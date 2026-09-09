Compostela en dos días: día 2

Día 2

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Café, tradición y naturaleza Cumbres de Huicicila

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El aroma del café despierta la aventura

La segunda mañana comenzó en Cumbres de Huicicila, donde el aroma del café fue la invitación perfecta para continuar el recorrido.

Esta región es reconocida por su tradición cafetalera y por los paisajes de montaña que rodean a sus comunidades. Aquí, conocer el café significa también acercarse al trabajo de las personas que mantienen viva esta actividad y a la identidad que se construye alrededor de ella.

Talabartería

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El oficio que se transforma en arte

La siguiente experiencia permitió conocer de cerca la talabartería, un oficio artesanal en el que la piel se transforma mediante técnicas y conocimientos transmitidos a través del tiempo.

Detrás de cada pieza existe un proceso que requiere habilidad, dedicación y paciencia, convirtiendo un oficio tradicional en verdaderas piezas de arte que representan la identidad de las comunidades nayaritas.

Ecoaldea Luna viaje

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Naturaleza y sabores para cerrar el viaje

La aventura llegó a su última parada en Ecoaldea Luna, un espacio donde la naturaleza se convierte en parte fundamental de la experiencia.

Rodeado de paisajes naturales y sabores tradicionales, este lugar fue el escenario ideal para cerrar el recorrido y recordar todo lo descubierto durante estos dos días: la historia de Compostela, sus tradiciones, sus oficios, su gastronomía y la hospitalidad de sus comunidades.

Compostela, Nayarit

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Un destino que merece ser descubierto

Este viaje por Compostela demuestra que Nayarit tiene muchas historias que contar más allá de sus destinos de sol y playa.

Aquí puedes caminar entre naturaleza, conocer la historia de sus pueblos, probar sabores tradicionales, descubrir oficios artesanales y conectar con comunidades que mantienen vivas sus tradiciones.

Compostela te espera para descubrirla a tu propio ritmo.

Para conocer más experiencias y destinos de Nayarit, visita visitnayarit.travel, porque aquí, el viaje continúa.