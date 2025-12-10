Samsara y Element consolidan alianza tecnológica para México

Tras un año de integración técnica y estratégica en Norteamérica, Samsara y Element Fleet Management Corp. formalizaron en México su alianza en el marco de Expo Transporte ANPACT 2025, con el objetivo de ofrecer soluciones unificadas que impulsen operaciones más seguras, eficientes y basadas en datos.

La colaboración, que ya opera en Estados Unidos y Canadá desde junio de este año, combina la tecnología de vanguardia de Samsara —inteligencia artificial, cámaras inteligentes, telemetría avanzada y coaching en tiempo real— con la experiencia de Element en la gestión integral del ciclo de vida del vehículo.

“Buscamos unificar en una sola plataforma la información más relevante de nuestros clientes para que, basados en sus necesidades lograr operaciones inteligentes utilizando la tecnología y la data”, aseguró Julia Monroy, directora Regional de Ventas de Samsara.

Por su parte, Alejandro Gaya, vicepresidente de Planeación Estratégica de Element Fleet Management México, indicó que el resultado de la alianza es una plataforma única que acompaña al cliente desde la selección y mantenimiento de unidades hasta su disposición final para que siempre estén operando y 100% disponibles.

Un mercado de alto potencial

“Actualmente Element administra una flota de 1.5 millones de vehículos en Norteamérica, con un crecimiento sostenido de doble dígito, sin embargo, hoy no todas tienen una solución de telemetría, por lo que es una oportunidad para acelerar la adopción de telemetría con Samsara e ir juntos por nuevos clientes”, agregó Alejandro Gaya.

Ambas compañías trabajan ya en establecer objetivos y KPIs conjuntos para el próximo año. Su prioridad inmediata será identificar a los clientes que necesitan urgentemente una solución unificada y acompañarlos en la transición hacia operaciones más seguras, eficientes y basadas en datos.

La alianza, no solo busca ampliar penetración en el mercado mexicano —uno de los más grandes de la región— sino consolidar un modelo de operación norteamericano con potencial de crecimiento acelerado.

Los beneficios para el transporte incluyen una mayor disponibilidad de la flota.

Una solución unificada

Con la alianza, Samsara obtiene acceso al ecosistema de clientes de Element y a su experiencia en la administración de grandes volúmenes de flota, lo que facilita su expansión en México y Norteamérica. Mientras que Element suma tecnologías que no tenía disponibles —como análisis avanzado, IA aplicada a seguridad y coaching de conducción— lo que le permite ampliar su portafolio y fortalecer su oferta consultiva.

Ventajas para los transportistas:

-Mantenimiento predictivo y reducción de paros no programados.

-Seguridad avanzada mediante cámaras inteligentes y alertas en tiempo real.

-Coaching automatizado para mejorar hábitos de conducción.

-Intercambio unificado de datos, con una visión integral de la operación.

-Acompañamiento consultivo, con equipos conjuntos que diseñarán soluciones personalizadas.