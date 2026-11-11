Premio Nacional de Logística 2026 reconoce innovación, tecnología y eficiencia en la cadena de suministro

La inteligencia artificial, la automatización y la optimización del transporte de mercancías marcaron la edición 26 del Premio Nacional de Logística “Galardón Tameme” 2026, que reconoció diez proyectos por sus resultados en eficiencia operativa, reducción de costos y competitividad de las cadenas de suministro en México.

La Secretaría de Economía y #SoyLogístico Asociación entregaron los reconocimientos a iniciativas empresariales, ejecutivos y académicos, en una ceremonia que reunió a más de 150 representantes de la industria. El jurado, integrado por la SICT, CONCAMIN, COMCE, GS1 México y universidades, evaluó 30 proyectos finalistas de un total de 54 registrados.

Los galardones fueron entregados por José Ignacio Aguado, director general de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía, y Xavier Ordoñez, presidente del Consejo Directivo de #SoyLogístico.

En la categoría Empresa se galardonó a:

Unilever de México que obtuvo el reconocimiento por LUCIA, una plataforma de Real Time Logistics que integra información de transporte, almacenes, planeación y servicio al cliente en una sola fuente de información, con monitoreo las 24 horas del día.

Sobre esta infraestructura opera LUCIA, un agente de inteligencia artificial que identifica riesgos en tiempo real y anticipa desviaciones antes de que afecten al cliente. Su modelo Human + AI combina las capacidades tecnológicas con el criterio del personal, lo que permite reducir tiempos de análisis, optimizar costos y fortalecer la continuidad operativa.

Por su parte, José Cuervo fue reconocido por el proyecto Heavyweight, una estrategia de transporte intermodal ferroviario diseñada para mejorar el abastecimiento del mercado estadounidense y enfrentar desafíos como la escasez de operadores, las restricciones de capacidad, la inseguridad carretera y las diferencias regulatorias.

La reingeniería logística del proyecto permitió incrementar la carga útil por embarque de 20 a 26 toneladas, reducir 25 por ciento los viajes en territorio mexicano y disminuir 20 por ciento el costo por tonelada transportada. También elevó el cumplimiento operativo de 86 a 93 por ciento, redujo cerca de 4,900 toneladas de CO₂ al año y disminuyó 70 por ciento la exposición a corredores de riesgo.

Otro de los proyectos reconocidos fue el de la empresa baz Entregas, de Grupo Salinas, por la expansión de su red de última milla mediante inteligencia artificial y automatización. La compañía transformó su operación interna en una plataforma 3PL inteligente y omnicanal, respaldada por su sistema Quarterback, que determina en tiempo real la asignación de rutas y unidades de transporte.

Con una infraestructura de 11 centros de distribución, 34 HUBs y más de 1,400 puntos phygital, la red integra servicios de fulfillment, última milla y logística inversa, además de atender a clientes como SHEIN e Hisense.

Entre sus resultados destacan la recuperación de cerca de 590 millones de pesos en inventario, la reducción de 15 por ciento en los kilómetros recorridos y el autofinanciamiento de 30 por ciento del costo logístico. Su cobertura alcanza 640 municipios del país.

En la categoría Empresa PyME, La Chinantla, firma familiar originaria de Tuxtepec, Oaxaca, fue distinguida por profesionalizar su cadena de suministro para la distribución de productos gastronómicos de la Cuenca del Papaloapan, como mole en pasta, salsa macha y frijoles refritos.

La empresa desarrolló rutas de distribución organizadas por días, con seguimiento semanal y quincenal de acuerdo con la rotación de cada punto de venta. Su operación también incorporó estándares comerciales como la NOM-051, tablas nutrimentales y códigos de barras de GS1 México, lo que le permitió ampliar su mercado regional y consolidar su presencia en ciudades de Oaxaca y Veracruz.

Automatización e infraestructura, apuestas de los proveedores logísticos

En la categoría Proveedor de Servicios Logísticos:

Estafeta recibió el Galardón Tameme en la subcategoría 3PL-4PL por su servicio Big Ticket / Heavy and Bulky, especializado en el manejo de mercancías voluminosas para atender las necesidades del comercio electrónico.

La empresa desarrolló una red asset-light dedicada, con presencia en 16 plazas del país, que separa el flujo de carga pesada de su red general y ofrece servicios que abarcan recolección, crossdock, entrega a domicilio, instalación y logística inversa.

