiana se mezcla con el paisaje y la cercanía del mar.

Mar de Jade

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Una experiencia de conexión y bienestar

La siguiente parada fue Mar de Jade, un espacio rodeado de naturaleza donde vivimos una experiencia de temazcal y limpia espiritual.

El temazcal es una tradición ancestral que utiliza el calor y el vapor como parte de un ritual de purificación y conexión. La experiencia permitió hacer una pausa, conectar con el entorno y conocer una de las alternativas de bienestar que también forman parte de la oferta turística de Riviera Nayarit.

La Peñita de Jaltemba

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Devolver la vida al mar

Por la tarde llegamos a La Peñita de Jaltemba, donde participamos en una liberación de tortugas marinas.

Esta actividad permite conocer de cerca los esfuerzos de conservación de estas especies y participar directamente en su regreso al océano. Ver a las pequeñas tortugas avanzar hacia el mar

convierte esta experiencia en uno de esos momentos que difícilmente se olvidan.

Yoga frente al mar

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El cierre perfecto para el día

Después de una jornada llena de experiencias, llegó el momento de bajar el ritmo con una sesión de yoga frente al mar.

Con el sonido de las olas como escenario, esta actividad fue la manera perfecta de terminar el primer día: conectando con el entorno y disfrutando de la tranquilidad que caracteriza a esta región de Nayarit.