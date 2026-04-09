Apps de movilidad se consolidan como columna del transporte en México

3 mil millones de viajes y 20 mil millones de kilómetros y 8 millones de descargas en México". Juan Andrés Panamá, director general de DiDi Hispanoamérica.

En México, la movilidad dejó de ser un acto mecánico para convertirse en un sistema híbrido, planificado y cada vez más digital, así lo ha demostrado el estudio “Así se mueve México”, elaborado por DiDi en colaboración con Kantar, que además confirma que las aplicaciones de transporte han pasado de ser una alternativa a consolidarse como un componente estructural del ecosistema urbano.

De acuerdo con Juan Andrés Panamá, director general de DiDi Hispanoamérica, las aplicaciones de movilidad ya son una parte esencial de cómo se mueve el país. “No sustituyen al transporte público, lo complementan”, afirmó durante la presentación del análisis.

La cifra que marca el punto de inflexión es clara: en 2025, alrededor de 29 millones de personas utilizaron transporte a través de una app, de ellas, aproximadamente 8 millones fueron en la zona metropolitana de la ciudad de México, el resto fuera del país como Monterrey, Guadalajara, Ciudad Juárez y Mérida, lo que evidencia la presión estructural sobre los sistemas tradicionales y la creciente dependencia de soluciones digitales.

Multimodalidad: de tendencia a norma

El hallazgo central del estudio “Así se mueve México”, es la consolidación de la movilidad multimodal ya que 20 por ciento de los mexicanos utiliza más de un medio de transporte para llegar a su destino. Asimismo, uno de cada cinco usuarios combina distintos medios en un mismo trayecto y el 30 por ciento integra aplicaciones con transporte público.

Este comportamiento no responde a preferencia, sino a necesidad de los usuarios, quienes están dejando de depender de un solo sistema y ahora gestiona su trayecto completo, resolviendo los llamados “primeros y últimos kilómetros” con apoyo de plataformas digitales.

El transporte público, llámese camión, se mantiene como la base del sistema con un 24 por ciento; seguido del transporte por app con un 17 por ciento, el metro con un 15 por ciento y taxis un 10 por ciento.

Esto debido a que las apps funcionan como un engranaje que amplifica su alcance, especialmente cuando existen fallas de cobertura, saturación o disponibilidad de otros modos de transporte. En ese sentido, más que competir, ambos modelos se vuelven interdependientes.

Movilidad productiva… y emocional

El estudio también indica que el 68 por ciento de los traslados en el país está vinculado a trabajo o responsabilidades, lo que confirma que la movilidad sigue siendo un habilitador económico. Sin embargo, el estudio señala que la movilidad también responde a dinámicas emocionales.

Los picos de demanda de las apps no solo se concentran en horarios laborales, sino en eventos sociales y momentos de convivencia. “Moverse también tiene que ver con experiencias y conexiones personales”, explicó Paloma Sevy, Client Advisor en Kantar México.

Esta doble dimensión —productiva y emocional— redefine la manera en que se diseñan los servicios de transporte, donde la experiencia del usuario gana relevancia frente a la simple eficiencia operativa.

El transporte por aplicación ha experimentado un crecimiento acelerado desde 2013.

Mujeres lideran el cambio

El análisis también rompe inercias en términos de género: el 62 por ciento de los viajes en aplicaciones es realizado por mujeres.

“Más que un dato demográfico, se trata de un cambio estructural. La movilidad urbana, históricamente diseñada sin perspectiva de género, ahora enfrenta una demanda distinta, donde la seguridad, la trazabilidad y la confianza dejan de ser diferenciadores para convertirse en condiciones básicas”, indicó Paloma Sevy.

Además, el 50 por ciento de los usuarios ya prefiere opciones diseñadas específicamente para mujeres, lo que anticipa una segmentación más sofisticada del mercado.

El auto pierde centralidad

Aunque los datos oficiales indican que en México circulan cerca de 40 millones de vehículos, su uso cotidiano comienza a ceder. En la Zona Metropolitana del Valle de México circulan el 30 por ciento de ellos. Además, menos del 30 por ciento de los mexicanos viaja en auto propio como medio principal, siendo el servicio de auto por app el sustituto preferido.

Si bien existe una alta proporción de viajeros que cuentan con un automóvil propio, Cuando los usuarios deciden no utilizarlo, el 63 por ciento recurre a aplicaciones de movilidad como alternativa principal. Factores como la falta de estacionamiento, el tráfico y la seguridad han desplazado al auto como primera opción.

Este cambio no implica la desaparición del vehículo privado, pero sí su reconfiguración dentro de un ecosistema más amplio y flexible.

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Datos destacados del estudio