Sunscape Cancún, el escenario perfecto para romance, bodas y lunas de miel

Aunque Sunscape Cancún ha sido concebido como un resort familiar, su ubicación privilegiada en la Zona Hotelera lo convierte también en un refugio ideal para vivir momentos de romance, celebrar bodas de ensueño y disfrutar de inolvidables lunas de miel. Frente a la laguna Nichupté y con vistas al Mar Caribe, el resort ofrece amaneceres y atardeceres que pintan de magia cualquier ocasión especial.

Romance junto al mar

Cada rincón del resort ha sido diseñado para inspirar momentos íntimos. Las habitaciones y suites, decoradas con un estilo caribeño contemporáneo y terrazas privadas, permiten despertar con la brisa marina o contemplar un cielo estrellado desde la comodidad de un balcón.

Opciones como las Junior Suite Beachfront Swim Up, con acceso a piscina semiprivada, o la Presidential Suite, con jacuzzi doble y amplios espacios, ofrecen el escenario perfecto para una escapada romántica.

Además, la gastronomía se convierte en cómplice del romance: cenas privadas en la cava del restaurante Viaggio, veladas a la luz de las velas en Casa de Rosa o cocteles al atardecer en el bar Las Olas son experiencias que marcan la diferencia en una escapada a Cancún.

Bodas de ensueño

Sunscape Cancún invita a las parejas a transformar sus sueños en realidad con ceremonias únicas frente al mar, en terrazas con vista a la laguna o en salones elegantes. El resort cuenta con un equipo especializado en coordinar cada detalle para que los novios disfruten sin preocupaciones de su gran día.

Las opciones de paquetes son tan variadas como los estilos de pareja: desde ceremonias íntimas para dos hasta celebraciones opulentas con más de 20 invitados, cócteles privados, decoración floral, maquillaje y peinado profesional, así como recepciones privadas frente al mar. También es posible celebrar bodas católicas en su capilla consagrada o ceremonias simbólicas personalizadas para parejas LGBTQ+, hindúes o de cualquier tradición.

Con beneficios como visitas previas al resort, descuentos en spa para la pareja e invitados, así como detalles románticos en la habitación, cada boda en Sunscape Cancún se convierte en un recuerdo eterno.

Lunas de miel inolvidables

Tras la celebración, Sunscape Cancún ofrece un entorno ideal para comenzar una nueva etapa en pareja. El spa del resort es un santuario de bienestar, con masajes inspirados en tradiciones mayas, circuito de hidroterapia y tratamientos de belleza para consentirse juntos.

Las experiencias románticas también incluyen cenas privadas frente al mar, degustaciones de vino y tequila, yoga al amanecer o simplemente la posibilidad de compartir un momento de tranquilidad en una cabaña exclusiva en la playa. Cada detalle está pensado para que la luna de miel sea tan especial como la boda misma.

La versatilidad de Sunscape Cancún permite que, aunque sea un resort familiar, los espacios dedicados al romance y la celebración sean protagonistas. Desde habitaciones de lujo hasta restaurantes temáticos y playas idílicas, todo se conjuga para ofrecer un balance perfecto: vacaciones divertidas para todos y escenarios íntimos para quienes buscan romance.