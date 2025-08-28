Expo Transporte 2025 será la edición más grande en la historia del evento

espera el arribo de 60 mil visitantes de 35 países y la participación de 22 cámaras y asociaciones del sector.

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) presentó la próxima edición de Expo Transporte 2025, que promete ser la más grande en la historia del evento. Del 12 al 14 de noviembre, Expo Guadalajara abrirá sus puertas a 70 mil metros cuadrados de exhibición con lo último en innovación, tecnología y servicios para el autotransporte.

“La movilidad es el puente que une a las personas con sus sueños y a las empresas con sus oportunidades”, afirmó Rogelio Arzate, presidente de ANPACT, durante la presentación.

El dirigente destacó que la feria se ha consolidado como el punto de encuentro más importante del sector en América, con la presencia de fabricantes, proveedores, autoridades y cámaras empresariales.

Este año la agenda de Expo Transporte 2025 girará en torno a cuatro ejes estratégicos:

Renovación de flota con financiamiento competitivo.

Movilidad sustentable y energías alternativas.

Infraestructura energética, vial y de telecomunicaciones.

Retos frente a la revisión del T-MEC en 2026.

Participarán representantes de la Secretaría de Economía, SICT, Semarnat y Nacional Financiera, además de líderes de la Canacar, Conatram, ANTP, AMDA y la Industria Nacional de Autopartes.

“Será una edición renovada, dinámica y de gran relevancia para el sector”, recalcó Arzate, al subrayar que el objetivo es avanzar hacia un autotransporte seguro, eficiente y moderno.

Más de 500 marcas internacionales y nacionales presentarán lo último en vehículos, motores y soluciones para el transporte.

Por su parte, la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, celebró que Guadalajara mantenga la sede de Expo Transporte, gracias a su infraestructura, conectividad y oferta turística.

Tan solo esta edición, dijo, dejará una derrama económica cercana a los mil millones de pesos y tendrá 37 hoteles bloqueados para recibir visitantes.

“Guadalajara es y seguirá siendo la casa de esta importante exposición”, afirmó, destacando que Expo Guadalajara es el recinto ferial más grande de Latinoamérica, con la segunda mayor oferta hotelera del país, además de aeropuertos altamente conectados.

Fridman recordó que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara fue reconocido como el más atractivo de la región y resaltó la diversidad turística del estado, desde pueblos mágicos hasta destinos de playa como Puerto Vallarta.

Expo Transporte, motor para la economía

En la ceremonia inaugural, Mauro Garza, Coordinador General Estratégico del Gabinete de Desarrollo y Crecimiento Económico de Jalisco afirmó que el sector logístico es ya uno de los motores más fuertes de la economía jalisciense.

“Para nosotros como estado se ha determinado al sector logístico como un pilar del desarrollo”, dijo. Recordó que la entidad pasó de 250 mil metros cuadrados de naves industriales en 2019 a más de 700 mil en 2025, de los cuales el 60% se destina al sector logístico.

Destacó también la relevancia del Puerto de Manzanillo, el más importante de Latinoamérica con 4 millones de contenedores anuales y capacidad proyectada de 10 millones, así como el crecimiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara en carga y pasajeros.

Garza subrayó que Expo Transporte es el espacio idóneo para hablar de energías limpias, renovables y electromovilidad, prioridades también en la agenda estatal.

“Expo Transporte pone a Jalisco en el mapa internacional y refuerza su papel como hub logístico y de innovación”, concluyó.