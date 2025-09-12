Supera Isuzu, los 25 millones de motores diésel producidos en el mundo

El fabricante automotriz Isuzu alcanzó un logro histórico al superar la producción de 25 millones de motores diésel a nivel mundial, una cifra que confirma el reconocimiento internacional de su tecnología y la confianza de millones de clientes en sectores clave como transporte, industria y marina.

En su trayectoria, la armadora ha fabricado motores diésel que se distinguen por su potencia, eficiencia y bajos costos de operación, además de ofrecer una larga vida útil, mantenimiento sencillo y consumo optimizado.

Esta combinación reduce el costo total de propiedad para los clientes y consolida a la marca como un referente en desempeño y confiabilidad.

Su portafolio automotriz abarca desde motores compactos de 2.2 litros hasta robustos propulsores de 15.7 litros, todos diseñados bajo estrictos estándares internacionales como Euro VI, Stage V y Tier 4 Final.

De acuerdo con la armadora, uno de los diferenciadores de la compañía es su enfoque en el mantenimiento inteligente: los diseños accesibles permiten inspecciones y servicios más rápidos, minimizando tiempos de inactividad.

Además, garantiza la disponibilidad de refacciones originales incluso para motores con más de diez años en operación, asegurando eficiencia y seguridad durante toda su vida útil.

Asimismo, su posición mundial en motores diésel también se refleja en su diversificación hacia otros sectores.

En el campo industrial, sus propulsores impulsan maquinaria de construcción, equipos agrícolas y sistemas de generación de energía en América, Europa y Asia.

En el ámbito marino, la compañía ofrece soluciones de alto rendimiento que aplican tecnologías limpias para garantizar seguridad y eficiencia en embarcaciones de todo el mundo.

Con una visión enfocada a la innovación, la empresa trabaja en plataformas modulares y en el desarrollo de nuevas energías como gas natural e hidrógeno, para ofrecer motores que no solo impulsen la movilidad y la industria, sino que también contribuyan a un futuro más responsable con el medio ambiente.

Con más de 25 millones de motores diésel producidos, Isuzu refrenda su papel como un actor clave en la movilidad global, preparado para seguir moviendo al mundo con innovación, eficiencia y sustentabilidad.