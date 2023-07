Anuncia Cummins Inc. cambios en su mesa directiva

Jennifer Rumsey es elegida como presidenta de la junta directiva de Cummins Inc, líder mundial en soluciones de energía y potencia motriz, en sustitución de Tom Linebarger, quien se retira de la empresa efectivo el 31 de julio del presente año. El nombramiento se hizo por unanimidad, y a partir del 1 de agosto de 2023, Jennifer asumirá el cargo, liderando el camino de la empresa hacia el futuro.

Jennifer Rumsey tiene una larga trayectoria en Cummins, habiendo sido nombrada miembro de la junta directiva en febrero de 2022, y ocupado el cargo de presidenta y directora ejecutiva desde agosto de 2022. A lo largo de sus más de dos décadas en la compañía, ha desempeñado diversas funciones estratégicas, incluyendo directora técnica, presidenta del negocio de componentes y directora de operaciones.

La elección de Rumsey llega en un momento crucial para Cummins y la industria en general. Su visión estratégica y capacidad de liderazgo estarán enfocadas en proporcionar soluciones que satisfagan las necesidades de los clientes y reduzcan el impacto ambiental en la transición hacia un futuro libre de emisiones. Tom Linebarger, quien se retira después de 30 años de servicio en la empresa, expresó su satisfacción y confianza en Jennifer como la líder ideal para guiar a Cummins.

La trayectoria de Tom Linebarger ha sido impresionante durante su mandato de 10 años como presidente y director ejecutivo de Cummins. Durante su gestión, la compañía experimentó un crecimiento significativo, aumentando los ingresos de $17,300 millones a un récord de $28,100 millones el año pasado. Linebarger lideró la evolución de la empresa para asegurar su liderazgo continuo en la industria, incluida la creación de Accelera by Cummins, el segmento de soluciones de cero emisiones, y la ampliación de la cartera de productos mediante fusiones y adquisiciones notables.

Jennifer Rumsey, cocreadora de Destination Zero, ha avanzado considerablemente la estrategia de descarbonización de Cummins durante su primer año como directora ejecutiva. Bajo su liderazgo, la empresa ha logrado tres récords trimestrales consecutivos de ingresos y ha crecido su negocio principal con la adquisición de Meritor. También ha acelerado el desarrollo de soluciones de tren motriz descarbonizado económicamente viables, incluida una plataforma de tren motriz agnóstica al combustible, mientras mejora la red de ventas y servicios y fortalece las relaciones con los clientes.

Además de sus logros profesionales, Jennifer Rumsey es una defensora de la diversidad, la equidad y la inclusión en la industria. Es miembro de la Society of Women Engineers, la Society of Automotive Engineers y la Women in Trucking Association. Es licenciada en ingeniería mecánica por la Universidad de Purdue y tiene un máster en ingeniería mecánica del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Junto con su esposo, reside en Columbus, Indiana, y tiene dos hijas en edad universitaria.

La junta directiva de Cummins expresó su agradecimiento a Tom Linebarger por su liderazgo durante las últimas tres décadas, y reconocieron su contribución al enorme crecimiento y beneficios de la empresa. También ratificaron su confianza en Jennifer Rumsey, destacando su liderazgo necesario para el crecimiento y éxito continuo de Cummins.

Jennifer Rumsey asume el cargo de presidenta de la junta directiva de Cummins Inc, con un sólido respaldo de la compañía y un legado destacado por parte de su predecesor, Tom Linebarger. Su liderazgo y compromiso con la innovación y las soluciones de cero emisiones serán fundamentales para llevar a Cummins hacia un futuro más sostenible y exitoso.