Stellantis México busca colocar 30 mil vehículos comerciales en el autotransporte

Stellantis México busca capitalizar las necesidades de las empresas de autotransporte de carga con una estrategia enfocada en vehículos comerciales ligeros y medianos, con la que pretende vender al menos 30 mil unidades a este segmento en los próximos dos años.

La automotriz, que participó por primera vez en la Convención Nacional 2026 de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), identificó una oportunidad de negocio entre las empresas que, además de operar camiones pesados, requieren unidades de menor tamaño para distribuir mercancías, atender operaciones de última milla y acceder a zonas urbanas con restricciones para vehículos de grandes dimensiones.

“Queremos crecer al menos un 30 por ciento en los próximos dos años respecto al volumen que vendemos actualmente”, señaló Jesús Rodríguez, vicepresidente Comercial de Stellantis México.

En entrevista detalló que, de acuerdo con el reporte de la compañía, han comercializado alrededor de 6,000 unidades de las marcas RAM y Peugeot, en los primeros seis meses del año.

La estrategia de la marca se apoya principalmente en la gama de pick-ups RAM, que abarca desde la RAM 700, orientada a pequeños negocios y emprendedores, hasta modelos de mayor capacidad, como la RAM 1200, RAM 1500, RAM 2500, RAM 4000 y RAM 5500, además de sus unidades tipo Van de la marca Peugeot destinadas al transporte de mercancías y pasajeros.

La propuesta responde a diferentes necesidades operativas. Mientras la RAM 700 se utiliza en actividades como reparto de alimentos, floristerías y pequeños comercios, la RAM 1200 puede adaptarse con caja seca para distribución urbana. Las unidades de mayor capacidad encuentran aplicaciones en servicios especializados, como grúas y transporte refrigerado.

En particular, indicó que la RAM 5500 representa una alternativa para transportar cargas de hasta cinco toneladas en zonas donde los camiones pesados enfrentan dificultades de acceso. “El modelo ofrece motorizaciones a gasolina y diésel, una opción para empresas que buscan diversificar sus unidades de acuerdo con sus necesidades operativas” agregó Jesús Rodríguez.

Posventa y financiamiento, ejes de la estrategia

Además de ampliar su participación en el mercado, el vicepresidente Comercial de Stellantis México agregó que la automotriz busca diferenciarse mediante soluciones que permitan a los transportistas administrar los costos durante la vida útil de sus vehículos.

Esto gracias a que la compañía ofrece esquemas de financiamiento adaptados al tamaño de las empresas, alternativas de arrendamiento, mantenimientos prepagados y extensiones de garantía. Además, también cuenta con Mopar Fleet Services, una plataforma para gestionar servicios de mantenimiento de la flota y acceder a precios preferenciales en refacciones.

De acuerdo con Jesús Rodríguez, algunos clientes han conseguido ahorros de entre 15 y 20 por ciento en costos de refacciones mediante estos esquemas.

Para atender la postventa, añadió que, la división Mopar con dos marcas de refacciones: Mopar y BProAuto, opera un centro de distribución en Toluca en el Estado de México, con una superficie superior a 50 mil metros cuadrados, desde donde movilizan más de 30 mil piezas al día. La red incluye 172 talleres a nivel nacional, además de tres centros certificados para atender flotillas y ocho distribuidores independientes de refacciones.

En cuanto a la transformación o adaptación de equipo a las unidades, la automotriz trabaja con empresas carroceras certificadas, lo que permite que los clientes recurran a proveedores propios para adaptar las unidades a sus necesidades.

El directivo explicó que existe el mito de que al transformar un vehículo se pierde la garantía, pero no es así. Para mantenerla activa bajo este esquema, su proceso funciona de la siguiente manera:

Una vez que el carrocero de confianza realiza la transformación, el cliente debe entregar el folleto, vitrina o bitácora de modificación a su concesionario.

Stellantis ingresa esta información a su sistema para activar y seguir cubriendo la garantía del vehículo en las áreas no modificadas.

Para las partes o zonas específicas, donde el carrocero de confianza intervino o tocó el vehículo, la garantía corre por cuenta del carrocero.

En cuanto a la su participación en la electromovilidad de las flotas, el ejecutivo agregó que, aunque Stellantis México ya ha colocado vehículos eléctricos Peugeot en algunas flotillas y dispone de una RAM 1500 híbrida, reconoce que la demanda continúa concentrada en motores de combustión interna, particularmente por la limitada infraestructura de recarga para operaciones interurbanas.

Pick-ups para pequeños negocios y emprendedores, hasta quienes requieren de mayor capacidad.

“Actualmente, las aplicaciones para vehículos eléctricos son viables para el reparto intermunicipal o entre ciudades, pero todavía no para trayectos fuera de ellas. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando en un par de soluciones de vehículos 100 por ciento eléctricos”, puntualizó Jesús Rodríguez, vicepresidente Comercial de Stellantis México.