Aftermarket de baterías enfrenta una nueva era tecnológica

tienen que actualizarse en el diagnóstico de vehículos de nueva generación.

Los distribuidores, refaccionarios y talleres mexicanos actualmente conviven con dos realidades que, hasta hace algunos años, parecían pertenecer a mundos distintos: vehículos que llevan años en circulación y que requieren mantenimiento para prolongar su vida útil, junto con automóviles que se comercializan con sistemas eléctricos y electrónicos de última generación.

Esta combinación está cambiando todo el trabajo detrás de la postventa automotriz, pues no basta con conocer el vehículo, si no que hay que entender la tecnología debajo del cofre y sus sistemas electrónicos.

De acuerdo con información de la Industria Nacional de Autopartes (INA), el mercado de repuesto (aftermarket) y mantenimiento vehicular en México representa alrededor de 47,600 millones de dólares, en una industria donde la evolución tecnológica y la movilidad sustentable están modificando el trabajo de distribuidores y refaccionarios.

Ante este panorama, la selección de una batería, el diagnóstico correcto y su instalación adquieren una mayor relevancia conforme se amplía la diversidad de aplicaciones y aumentan las exigencias eléctricas de los automóviles.

Este fue uno de los temas que la empresa mexicana LTH llevó a la 40ª edición de Expo RUJAC 2026, donde participó por 14ª ocasión y tuvo contacto directo con más de 8,000 profesionales del sector durante los tres días del encuentro.

“El aftermarket está cambiando. Hoy el técnico necesita conocer no solamente las características de una batería, sino también las necesidades eléctricas y electrónicas del vehículo en el que será instalada. La capacitación se vuelve fundamental para realizar un diagnóstico adecuado y ofrecer al conductor una solución confiable”, señaló Jorge Arturo Guzmán Flores, director de Mercadotecnia y Desarrollo de Negocios para LTH México.

Por ello, durante Expo RUJAC, LTH realizó sesiones de actualización para profesionales del sector sobre diagnóstico, vehículos de nueva generación e instalación adecuada de baterías.

Además, como la evolución de la industria también plantea nuevos retos en el aftermarket sobre lo que sucede con los componentes una vez que terminan su vida útil, la empresa también cuenta con un programa llamado: Uno a Uno. Una iniciativa a nivel nacional que busca recolectar y reciclar las baterías usadas para recuperar hasta el 99 por ciento de sus componentes y reincorporarlos a la cadena productiva.

La empresa mexicana tiene un programa a nivel nacional para recolectar y reciclar baterías.

Con 14 participaciones en Expo RUJAC, LTH reafirmó su presencia en una industria que cambia al ritmo de los vehículos que llegan al taller. Durante el encuentro presentó su portafolio de soluciones para diferentes aplicaciones, incluyendo baterías (LTH, LTH HI-TEC, LTH Taxi, las Moto-baterías y productos como lubricates. Así como sus baterías más avanzadas, LTH Evolution, LTH Evolution Auxiliar y LTH Protect, desarrolladas con tecnologías AGM y PowerFrame, para responder a las exigencias de desempeño de vehículos modernos, modelos híbridos, eléctricos y sistemas Start-Stop.