Esta solución redujo 50 por ciento los tiempos de tránsito, disminuyó el índice de daños de 4.5 a 0.6 por ciento y elevó la eficiencia de entrega a 95.7 por ciento, resultados que contribuyen a reducir los costos asociados a mercancías dañadas y entregas fallidas.

Grupo CICE fue reconocido en subcategoría Desarrollo de Infraestructura Logística

por la puesta en marcha de CICE Bahía Norte, una terminal portuaria multipropósito en el Puerto de Veracruz, diseñada para atender la creciente demanda del comercio internacional.

Dicha infraestructura, de capital 100 por ciento mexicano, amplía las capacidades operativas del puerto mediante instalaciones semiespecializadas en el manejo de contenedores y carga proyecto. Con más de 35 años de trayectoria, Grupo CICE integra servicios portuarios, almacenamiento, distribución y transporte terrestre, con presencia en Veracruz, Tamaulipas, Estado de México y Nuevo León.

Por su parte, IDOM obtuvo el reconocimiento en la subcategoría Consultoría y Tecnologías de la Información por su participación en la puesta en operación del Centro Maestro de Distribución II Automatizado de Grupo Jumex.

El proyecto respondió a la necesidad de incrementar la capacidad de almacenamiento y centralizar las operaciones logísticas en una superficie limitada. Para ello, IDOM encabezó la definición del nuevo modelo operativo, la supervisión de la instalación de equipamiento y la integración de los sistemas de control con la infraestructura de la compañía.

La automatización permitió maximizar la densidad de almacenamiento y elevar el nivel de servicio, además de asegurar el cumplimiento de los plazos de implementación y acelerar el retorno de inversión.

Reconocen liderazgo y trayectoria en logística

En la categoría Ejecutivo, el premio fue otorgado a: Gustavo Adolfo Equihua Albarrán, CIO de Frialsa, y a María Teresa Renán Galindo, consultora independiente, por sus contribuciones al desarrollo y transformación de la industria logística.

Equihua Albarrán fue distinguido por impulsar la incorporación de tecnologías de Industria 4.0, automatización e inteligencia artificial en la cadena de frío. Con más de 30 años de trayectoria en manufactura, logística, tecnologías de información y planeación estratégica, ha desarrollado modelos operativos orientados a mejorar la eficiencia y competitividad de las organizaciones.

En tanto, María Teresa Renán Galindo recibió el reconocimiento por su liderazgo transformador y sus más de 35 años de experiencia en logística, operaciones y cadena de suministro. A lo largo de su trayectoria ha ocupado posiciones directivas en compañías como PepsiCo, Shell & Quaker State, Arabela y Grupo Nadro, donde recientemente se desempeñó como directora general de Ubictum. Su trabajo se ha enfocado en transformaciones operativas, tecnológicas y organizacionales para elevar la productividad, eficiencia, servicio y rentabilidad de los negocios, además de impulsar la formación de nuevas generaciones de profesionales.

En la categoría Académico: el reconocimiento correspondió al Doctor Alberto Alfonso Aguilar Lasserre, profesor-investigador de la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Instituto Tecnológico de Orizaba.

Con 22 años de trayectoria como consultor y docente, Aguilar Lasserre ha desarrollado investigación y sistemas inteligentes que vinculan la inteligencia artificial con aplicaciones logísticas para resolver problemáticas reales en el ámbito nacional y regional.

Es Doctor en Ciencias de la Ingeniería Industrial, con especialidad en Inteligencia Artificial, por el Institut National Polytechnique de Toulouse, Francia, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. También ha sido profesor invitado en París y Toulouse y actualmente integra la Red de Expertos en Humanidades Digitales y Ética de la Inteligencia Artificial de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

El Galardón Tameme reconoce los mejores proyectos y aportaciones a las cadenas de suministro.

Más de seis mil proyectos postulados

A lo largo de sus 26 años de historia, el Premio Nacional de Logística ha entregado 120 reconocimientos a 43 empresas, 32 ejecutivos, 14 académicos y 31 proveedores de servicios logísticos, a partir de más de seis mil proyectos postulados.

En la edición 2026 los proyectos reconocidos muestran que la competitividad logística ya no depende únicamente de mover mercancías, sino de integrar información, tecnología, infraestructura y talento para reducir costos, mejorar los niveles de servicio y responder a las nuevas exigencias del comercio nacional e internacional.